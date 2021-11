TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Σειρές

17:30 Ήλιος στον AΝΤ1

Επεισόδιο 47 Σεζόν 2: Η Αλίκη προσπαθεί με επιμονή να πείσει τον Γρηγόρη να ομολογήσει την αλήθεια στην αστυνομία. Εκείνος της δίνει τα απειλητικά σημειώματα που δέχτηκε. Ο Δημήτρης αρχίζει να θυμάται όλο και περισσότερα πράγματα, ενώ, ψάχνοντας κρυφά στα πράγματα της Νάντιας, μαθαίνει για την απαγωγή του. Η Ελπίδα ανησυχεί για τον Ιάσωνα, ενώ η Αλίκη την υποπτεύεται σοβαρά και την κατηγορεί ευθέως ότι συνεργάζεται με τον δολοφόνο της Αρετής. Η Λήδα ανησυχεί για τον Νικήτα την ώρα που εκείνος βρίσκεται σε μια καθοριστική για τη ζωή του κατάσταση.

17:50 Η Τελευταία Ώρα στο OPEN BEYOND

Επεισόδιο 32 Σεζόν 1: Ο Αλέξης λιποθυμά μπροστά στην Κάτια. Μπαίνει στο νοσοκομείο και γίνεται αφορμή να συναντηθούν Μαρίνα και Σοφία. Όταν το μαθαίνει Ο Νικόλας αποφασίζει να κάνει μια κουβέντα μαζί του. Ο Γιώργος συμβουλεύεται την ξαδέλφή του για να κερδίσει την Κική, αλλά εκείνη τον αποφεύγει.

18:40 Το Aύριο Mας Aνήκει στο MEGA

Επεισόδιο 47 Σεζόν 1: Η Φανή βλέπει την Κορίνα στην αγκαλιά του Μίλτου αλλά αποφασίζει να μην μιλήσει σε κανέναν. Ενώ στα όνειρά της βλέπει τον Ορέστη, στην πραγματικότητα η Σοφία ανησυχεί για την Νικολέττα. Το κορίτσι τυχαία ανακαλύπτει ποιος είναι ο δότης του νεφρού της και αποφασίζει να μαζέψει πληροφορίες για τη ζωή του. Η Χριστίνα γνωρίζει τη μητέρα του Μιχάλη. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει για να ταράξει τα νερά.

18:45 Μόλις Χθες στο ΣΚΑΪ

Επεισόδιο 37 Σεζόν 1: Το περιστατικό με τη δηλητηρίαση και την αυτοκτονία του παίκτη του καζίνο, έχει επιπτώσεις στις σχέσεις των μελών της οικογένειας. Ο Αντώνης φεύγει από το σπίτι μετά από τσακωμό με τη Δάφνη. Ο Μιχάλης ανησυχεί για τη Λουίζα και ό,τι της συνέβη στο ξενοδοχείο. Η Κορίνα και ο Σταύρος έρχονται πολύ κοντά. Η Κατερίνα θέλει να δει μόνη της τον Μιχάλη και καταφέρνει να έρθει σ’ επαφή μαζί του. Ο Αχιλλέας συναντιέται με τη Χριστίνα για ακόμα μια φορά τυχαία. Την εμφάνισή του κάνει ο Ρένος, ένας συγκρατούμενος του Μιχάλη που ξέρει όμως πολλά για την αλήθεια της δολοφονίας του Αλέξανδρου.

20:00 Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 42 Σεζόν 2: Ο Τζώρτζης και η Χρύσα ζούνε το δράμα του χωρισμού τους, αλλά η νέα δοκιμασία δεν μπορεί να περιμένει. «Τα πουλούσε με το δράμι κουλουράκια με σουσάμι». Ποιος θα λύσει πρώτος τον γρίφο; Απ’ ό,τι φαίνεται θα παιδευτούν όλοι μέχρι να βρουν την πολυπόθητη απάντηση. Ο Σάββας και η Βαλέρια είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τον Ηλία σε ησυχία, ένας καβγάς, όμως, θα τους αποπροσανατολίσει από τον στόχο τους. Η Φένια αγνοείται και ο Παναγής με την Κατερίνα συνεργάζονται για να τη βρούνε. Ο Κανέλλος με τη Χρύσα το ρίχνουν στην… παρακολούθηση και παίρνουν στο κατόπι τον Τζώρτζη και την Αλίκη. Η Φένια θα εμφανιστεί και θα μοιράσει ευθύνες. Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής θα βρεθεί να τσακώνεται με τους Πλατανιώτες για μια παλιά κάλτσα, για να έρθει ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη!

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 29 Σεζόν 1: Η Ρωξάνη χωρίζει τον Ζαχαρία και εκείνος αποφασίζει να φύγει στο εξωτερικό. Πως θα το πάρει η Εριέττα; Θα ξαναδιεκδικήσει ο Θωμάς την Ρωξάνη τώρα που είναι ελεύθερη; Από την άλλη, η Νάντια οραματίζεται τον γάμο της παρά την δυσαρέσκεια της Ρωξάνης, ενώ ο Άρης είναι διχασμένος ανάμεσα στη Σοφία και τη Δανάη. Κι ενώ όλοι ασχολούνται με τα ερωτικά τους, η Έλλη ξεκινάει την καριέρα της ως μεσίτρια με φοβερή επιτυχία ενώ η Τζοβάνα ψάχνει απεγνωσμένα να βρει χρήματα για να πληρώσει τη μονάδα φροντίδας που φιλοξενείται ο πατέρα της. Κι ενώ ο Μενέλαος θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει, μία αναπάντεχη επίσκεψη θα σοκάρει τους πάντες.

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδια 76 & 77 Σεζόν 1: Η απαγωγή του μωρού της Ισμήνης αναστατώνει όλη την κωμόπολη. Η Ισμήνη υποψιάζεται ότι ο πρώην άντρας της, ο Σάββας, πραγματοποίησε τις απειλές του. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στο πλευρό της κι αναλαμβάνει να ενισχύσει το έργο της αστυνομίας, αναθέτοντας στον Δημήτρη να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο φυγαδεύτηκε το μωρό από τη Μάνη. Η Χάιδω παρακαλεί τον Λυκούργο να αναλάβει την υπεράσπιση του γιου της, ενώ παλεύει να καλύψει το κενό ανάμεσα σε εκείνη και τον Φίλιππο, ο οποίος της δείχνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να έχει καμία επαφή μαζί της. Ο Μάνος έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με την Αντιγόνη και πιέζει τον Ισίδωρο για τα κληρονομικά. Η Αθηνά πηγαίνει στο Σούνιο και μιλά στη Μαρία για τη νέα της γνωριμία με τον Ιάκωβο, αγνοώντας πως εκείνος έχει αναθέσει σε ντετέκτιβ να ψάξει για το παρελθόν της. Την ίδια ώρα ο Ισίδωρος πιέζει τον Ιάκωβο να σπρώξει την Ιουλία στην αγκαλιά του αστυνόμου Κουράκου, προκειμένου να σβηστεί η ρετσινιά από την παράνομη σχέση της με τον Στάθη.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 43 Σεζόν 1: Η Αργυρώ και ο Πέτρος δείχνουν να τα ξαναβρίσκουν, προς ανακούφιση της Μαρίνας. Η Άσπα βρίσκει αρχαία στα πράγματα του Κώστα, συνειδητοποίει ότι είναι πάλι μπλεγμένος και επισκέπτεται τον Διονύση, ο οποίος όμως την εκβιάζει πως θα αποκαλύψει στον Κώστα τη σχέση της με τον Στεφανή. Η Καλλιόπη πιάνει στα πράσα τον Μαθιό με τη Βασιλική, τους επιτίθεται και διώχνει τον Μαθιό από το σπίτι. Ο Μαθιός καταφεύγει στο σπιτάκι στο βουνό, εξομολογείται στον αδερφό του την κρυφή σχέση του και τα δύο αδέλφια έρχονται πολύ κοντά. Παράλληλα, η Καλλιόπη, γνωρίζοντας πλέον την σχέση του γιου της με την χήρα του Στεφανή, κάνει τη σύνδεση και αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο γιος της είναι ο δολοφόνος…

22:00 Σε Ξένα Χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 36 Σεζόν 1: Η Μαριτίνα μαθαίνει πως η Τόνια θα επιστρέψει στο σπίτι, ενώ ο Πιπερόπουλος πιέζει τον Μάνο να δεχθεί την πρότασή του: προτίθεται να διαγράψει τα χρέη τους, με την προϋπόθεση ο Μάνος και η Μαριτίνα μετακομίσουν στο σπίτι του. Η Μάρω και η Σαλώμη προτρέπουν τον Λουδοβίκο να ισχυριστεί ότι η σύζυγός του ζει, προκειμένου να μη φαίνεται γρουσούζης στα μάτια της Σούλας. Ο Φεγκούδης πιάνει τον Παντελή να κρυφακούει τον διάλογο του Πάρη με την Τραβιάτα, η οποία προσπαθεί να τον αποτρέψει από το να τηλεφωνήσει στην Πελαγία. Η Τόνια θέλει να ηρεμήσει τη Σούλα, η οποία είναι έντονα επηρεασμένη από τη συζήτησή της με τον Φεγκούδη. Παράλληλα, ο Χρύσανθος νομίζοντας ότι ανταλλάσσει μηνύματα με τη Διώνη, φανερώνει άθελά του στη Μάρω ένα σκοτεινό του μυστικό. Η Μάρω μένει εμβρόντητη.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 30 Σεζόν 3: Οι προσπάθειες του Πέτρου και της Ασημίνας να αποσπάσουν πληροφορίες απ’ την Υπατία Σκαφά πέφτουν στο κενό. Την ίδια προσπάθεια θα κάνει κι ο Ζάχος για να φτάσει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η Βιολέτα και ο Κυριάκος εμμένουν στην απόφαση τους, να σταματήσουν να συνεταιρίζονται. Θα καταφέρουν να τους αλλάξουν γνώμη; Ο Δούκας και η Μυρσίνη ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στο Παρίσι ενώ ο Μελέτης με τον Ακύλα θα έχουν τη πρώτη τους σφοδρή σύγκρουση. Το κλίμα στη θεατρική ομάδα του Λευτέρη είναι τεταμένο με αφορμή το λογοκριμένο κείμενο. Η άφιξη ενός μυστηριώδη άντρα κι ένας θάνατος που κανείς δεν ξέρει αν είναι ατύχημα ή δολοφονία θα φέρουν και πάλι τα πάνω- κάτω.

23:00 Τα Καλύτερά Μας Χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 15 Σεζόν 2: Η ξαφνική άφιξη της ξαδέρφης από το χωριό είναι καταλυτική για την ηρεμία της οικογένειας Αντωνοπούλου. Η Αγγελική (Λίλα Μπακλέση), με φόρα και πάθος, παρεμβαίνει στις ζωές όλων και φέρνει τα πάνω κάτω. Κι αυτό δεν φαίνεται να είναι προσωρινό. Είναι αποφασισμένη να κατακτήσει την πρωτεύουσα και ξεκινάει πιάνοντας δουλειά στην καινούργια καφετέρια του Δημήτρη. Προσλαμβάνεται δοκιμαστικά, αλλά αμέσως γίνεται απαραίτητη σε όλους. Όπως άλλωστε και στο σπίτι, όπου αναλαμβάνει τα πάντα εκνευρίζοντας την Ερμιόνη, αλλά διευκολύνοντας τη Μαίρη, η οποία είναι συνεχώς απασχολημένη με την μπουτίκ, που κάνει ήδη χρυσές δουλειές. Η όμορφη ξαδέρφη, όμως, αναστατώνει και την εφηβεία των τριών φίλων. Κυρίως του Άγγελου, ο οποίος πρώτη φορά βλέπει να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι τους ολοζώντανος ο πειρασμός.

Ταινίες

21:00 Παγκόσμιος Πόλεμος Ζ (World War Z) στο ΣΚΑΪ

Περιπέτεια δράσης παραγωγής 2013. Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόρστερ

Παίζουν: Μπραντ Πιτ, Μιρέιγ Ίνος, Ντανιέλα Κέρτες

Υπόθεση: Ένας υπάλληλος των Ηνωμένων Εθνών, ο Τζέρι Λέιν, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, προκειμένου να σταματήσει μια θανατηφόρα πανδημία που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε επιθετικά «όντα». Ο ιός, όμως, εξαπλώνεται ραγδαία σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου με αποτέλεσμα να απειλούνται άμεσα με ανατροπή στρατοί και κυβερνήσεις, αλλά και με αποδεκατισμό η ίδια η ανθρωπότητα.

22:30 Σαμποτάζ (Sabotage) στον ALPHA

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Άιερ

Παίζουν: Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Σαμ Γουόρθιγκτον, Τέρενς Χάουαρντ, Τζόι Μανγκανιέλο, Τζος Χόλογουέι, Μαξ Μαρτίνι, Μιρέιγ Ινός

Υπόθεση: Ο Τζον Μπρίσερ είναι ο αρχηγός μιας επίλεκτης και σκληροτράχηλης ομάδας της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών. Μετά την έφοδο τους στο κρησφύγετο ενός μεξικανικού καρτέλ ναρκωτικών, 10 εκατ. δολάρια εξαφανίζονται. Σύντομα, οι πράκτορες της ομάδας μπαίνουν στο στόχαστρο και αρχίσουν να δολοφονούνται ένας ένας με άγριο τρόπο.

Ντοκιμαντέρ

22:00 Θεοί και Θεές στην Aρχαία Ελλάδα στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2002).

Υπόθεση: Η μυθολογία ήταν άμεσα συνυφασμένη με τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, με τις θεότητες να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή. Σύγχρονες αρχαιολογικές ανακαλύψεις ρίχνουν φως στις απαρχές της και δίνουν απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα.

23:40 Οχυρό Ρούπελ: Απρίλιος 1941 – Μέρες Δόξας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Πολεμικού Μουσείου (2011). Σκηνοθεσία: Γιάννης Κοροδήμος

Υπόθεση: Το οχυρό του Ρούπελ ανακαλεί στιγμές δόξας και ηρωισμού της ελληνικής ιστορίας. Απολαύστε ένα συναρπαστικό ‘ταξίδι’ σε εποχές που το ελληνικό έθνος έγραψε ιστορία και ανάγκασε τους πάντες να υποκλιθούν στην ανδρεία του.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

17:50 Πιάσε με αν Μπορείς (Catch Me If You Can) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Βιογραφία αμερικανικής και καναδικής παραγωγής (2002). Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Παίζουν: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τομ Χανκς, Κρίστοφερ Γουόκεν

Υπόθεση: Η αληθινή ιστορία ενός καταζητούμενου από το FBI νεαρού, ο οποίος υιοθέτησε με επιτυχία διάφορες ταυτότητες, ενώ πλαστογράφησε επιταγές συνολικής αξίας μερικών εκατομμυρίων δολαρίων… Η ταινία κέρδισε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

22:40 Ντούλιτλ (Dolittle) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Οικογενειακή ταινία αμερικανικής, βρετανικής και κινεζικής παραγωγής (2020). Σκηνοθεσία: Στίβεν Γκάγκαν

Παίζουν: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Αντόνιο Μπαντέρας, Μάικλ Σιν

Υπόθεση: Ο δρ Ντούλιτλ έχει απομονωθεί στην κατοικία του, με μοναδική συντροφιά διάφορα εξωτικά ζώα. Όταν, όμως, η Βασίλισσα αρρωστήσει βαριά, ο εκκεντρικός κτηνίατρος θα ταξιδέψει σε ένα μυθικό νησί αναζητώντας το πολυπόθητο αντίδοτο.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

The Dark Knight

Περιπέτεια παραγωγής 2008. Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Παίζουν: Κρίστιαν Μπέιλ, Χιθ Λέτζερ, Άαρον Έκχαρτ, Μάικλ Κέιν

Υπόθεση: Όταν ο Τζόκερ σκορπάει τον τρόμο και το χάος στη Γκόθαμ, ο Μπάτμαν πρέπει να προετοιμαστεί για μία από τις μεγαλύτερες ψυχολογικές και σωματικές προκλήσεις, ώστε να καταπολεμήσει την αδικία.