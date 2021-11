TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου

Σειρές

17:30 Ήλιος στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 48 Σεζόν 2: Η Αλίκη μαθαίνει ένα νέο που τη σοκάρει και αλλάζει δραματικά τα σχέδιά της. Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Χρήστου είναι καταιγιστικές και η Σοφία αναγκάζεται να πάρει πρωτοβουλίες, δρώντας πίσω από την πλάτη του. Ο Νικήτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημμα και πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις που θα σημαδέψουν το μέλλον του. Η Εύα πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς οι ελπίδες της για τη σχέση της με τον Ιάσωνα αναπτερώνονται. Κι ενώ ο Ιάσωνας εμφανίζεται, η παρουσία του προκαλεί ένταση και διαμάχη ανάμεσα στην Ελένη και την Ελπίδα. Η Αθηνά, με τη βοήθεια του Στέφανου, προσπαθεί να διαλευκάνει ποιος κρύβεται πίσω από τις ανοιχτές υποθέσεις, αγνοώντας ότι ένας θανάσιμος εχθρός τούς παρακολουθεί.

17:50 Η Τελευταία Ώρα στο OPEN BEYOND

Επεισόδιο 33 Σεζόν 1: Η Κάτια ανακαλύπτει πως η Έλλη έρχεται κοντά με τον Μάρκο. Στο νοσοΚομείο, επισκέπτεται τον Αλέξη ένας ψυχολόγος, Η Μαρίνα δέXεται μια άβολη επίσκεψη και, σε συνδυασμό με μια φωτο γραφία που παίρνει στο κινητό της, φτάνει στα όριά της. Μια φρικιαστική δράση αποκαλύπτεται στη ΜΚΟ της Άσπας.

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 48 Σεζόν 1: Η Στέλλα ζητάει από τον Κωστή να πείσει τον πατέρα του να παραδοθεί. Ο Πασχάλης δεν είναι πια ασφαλής στην κρυψώνα του και ο Χριστόφορος προσπαθεί να τον προστατέψει. Η Σοφία προσπαθεί να προστατέψει τη Νικολέττα αλλά το κορίτσι αρνείται να συνεργαστεί και δείχνει απόμακρο. Ο Ορέστης συνέρχεται και μαθαίνουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι να δει τη Σοφία, ενώ την ίδια ώρα εκείνη δεν έχει ιδέα ότι ο αγαπημένος της είναι ζωντανός.

18:45 Μόλις Χθες στον ΣΚΑΪ

Επεισόδιο 38 Σεζόν 1: Η αποκάλυψη του Ρένου στον Μιχάλη για τον ιατροδικαστή εξέταση του Αλέξανδρου, του δίνουν ελπίδες ότι θα καταφέρει επιτέλους να αποδείξει την αθωότητά του μετά από τόσα χρόνια, και θα τον φέρουν ξανά κοντά με τη μητέρα του. Η Έλενα, τυφλωμένη απ’ τη ζήλια της, θα προσπαθήσει να τον σαμποτάρει με τη βοήθεια του Σπύρου. Τα νέα όμως θα φτάσουν και στα αυτιά της Λουίζας μέσα από την Κατερίνα και θα της επαναφέρουν οδυνηρές μνήμες. Ο Αντώνης αποφασίζει να επιστρέψει σπίτι του, κάτι που θα κάνει τη Δάφνη πολύ χαρούμενη, όχι όμως και τη Χριστίνα την οποία παράλληλα προσπαθεί να προσεγγίσει ο Αχιλλέας. Η Νόρα υποψιάζεται ότι κάτι τρέχει με τον Σταύρο που είναι απασχολημένος με την Κορίνα. Η Κέλλυ παίρνει απόφαση να ξεκινήσει μια καινούρια ζωή.

20:00 Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 43 Σεζόν 2: Η τελευταία δοκιμασία καλά κρατεί και οι Αθηναίοι με τους Πλατανιώτες κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να νικήσουν. Ο νέος γρίφος τούς οδηγεί στο νεκροταφείο, μόνο που τίποτα δεν είναι τελικά αυτό που φαίνεται, ενώ ο παπάς ετοιμάζει σε όλους μια… κακόγουστη φάρσα! Η Χρύσα με τον Κανέλλο παρεξηγούν τον Τζώρτζη και την Αλίκη και… τούμπαλιν, και κάπως έτσι τα ζευγάρια μας γίνονται κουλουβάχατα! Ο Παναγής αμφισβητεί την απόφασή του να είναι με την Κατερίνα, την ώρα που η Φιλιώ αποφασίζει να κάνει το τραπέζι στη Φένια. Τη λύση στις δοκιμασίες του Βαγγέλα τη δίνει η Μάρμω βάζοντας έναν τελευταίο γρίφο. Τα ξαδέρφια κερδίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιχείρηση του παππού τους, ο παπάς κερδίζει την ησυχία του, αλλά όλοι μένουν με μια απορία: πόσων ετών είναι, τελικά, η Μάρμω;

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 30 Σεζόν 1: Ο Μενέλαος βρίσκεται στο κρατητήριο και όλοι κινητοποιούνται να βρουν χρήματα για να τον βοηθήσουν. Παράλληλα, ο Σωτήρης χρησιμοποιεί τις γνωριμίες του ως πρώην αστυνομικός, ενώ ο Δημήτρης κυνηγάει προκαταβολές από πελάτες. Τελικά όμως ο Θωμάς αποφασίζει να βγάλει εκείνος το φίδι απ’ την τρύπα. Τα νέα σοκάρουν τον Άρη τόσο πολύ, που παίρνει μια μεγάλη απόφαση για την ζωή του. Κι ενώ ο Μενέλαος με τον Μάθιου έρχονται κοντά στο επισκεπτήριο, η Ρωξάνη, ψάχνοντας να βρει ποιος κρύβεται πίσω από την σύλληψη, θα έρθει αντιμέτωπη με την Εριέττα. Αυτή την φορά όμως θα έχει και την Κορίνα μαζί της.

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 78 Σεζόν 1: Η Αντιγόνη, αν και συναισθηματικά φορτισμένη, δίνει τις πρώτες βοήθειες στον Ισίδωρο, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Ο Λυκούργος στέκεται δίπλα στον Φίλιππο τη στιγμή της απολογίας του. Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει τις προσπάθειες προκειμένου να εντοπίσει ποιος άρπαξε το παιδί τής Ισμήνης. Η Αρετή βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα προχωρήσει στην επέμβαση που θα τη βοηθήσει να ξαναπερπατήσει. Η Αθηνά περνά χαλαρές στιγμές με τη Μαρία στο Σούνιο, όταν ένα τηλεφώνημα της Αναστασίας θα την αναγκάσει να γυρίσει άρον-άρον στην Αρεόπολη. Ο Στέφανος πλησιάζει τη Χάιδω και της προτείνει να βάλουν ένα τέλος στην έχθρα. Η απάντησή της δεν είναι αυτή που περίμενε και πλέον τα πράγματα γίνονται χειρότερα ανάμεσα στις δυο οικογένειες.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 44 Σεζόν 1: Η Μαρίνα σώζει την Καλλιόπη όταν τη βρίσκει πεσμένη στο δρόμο, ενώ ο Μαθιός προειδοποιεί τη μητέρα του να μην ξαναενοχλήσει τη Βασιλική. Η σχέση του Πέτρου με τη Σεμίνα προχωράει και είναι και οι δύο ευτυχισμένοι. Ο Διονύσης όμως δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Παράλληλα, η Στέλλα συναντιέται τυχαία με τον Αστέρη και οι ελπίδες της αναζωπυρώνονται, μέχρι να απογοητευτεί για μια ακόμη φορά. Ο πληγωμένος της εγωισμός θα την οδηγήσει σε μία πράξη που θα σοκάρει τον Αστέρη. Η Καλλιόπη έχει αρχίσει να υποψιάζεται τον Μαθιό για τον φόνο του Στεφανή αλλά δε θέλει να το πιστέψει.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 31 Σεζόν 3: Τα νέα του απρόσμενου θανάτου θα τους συγκλονίσουν όλους, ενώ η Ελένη και ο Πέτρος είναι σίγουροι πως δεν πρόκειται για ατύχημα. Ο Ζάχος γνωρίζει τον Μαρίνο Ξανθό που καταφέρνει να του ρίξει στάχτη στα μάτια για τις δολοφονίες των μελών της ΕΑΚ. Ο Κυριάκος κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στον Κωνσταντή και τον Νικηφόρο, ενώ ο Δούκας και η Μυρσίνη στο Παρίσι έρχονται ξανά κοντά και καταφέρνουν να περάσουν στιγμές ξεγνοιασιάς. Ο Βαρουξής μοιράζεται με τον Λάμπρο ένα παράτολμο σχέδιο, ενώ στο καφενείο η επιστροφή του Προκόπη αναστατώνει το χωριό. Η μέρα της πρεμιέρας του θεατρικού έχει φτάσει, όλα όμως δείχνουν πως θα εξελιχθεί σε πεδίο μάχης με πολλές συγκρούσεις.

Ταινίες

21:00 Μετά Την Επόμενη Μέρα (The Day After Tomorrow) στο STAR

Ταινία επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής (2004). Σκηνοθεσία: Ρόλαντ Έμεριχ

Παίζουν: Ντένις Κουέιντ, Τζέικ Τζίλενχαλ, Έμι Ρόσουμ

Υπόθεση: Τι θα συνέβαινε αν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έπαιρνε πραγματικές, απειλητικές διαστάσεις; Πώς θα έμοιαζε ένα μητροπολιτικό κέντρο, όπως η Νέα Υόρκη, εάν οι λιωμένοι πάγοι της Ανταρκτικής έρρεαν μέσα στις μεγάλες λεωφόρους της; Όταν αυτό, που έμοιαζε μακρινός εφιάλτης, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα, ο παλαιοκλιματολόγος Άντριαν Χολ, θα προσπαθήσει να σώσει τον κόσμο αλλά και το γιο του. Πρέπει, όμως, να ακολουθήσει αντίθετη κατεύθυνση από αυτή, που θα ακολουθήσουν οι απεγνωσμένες ορδές του πλήθους, καθώς μετακινούνται σε πιο θερμές περιοχές για να γλιτώσουν από την εκδικητική μανία της φύσης…

22:30 Το Παιχνίδι Του Χρήματος (Money Monster) στο MEGA

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2016). Σκηνοθεσία: Τζόντι Φόστερ

Παίζουν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζακ Ο’Κόνελ, Ντόμινικ Γουέστ

Υπόθεση: Ο Λι Γκέιτς (Τζορτζ Κλούνεϊ) είναι διάσημος οικονομικός αναλυτής-τηλεοπτική περσόνα, η δημοφιλής εκπομπή του οποίου τον έχει καταξιώσει ως έναν από τους γκουρού της Γουόλ Στριτ. Μετά τη λυσσαλέα προώθηση μιας μετοχής που αποδείχθηκε φούσκα, ένας οργισμένος νεαρός επενδυτής (Τζακ Ο’Κόνελ), που έχει χάσει όλα του τα χρήματα εισβάλλει οπλισμένος στο στούντιο και τον κρατάει όμηρο σε απευθείας μετάδοση. Η δράση εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο, με εκατομμύρια τηλεθεατών να συντονίζουν τους δέκτες τους σε ένα τηλεοπτικό θρίλερ, σε ζωντανή μετάδοση. Στο πλευρό του Γκέιτς παραμένει η παραγωγός του (Τζούλια Ρόμπερτς) και μαζί προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις για τον βρώμικο κόσμο του χρήματος και ταυτόχρονα να κρατηθούν στη ζωή.

Ντοκιμαντέρ

14:00 Οι ‘Θησαυροί’ της Σάρα Βίνερ: Κρητικό Ελαιόλαδο στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής και γερμανικής παραγωγής (2013). Σκηνοθεσία: Ντάβιντ Ναύρατ, Φόλκερ Χάιζε

Υπόθεση: Η Γερμανοαυστριακή σεφ Σάρα Βίνερ επισκέπτεται την Κρήτη για να γνωρίσει από πρώτο χέρι πώς παρασκευάζεται ο ‘υγρός χρυσός’ του νησιού, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Μετά από μια μέρα στο χωράφι, μαγειρεύει κοτόπουλο με ελιές.

23:05 Κρήτη και Νεοέλληνες Ποιητές στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Βασίλη Μάρου (1978). Σκηνοθεσία: Βασίλης Μάρος

Υπόθεση: Ένα πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ για την Κρήτη και την ελληνική ποίηση. Γνωρίστε πρόσωπα σημαδεμένα από την ιστορία και το σκληρό τοπίο, και αρχαίες τελετουργίες που δένουν τον άνθρωπο με τη φύση, τη δουλειά, τη ζωή και τον θάνατο.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

18:30 Έρωτας Είναι… (Love Is All You Need) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Κομεντί σουηδικής, δανική και ιταλικής παραγωγής (2012). Σκηνοθεσία: Σουζάν Μπίερ

Παίζουν: Πιρς Μπρόσναν, Τρίνε Ντίρχολμ, Κιμ Μπόντνια

Υπόθεση: Μια κομμώτρια, που παλεύει με τον καρκίνο και τα συζυγικά της προβλήματα, και ένας μοναχικός χήρος συναντιούνται στον γάμο των παιδιών τους στην Ιταλία. Μακριά από την γκρίζα καθημερινότητα, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

22:00 Obsession: Her Final Vengeance στο COSMOTE CINEMA 2HD

Θρίλερ καναδικής παραγωγής (2020). Σκηνοθεσία: Κέρτις Κρόφορντ

Παίζουν: Σελέστ Ντεζαρντάν, Τράβις Νέλσον, Αναστέιζια Φίλιπς

Υπόθεση: Ο Μπλέικ είναι πλέον νεκρός και η πρώην φίλη του, η Μάντισον, προσπαθεί να ξεχάσει όλα όσα πέρασε στα χέρια του. Δεν ξέρει, όμως, ότι η αδελφή του Μπλέικ την κατηγορεί για τον θάνατό του και είναι αποφασισμένη να πάρει εκδίκηση…

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

The Game

Δράμα παραγωγής 1997. Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Παίζουν: Μάικλ Ντάγκλας, Ντέμπορα Κάρα Ούνγκερ, Σον Πεν

Υπόθεση: Όταν δίνεται σε έναν εύπορο τραπεζίτη από το Σαν Φραντσίσκο η ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα μυστηριώδες παιχνίδι, έρχονται στη ζωή του τα πάνω κάτω, καθώς ξεκινάει να αναρωτιέται αν πρόκειται για μία οργανωμένη συνομωσία με σκοπό την καταστροφή του.