EJEKT 2022: Οι Nothing But Thieves για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μετά τους Muse που έχουν ήδη ανακοινωθεί, οι Nothing But Thieves είναι το επόμενο όνομα που θα εμφανιστεί στο EJEKT Festival 2022, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στο Ο.Α.Κ.Α.

Οι Nothing But Thieves είναι ένα από τα καλύτερα “χαρτιά” της νεάς φουρνιάς της Βρετανικής ροκ μουσικής. Χάρη σε τραγούδια όπως τα “Amsterdam”, “Trip Switch”, “Sorry”, “If I Get High”, “You Know Me Too Well” που συγκεντρώνουν δεκάδες εκατομμύρια views και streams, οι τρεις δίσκοι τους έχουν βρεθεί στο Top10 των UK charts με τον δεύτερο (“Broken Machine”) να φθάνει στο νούμερο 2 το 2017 και τον πιο πρόσφατο (“Moral Panic”) στο νο3 το 2020!

Με τη σαγηνευτική φωνή του Conor Mason ως μεγάλο “όπλο” τους και με την ικανότητά τους να γράφουν hits σε μια περίοδο που η ροκ μουσική έχει σχεδόν εξαφανιστεί απο το προσκήνιο, οι Nothing But Thieves είναι σε διαρκώς ανοδική πορεία, κάτι που φαίνεται και από το ότι τραγούδια τους έχουν συμπεριληφθεί σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές (Vikings, The Royals, The Vampire Diaries, κλπ) και παιχνίδια (FIFA 16, NHL 17 και 18, Need For Speed Payback, κλπ).

Η εμφάνισή των Nothing But Thieves στο EJEKT Festival 2022 θα είναι η πρώτη τους στην Ελλάδα.

Ενημέρωση για τα εισιτήρια

Τα εισιτήρια στις κατηγορίες των 55 και 90 ευρώ εξαντλήθηκαν. Πλέον η προπώληση συνεχίζεται στις τιμές των 58 και 110 ευρώ για τις αντίστοιχες ζώνες.

Περισσότερες πληροφορίες για το EJEKT Festival 2022 θα ανακοινωθούν σύντομα

Εισιτήρια

ZONE B 58 ευρώ

ZONE A 110 ευρώ

VIP 145 ευρώ (early bird), 175 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, Ευρυπίδης, Wind.