Χορός στη Στέγη: Έξι νέοι χορογράφοι μάς συστήνονται

Το φεστιβάλ πλαισιώνεται από μια σειρά παράλληλων δράσεων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Πρόγραμμα Παραστάσεων

Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη: “Re-call”

The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | 17:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Αναστασία Βαλσαμάκη: “DisJoint”

Μικρή Σκηνή | 18:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Χρήστος Μούχας: “A Little More Than Nothing”

Εκθεσιακός Χώρος -1 (Small Room) | 18:30 – 21:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους: “Reverie”

Κεντρική Σκηνή | 19:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Ηρώ Βασάλου: “Becoming With Animal”

The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 | 20:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου: “Vanishing Point”

Μικρή Σκηνή | 21:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Κατερίνα Ανδρέου : “Zeppelin Bend”

Κεντρική Σκηνή | 22:00 | 1 – 2 ΦΕΒ

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη: “manoeuvre_”

Εκθεσιακός Χώρος -1 | 23:00 | 1 – 2 ΦΕΒ