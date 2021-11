Οι Ed Sheeran, BTS και Yungblud ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών στα χθεσινοβραδινά (14 Νοεμβρίου) MTV EMAs , που έλαβαν μέρος στη Βουδαπέστη. Τα βραβεία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά από το 2019 με κοινό, το βράδυ της Κυριακής στην ουγγρική πρωτεύουσα, με οικοδέσποινα της τελετής την ράπερ Saweetie.

Με σύνθημα «Μουσική για όλους», τα βραβεία του 2021 τήρησαν την υπόσχεσή τους πως θα υποστηρίξουν την LGBTQ+ κοινότητα και οι διοργανωτές υπερασπίστηκαν την απόφαση τους να φιλοξενηθούν τα EMA στη Βουδαπέστη, παρά την πρόσφατη νομοθεσία κατά των LGBTQ+ που εγκρίθηκε στην Ουγγαρία.

Οι μεγαλύτεροι νικητές της βραδιάς ήταν οι BTS, με το K-pop συγκρότημα να κερδίζει τα βραβεία Καλύτερο Ποπ, Καλύτερο Συγκρότημα, Καλύτερο K-Pop Συγκρότημα και Φανατικότεροι Οπαδοί.

Ο Ed Sheeran, κέρδισε τόσο το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη, όσο και το Καλύτερο Τραγούδι με την φετινή επιτυχία του Bad Habits, ενώ το βραβείο Καλύτερου Καλλιτέχνη Εναλλακτικής Μουσικής πήγε στον Yungblud. Στην ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Yungblud είπε: «Αν είσαι εκεί έξω και νιώθεις ότι δεν μπορείς να είσαι αυτός που είσαι – μπορείς να είσαι. Συνέχισε να παλεύεις, συνέχισε να είσαι καταπληκτικός».

Το βραβείο Καλύτερη Ροκ Μπάντα παρέλαβαν οι νικητές της Eurovision, Måneskin, με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Damiano David να δηλώνει κατά τη διάρκεια την απονομής: «Θέλουμε επίσης να πούμε ότι οι άνθρωποι συνήθως μας έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρναμε με τη μουσική μας – λοιπόν, υποθέτω ότι κάνατε λάθος».

Όσο για το φλέγον ζήτημα των LGBTQ+ δικαιωμάτων, το ιταλικό συγκρότημα δήλωσε: «Τασσόμαστε πάντα υπέρ τους, τόσο στη σκηνή όσο και στην ιδιωτική ζωή». Όσο για το πρόσφατο νομοσχέδιο κατά της ομοτρανσφοβίας, το οποίο δεν πέρασε στην Ιταλική Γερουσία, είπαν: «Ιδιαίτερα φέτος πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας για τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει, όχι μόνο εμείς αλλά πολλοί αθλητές και πολιτιστικές προσωπικότητες. Κρίμα για τα κοινωνικά δικαιώματα, στα οποία συνεχίζουμε να μένουμε πίσω, ενώ για εμάς αυτή θα ήταν η πιο σημαντική νίκη».

📹 | Måneskin has won "Best Rock" category at the #MTVEMA, this was their speech to the people who thought that they wouldn't make It with their music. pic.twitter.com/bvASwd2wYT — Måneskin News (@ManeskinNews) November 14, 2021

Οι υπόλοιποι νικητές και η φετινή διοργάνωση

Άλλοι νικητές της βραδιάς ήταν οι Lil Nas X (Καλύτερο Βίντεο για το «Montero (Call Me by Your Name)»), Doja Cat και SZA (Καλύτερη Συνεργασία για το «Kiss Me More»), η οικοδέσποινα της βραδιάς, Saweetie (Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης), Taylor Swift (Καλύτερος Καλλιτέχνης για την Αμερική), Little Mix (Καλύτερος Καλλιτέχνης για το Ηνωμένο Βασίλειο) και Billie Eilish (Video For Good για το Your Power).

Τα MTV EMA Generation Change Awards απονεμήθηκαν σε πέντε βραβευθέντες για την καταπολέμηση των νομοθεσιών κατά της LGBTQ+ κοινότητας.

Ο Justin Bieber, ο οποίος ήταν ο μόνος με οκτώ υποψηφιότητες, δεν κέρδισε κανένα βραβείο.

Μετά από την ψηφιακή τελετή του 2020, η εκδήλωση φέτος πραγματοποιήθηκε ζωντανά από το Papp László Budapest Sportaréna στην Ουγγαρία και μεταδόθηκε στα κανάλια του MTV σε 180 χώρες. Η τελετή άντλησε έμπνευση από τα διάσημα ιαματικά λουτρά της Βουδαπέστης και τον Δούναβη, τον ποταμό που διασχίζει την πόλη, και παρουσίαζε ένα θέμα σχετικό με το νερό, με σκηνές που έμοιαζαν να επιπλέουν.

Στη χθεσινή βραδιά, με έναν συνδυασμό δύο ακυκλοφόρητων τραγουδιών της, τα «Coconuts» και «Hit It From The Back», η Kim Petras έγραψε ιστορία στα EMAs, ως η πρώτη τρανς καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο σόου.

Ακόμα, στην σκηνή των MTV EMAs εμφανίστηκαν οι OneRepublic, Maluma, Imagine Dragons, Måneskin, Griff και Girl in Red. Όπως ήταν αναμενόμενο οι Maneskin έκλεψαν την παράσταση με την εκρηκτική τους εμφάνιση με το τραγούδι «MAMMAMIA», την οποία μπορείτε να δείτε κι εσείς παρακάτω:

Ο Yungblud έκλεισε τη βραδιά με την ερμηνεία του νέου τραγουδιού του, Fleabag, σε μία εμφάνιση γεμάτη πυροτεχνήματα, η οποία τελείωσε με τον ίδιο και το συγκρότημα του να σκουπίζουν τη σκηνή!

Τα μεγάλα βραβεία αναλυτικά

Καλύτερος Καλλιτέχνης: Ed Sheeran

Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης: BTS

Καλύτερο τραγούδι: Ed Sheeran – ‘Bad Habits’

Καλύτερο Βίντεο Κλιπ: Lil Nas X – ‘Montero (Call Me by Your Name)’

Καλύτερη Συνεργασία: Doja Cat ft. SZA – ‘Kiss Me More’

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης: Saweetie

Καλύτερος Καλλιτέχνης Ηλεκτρονικής Μουσικής: David Guetta

Καλύτερος Ροκ Καλλιτέχνης: Måneskin

Καλύτερος Καλλιτέχνης Εναλλακτικής Μουσικής: Yungblud

Καλύτερο Latin Βίντεο: Maluma

Καλύτερος Χιπ-Χοπ Καλλιτέχνης: Nicki Minaj

Καλύτερος K-Pop Καλλιτέχνης: BTS

Καλύτερο Συγκρότημα: BTS

Best Push: Olivia Rodrigo

Φανατικότεροι Οπαδοί: BTS

Βίντεο Για Καλό (με κοινωνικό μήνυμα): Billie Eilish – ‘Your Power’

Generation Change Award: Amir Ashour, Matthew Blaise, Sage Dolan-Sandrino, Erika Hilton and Viktória Radványi

Βραβεία Τοπικών Καλλιτεχνών

Καλύτερος Καλλιτέχνης από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία: Little Mix

Καλύτερος Καλλιτέχνης από τις ΗΠΑ: Taylor Swift

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ελβετία: Gjon’s Tears

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Αφρική: Wizkid

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Αυστραλία: Ruel

Καλύτερος Καλλιτέχνης από τη Βραζιλία: Manu Gavassi

Καλύτερος Καλλιτέχνης από το Καναδά: Johnny Orlando

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Καραϊβική: Bad Bunny

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Γαλλία: Amel Bent

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Γερμανία: Badmómzjay

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ουγγαρία: Azahriah

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ινδία: DIVINE

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ιταλία: Aka 7even

Καλύτερος Καλλιτέχνης από το Ισραήλ: Noa Kirel

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ιαπωνία: Sakurazaka46

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Κορέα: Aespa

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Λατινική Αμερική: Alemán

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Νέα Ζηλανδία: Teeks

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Σκανδιναβία: Tessa

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Πολωνία: Daria Zawialow

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Πορτογαλία: Diogo Piçarra

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ρωσία: Max Barskih

Καλύτερος Καλλιτέχνης από την Ισπανία: Aitana

