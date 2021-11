AMAs 2021: Ο θρίαμβος των BTS, το εκρηκτικό ντεμπούτο των Maneskin και η JLo νύφη

Τα American Music Awards (AMAs 2021) έλαβαν χώρα χθες, Κυριακή 21 Νοεμβρίου, στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια την Cardi B.

Οι BTS θριάμβευσαν, με μία εκρηκτική live εμφάνιση αλλά και πολλές νίκες. Συγκεκριμένα, το K-Pop συγκρότημα κέρδισαν το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς, εκείνο του Κορυφαίου Καλλιτέχνη της Χρονιάς, αλλά και το βραβείο καλύτερου συγκροτήματος και του καλύτερου ποπ τραγουδιού για το Butter.

Η Megan Thee Stallion ήταν επίσης μία από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς με τρία βραβεία, για το αγαπημένο trending τραγούδι με το «Body», για το βραβείο του καλύτερου hip-hop καλλιτέχνη και του καλύτερου hip-hop άλμπουμ με το «Good News».

Η Doja Cat κέρδισε επίσης τρία βραβεία, για το καλύτερο R&B άλμπουμ με το «Planet Her», του καλύτερου R&B καλλιτέχνη και για την καλύτερη R&B συνεργασία με την SZA για το «Kiss Me More».

Η Olivia Rodrigo κέρδισε το βραβείο νέου καλλιτέχνη της χρονιάς και η οικοδέσποινα Cardi B κέρδισε το βραβείο καλύτερου hip-hop τραγουδιού με το «Up».

Οι πιο εντυπωσιακές live εμφανίσεις των φετινών AMAs

Όπως έγινε ξεκάθαρο και από τα live acts της βραδιάς, τα συγκροτήματα και ιδιαίτερα οι BTS κυριάρχησαν στα φετινά AMAs.

You got me out here still thinking about that performance, @silksonic! Tune into the #AMAs happening now on ABC. #SilkSonicAMAs pic.twitter.com/fHVLgVVxHk — American Music Awards (@AMAs) November 22, 2021

Η βραδιά ξεκίνησε δυναμικά με μία εκπληκτική εμφάνιση των Silk Sonic -του νέου συγκροτήματος του Bruno Mars με τον Anderson .Paak- οι οποίοι τραγούδησαν το νέο τους τραγούδι «Smoking Out the Window», σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο… καπνούς και retro διάθεση.

Οι BTS έβαλαν στη συνέχεια «φωτιά» στη σκηνή. Ενώ τους είχαμε συνηθίσει σε livestreaming εμφανίσεις από την Νότια Κορέα λόγω της πανδημίας, αυτή τη φορά το συγκρότημα κατάφερε να παρευρεθεί στην τελετή και το αποτέλεσμα φυσικά μας αντάμειψε. Μαζί με τους Coldplay τραγούδησαν το «My Universe», ενώ στη συνέχεια έκλεισαν το show με το «Butter».

From performing in front of Spanish steps in Rome to American Music Awards. Maneskin proves rock is not dead! #AMAs #ManeskinAMAs pic.twitter.com/hIyXHpa4Mq — Aria (@aria_is_chicc) November 22, 2021

Άλλο ένα συγκρότημα όμως έκλεψε την παράσταση και αυτό δεν ήταν άλλο από τους φετινούς νικητές της Eurovision, Måneskin. Οι Ιταλοί έκαναν το ντεμπούτο τους στα AMAs με μία εντυπωσιακή live εμφάνιση. Φορώντας μαύρα κοστούμια, το συγκρότημα τραγούδησε γεμάτο ενέργεια τη δική του εκδοχή του «Beggin'», με τον Damiano David να μάς χαρίζει ένα εκπληκτικό a capella intro.



Και φυσικά, η Jennifer Lopez δεν θα μπορούσε να λείπει από μία τόσο εντυπωσιακή βραδιά. Ντυμένη νύφη, η JLo τραγούδησε το νέο της τραγούδι, «On My Way», από την νέα της ταινία, μία κομεντί με τίτλο «Marry Me» (που θυμίζει πολύ το «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ») και συμπρωταγωνιστεί με τον Owen Wilson.