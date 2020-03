George R.R. Martin: Ο δημιουργός του Game Of Thrones μπαίνει σε καραντίνα και ετοιμάζει το νέο του βιβλίο

Ένα πολύ ευχάριστο νέο από τον George R.R. Martin! Φαίνεται ότι, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι και ο δημιουργός του «φαινομένου» Game Of Thrones, έχει υπερβολικά πολύ χρόνο στα χέρια του. Έτσι, αποφάσισε να τελειώσει επιτέλους το πολυαναμενόμενο έκτο βιβλίο της σειράς «A Song of Ice and Fire» όσο βρίσκεται σε οικειοθελή καραντίνα. Το έκτο βιβλίο θα έχει τίτλο «Winds of Winter.»

«Για όλους όσους ανησυχούν για εμένα -ναι γνωρίζω ότι ανήκω στις ευπαθείς ομάδες, λόγω της ηλικίας μου και της φυσικής μου κατάστασης.» έγραψε ο Martin. «Αλλά νιώθω μια χαρά προς το παρόν, και λαμβάνω όλα τα λογικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή, είμαι ολομόναχος σε μία απομακρυσμένη και απομονωμένη τοποθεσία, όπου κάποιος από το προσωπικό μου με προσέχει. Δεν πηγαίνω στην πόλη και δεν βλέπω κανέναν. Για να είμαι ειλικρινής, περνάω περισσότερη ώρα στο Westeros παρά στον πραγματικό κόσμο. Γράφω κάθε μέρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα στα Επτά Βασίλεια. Αλλά ίσως όχι τόσο δύσκολα όσο εδώ.»

Τι να περιμένουμε από το έκτο βιβλίου του George R.R. Martin?

Με τίτλο «Winds of Winter» το βιβλίο αυτό θα πάει τους αναγνώστες του πιο «βόρεια» από κάθε άλλο βιβλιο, ενώ την εμφάνιση τους θα κάνουν και ο «Άλλοι.» Το προηγούμενο βιβλίο «A Dance With Dragons» κάλυψε πολύ λιγότερη ιστορία απ’ όσο περίμενε ο George R.R. Martin, ενώ άφησε πολλούς χαρακτήρες «ξεκρέμαστους» και εμάς σε αγωνία.

Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, ο Martin σκοπεύει να «κλείσει» τις ανολοκλήρωτες ιστορίες από την αρχή κιόλας. Συγκεκριμένα, δήλωσε «Θα ξεκινήσω με δύο μεγάλες μάχες, την μάχη στον πάγο και την μάχη στο Meereen- τη μάχη στο Slaver’s Bay. Και όλα θα συνεχιστούν από εκεί.»

Στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Guadalajara, ο Martin ανέφερε ότι το Winds of Winter θα είναι πιο ..σκοτεινό. «Σας λέω εδώ και 20 χρόνια ότι «ο χειμώνας έρχεται.» Ο χειμώνας είναι η εποχή που όλα πεθαίνουν, και ο πάγος, το σκοτάδι και το κρύο γεμίζουν τον κόσμο. Επομένως, αυτό δεν θα είναι ένα χαρούμενο «feel-good» βιβλίο που οι περισσότεροι περιμένουν. Πολλοί από τους χαρακτήρες είναι σε σκοτεινά μέρη. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα για πολλούς ανθρώπους.»

Σε αυτό το βιβλίο θα δούμε την ιστορία να εκτυλίσσεται μέσα από τα μάτια της Sansa, της Arya, του Tyrion, της Arianne Martell, του Aeron, του Victarion και του Theon Greyjoy, καθώς και του Barristan Selmy.