Το πρώτο της EP, με τίτλο «Forgotten Colours,» μόλις κυκλοφόρησε και περιλαμβάνει τέσσερα τραγούδια, το Forgotten Colours, το Fireballs, το So Close και το Back To Greece.

Εμείς μιλήσαμε με την Margarita για το νέο της άλμπουμ, τη μουσική της και φυσικά για την ζωή της ως ανερχόμενη καλλιτέχνις στην Μεγάλη Βρετανία! Τη μουσική της μπορείτε να την ακούσετε στο κανάλι της στο YouTube.

Ο πατέρας μου είναι Έλληνας και η μητέρα μου είναι Αγγλίδα. Γεννήθηκα στην Αγγλία αλλά μετακόμισα στην Ελλάδα όταν ήμουν 2 και γύρισα στα 10. Οι δυο κουλτούρες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή μου και φυσικά επηρέασαν την μουσική μου!

Έχω κλασσικά ελληνικά ακούσματα, θαυμάζω την μουσική του Θεοδωράκη και τη φωνή της Ν. Μούσχουρη. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ακούω παραπάνω Αγγλικά τραγούδια που είναι πιο ‘Alternative’. Λατρεύω: Florence + The Machine, Lorde και Joni Mitchell.

Η μουσική είναι το πάθος μου και ελπίζω μια μέρα να γίνει και το επάγγελμα μου. Όμως θέλω να σπουδάσω στην Νομική επίσης.

Όχι δεν έχω σκεφτεί ποτέ να πάρω μέρος σε κάποιο talent show. Ακολουθώ διαφορετικά βήματα και δεν έχω επιδιώξει την εφήμερη αναγνωρισιμότητα.

Τα social media είναι πολύ χρήσιμα για τα πρώτα βήματα επειδή μπορείς να απευθυνθείς σε μεγαλύτερο κοινό και να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι μέσα από αυτά.

Φυσικά! Δεν έχω παίξει ποτέ στην Ελλάδα και θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον. Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις θα ήμουν ευτυχής να λάβω μέρος σε festivals & concerts.

Όταν ήμουν μικρή έβγαινα στο μπαλκόνι του δωματίου μου και τραγουδούσα στις κούκλες μου ελπίζοντας ότι κανείς άλλος δεν με άκουγε αλλά το αποτέλεσμα ήταν να με ακούει όλη η Πεύκη! Η Ελλάδα για μένα συμβολίζει τα όμορφα παιδικά μου χρόνια, την επισκέπτομαι συχνά και είναι πάντα στην καρδιά μου.

Όταν ήμουν ακόμη στην Ελλάδα άρχισα με μαθήματα πιάνου στα οκτώ μου και έγραφα ποιήματα στα ελληνικά! Όταν γύρισα στην Αγγλία άρχισα να κάνω μαθήματα κιθάρας στα έντεκα μου και έγραψα τους πρώτους μου στίχους στα αγγλικά. Στα δεκατέσσερα μου ολοκλήρωσα το πρώτο μου τραγούδι με στίχους και μουσική. Οι γονείς μου είναι ο βράχος μου και με στηρίζουν σε όλες τις πτυχές της μικρής μου μουσικής διαδρομής.

Η έμπνευση έρχεται από παντού δεν μπορώ να την προσδιορίσω και να της δώσω συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν έχω δυνατά συναισθήματα η μουσική και οι στίχοι εμφανίζονται απ’ το πουθενα.

Ακατέργαστο, ειλικρινές και νοσταλγικό.

Η μουσική μου δίνει την δυνατότητα και το κουράγιο να εκφράσω τις σκέψεις μου και τις ανασφάλειες μου. Με κάνει να νιώθω λιγότερο ευάλωτη όταν το κοινό μπορεί να σχετιστεί με τα τραγούδια μου.

“Fireballs”

“there is no shame in burning”.