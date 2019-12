LOLA: Αρμονία & μινιμαλισμός την κάνουν να ξεχωρίζει στον χώρο της μόδας

H ιστορία της LOLA

Πρόκεται για μία εταιρία μόδας με μεγάλη ιστορία, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 όταν ο Γρηγόρης και η Λόλα Γιαλαμά ίδρυσαν τη LOLA.

Με το πέρασμα των χρόνων, το brand LOLA κατάφερε να ξεχωρίσει σχεδιάζοντας ιδιαίτερες συλλογές σε πολυτελή υφάσματα και λογικές τιμές.

Από το 2004, τη διοίκηση και ανανέωση της επιχείρησης ανέλαβαν οι κόρες των ιδρυτών Αναστασία και Φωτεινή. Βασισμένες στην φιλοσοφία της εταιρίας, κάθε σεζόν παρουσιάζουν συλλογές φρέσκιες και ενημερωμένες που ξεπερνούν τις εποχές, τις περιστάσεις ή την ηλικία.

Οι συλλογές LOLA, από την ίδρυσή της εταιρίας, διατίθενται αποκλειστικά στα εταιρικά ομώνυμα καταστήματα και σε shops in shops στα πολυκαταστήματα Attica, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η φιλοσοφία της εταιρίας

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εταιρίας, δίνεται ισάξια βάση στον σχεδιασμό πετυχημένων συλλογών, στην οργανωμένη παραγωγική διαδικασία και την εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ την ίδια στιγμή τα ποιοτικά standards που θέτει η LOLA ως εταιρία είναι υψηλά. Ο ποιοτικός έλεγχος σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι σημαντικός ώστε κάθε κομάτι να είναι άψογο και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών. Οι συλλογές είναι μοναδικές με τιμές λογικές σε σχέση με την υψηλή ποιότητα των υφασμάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Ο δημιουργικός σχεδιασμός Το τμήμα δημιουργικού σχεδιασμού, διευθύντρια του οποίου είναι η Αναστασία Γιαλαμά, είναι η καρδιά της εταιρίας. Η έμπνευση και το στυλ των συλλογών LOLA αλλάζει κάθε σεζόν, τρία όμως στοιχεία μένουν πάντα σταθερά: η υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, η σωστή εφαρμογή κάθε κομματιού που επιτυγχάνεται από την δοκιμή των δειγμάτων σε αληθινά σώματα, αλλά και η σκέψη ότι οι συλλογές δημιουργούνται για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας! Η Αναστασία αγαπά τις λιτές γραμμές, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες και στις ποιότητες των υφασμάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση κάθε κομματιού. Όπως η ίδια λέει: «Το στυλ της LOLA είναι λιτό και ξεκάθαρο. Τα «φορτωμένα» κομμάτια δεν μας εκφράζουν καθόλου, θεωρούμε ότι μόνο η υψηλή ποιότητα των υλικών μπορεί να οδηγήσει στην κομψότητα! Απευθυνόμαστε σε γυναίκες που αγαπούν τις καθαρές γραμμές, αντιλαμβάνονται την ποιότητα, την εκτιμούν και έχουν μάθει να την αναζητούν».

Προτεραιότητα η Βιώσιμη Μόδα

Σταθερή προτεραιότητα είναι η αναζήτηση Premium υφασμάτων σε φυσικές ίνες ενώ ξεκίνησε και μια επένδυση, που χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, σε ανακυκλωμένα και bio υφάσματα. Εδώ και χρόνια η παραγωγή ακολουθεί τους όρους της Βιώσιμης Μόδας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Για τη Winter Collection έχουν επιλεγεί φίνα κασμίρια, εξαιρετικής ποιότητας μετάξι, απαλό ανκορά, 100% παρθένο μαλλί και bio cotton. H σχεδιαστική συνέπεια, η διασφάλιση της άψογης εφαρμογής, οι αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία.

Η Creative Director της εταιρείας Αναστασία Γιαλαμά τονίζει:

«Στόχος μας είναι οι συλλογές της LOLA να ξεχωρίζουν για την ποιότητα, το μέτρο και τις καθαρές γραμμές τους. Επιδιώκουμε τη διαφοροποίηση και αποφεύγουμε τις εύκολες λύσεις. Για εμάς less is more, επιλέγουμε συνειδητά την απλότητα στην πιο τέλεια μορφή της….».

Η συλλογή Φθινόπωρο – Χειμώνας 2019 – 20

Για το Φθινόπωρο – Χειμώνα 2019 – 20 οι δυναμικές Ladylike σιλουέτες κυριαρχούν και ισορροπούν με επιρροές από τη Βικτωριανή εποχή. Έτσι ρομαντικές μπλούζες συνδυάζονται με αυστηρά κοστούμια και ντελικάτες δαντέλες με jeans. Χρώματα πολύτιμων λίθων, όπως το λαμπερό μωβ, το σκούρο πράσινο και το μπλε του κοβαλτίου αναδεικνύονται σε μπλούζες από καθαρό μετάξι. Αποχρώσεις του καφέ και του καμηλό στα κασμιρένια πλεκτά και παλτό και φυσικά το κλασσικό μαύρο σε chic ολόμαλλα κρεπ φορέματα ή σε δυναμικά δερμάτινα total looks.

Αρμονία & μινιμαλισμός, στοιχεία διαχρονικά αλλά πάντα σύγχρονα. Αυτή είναι η διαφορετική αντίληψη της LOLA για τη μόδα και σας προσκαλεί να την ανακαλύψετε…