Μπορείς να αγοράσεις κάλτσες που θα ζεστάνουν αστέγους

Kι αν τα πόδια σου έφταναν για να ζεστάνουν έναν ακόμα άνθρωπο; Έναν άνθρωπο που ποτέ δεν θα γνωρίσεις; Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την ημέρα που ο Ηλίας Γρηγορίου, η αδερφή του Γεωργία Γρηγορίου και η γυναίκα του Κατερίνα Μαναρώλη αποφάσισαν να δώσουν απάντηση στην παραπάνω ερώτηση. Και να την φέρουν από το φάσμα του φαντασιακού στο χώρο της πράξης.

Sisters and Brothers

Η νεογέννητη εταιρεία τους, «Sis and Bro» όχι μόνο προδίδει την οικογενειακή αφετηρία αυτού του εγχειρήματος αλλά κυρίως παραπέμπει στην συγγένεια με τον ‘Αλλο που προωθεί μια μικρή χειρονομία ανθρωπιάς. Γιατί ο Ηλίας, η Γεωργία και η Κατερίνα αποφάσισαν να ‘τρέξουν’ μια εταιρεία που προμηθεύει τους άστεγους «αδερφούς» μας εκεί έξω με ένα ζευγάρι κάλτσες, για κάθε ένα ζευγάρι που πωλείται στο e – shop τους.

Πως ξεκίνησαν όλα

«Η σκέψη μας βασίζεται στη λογική του buy one – share one. Η κάθε αγορά μεταφράζεται αυτομάτως σε προσφορά στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη» εξηγεί ο Ηλίας, ο ένας εκ της τριμελούς ομάδας πίσω από το brand. Και οι τρεις τους, επαναπατρισμένοι Έλληνες του εξωτερικού – από εντελώς διαφορετικές εργασιακές καταβολές με την σημερινή τους απασχόληση – μπήκαν, χωρίς πολλές περιστροφές, στο χτίσιμο μιας υγιούς επιχείρησης με κοινωνικό πρόσημο.

Ο Ηλίας Γρηγορίου εργαζόμενος στο χώρο του στρατηγικού marketing και του consulting, η Γεωργία εργαζόμενη στο aviation industry και η Κατερίνα στο εμπορικό κομμάτι Μέσων Ενημέρωσης συναντήθηκαν γύρω από ένα γιορτινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι και μαζί συναντήθηκαν σε μια κοινή επιθυμία. «Όλα ξεκίνησαν από ένα άρθρο που έπεσε στα χέρια μου σχετικά με τα ζητήματα υγιεινής που αντιμετωπίζουν οι άστεγοι. Ο προβληματισμός για τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας έγινε αντικείμενο συζήτησης μιας οικογενειακής σύναξης κι εκεί η αδελφή μου Γεωργία αντιπρότεινε πως ‘κάτι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτό’». ΄Οπερ και εγένετο.

Κάλτσες ειδικά για αστέγους

Για τους επόμενους τέσσερις μήνες, η ομάδα σχεδίαζε το project ενώ παράλληλα αναζητούσε και την ελληνική βιοτεχνία που θα αναλάμβανε την υλοποίηση του. Κατέληξαν σε μια καλτσοποιία στο Περιστέρι – επίσης οικογενειακή επιχείρηση – που μπήκε με ενθουσιασμό στην ιδέα του «αγοράζω ένα και χαρίζω ένα». Οι κάλτσες κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας βαμβάκι πενιέ και τεχνικά είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων που εκτίθενται στις δύσκολες συνθήκες της διαβίωσης στον εξωτερικό χώρο και άρα στο κρύο.

Μετά από μια σειρά έρευνας στο πεδίο, ακολουθώντας δηλαδή street workers κοινωνικών οργανισμών στους δρόμους της πόλης, κατέληξαν ότι οι κάλτσες που θα δωρίζονται θα έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές: Θα αερίζονται καλά, θα έχουν αντιβακτηριδιακή δράση, χωρίς επιβαρύνουν τυχόν πληγές στα πόδια των χρηστών και θα διατίθενται σε σκούρους χρωματισμούς.

Συνεργασία με οργανισμούς

Ο πρώτος οργανισμός που συνεργάστηκε με την «Sis and Bro» ήταν ο ΚΥΑΔΑ (το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων) ενώ μέχρι σήμερα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η Ithaca (η οργάνωση με κινητά πλυντήρια για το ρουχισμό των αστέγων) και η Praskis (Μη Κυβερνητική Οργάνωση με ανθρωπιστική και ιατρική δράση σε ευπαθείς ομάδες). «Παρά το σοκ, στις συναντήσεις με τους αστέγους, κρατήσαμε το χαμόγελο στο πρόσωπο τους. Φάνηκαν ευχάριστα ξαφνιασμένοι στο άκουσμα ότι νέοι άνθρωποι αναζητούν έναν τρόπο για να συμβάλλουν στην δική τους πραγματικότητα. Και ειλικρινά η επαφή μαζί τους μας έδωσε κουράγιο για να συνεχίσουμε στην οργάνωσης αυτής της μικρής πράξης που κάτι καλό μπορεί να προσθέσει στον δικό τους αγώνα για επιβίωση» λέει ο Ηλίας Γρηγορίου.

Πιστεύεις στον ΄Αγιο Βασίλη; (καλά κάνεις)

Σε λιγότερο από ένα μήνα λειτουργίας της «Sis and Bro» – μόλις στις 12 Οκτωβρίου το e – shop της βγήκε στον αέρα – η ανταπόκριση του κοινού είναι ελπιδοφόρα. Στο μεταξύ, η ομάδα ετοιμάζεται να λανσάρει τρία νέα σχέδια σε χριστουγεννιάτικο πνεύμα με το moto «Ι still believe in Santa»· που, με τη σειρά τους, έρχονται να προστεθούν στα 12 σχέδια που ήδη κυκλοφορούν τόσο σε casual όσο και σε αθλητικές κάλτσες. Δεν ξεχνούν, άλλωστε, πως το κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας προϋποθέτει την υγιή ανάπτυξη της και τη γνωριμία της με το ευρύ κοινό.

Επόμενα σχέδια

Κι ενώ η προσπάθεια κάνει τους πρώτους της βηματισμούς, οι άνθρωποι της «Sis and Bro» δεν διστάζουν να σκεφτούν (ξανά) θαρραλέα: Αφενός, δρομολογώντας την επέκταση τους και στην κυκλοφορία ενός ακόμα κωδικού προϊόντος εκτός από τις κάλτσες. Και αφετέρου, σχεδιάζοντας την ένταξη αστέγων στον κύκλο παραγωγής των προϊόντων τους, δίνοντας τους μια ουσιαστική ευκαιρία εργασιακής αποκατάστασης. Πρώην άστεγοι θα εξασφαλίζουν τα προς το ζην φτιάχνοντας προϊόντα και για αστέγους· για τ’ «αδέρφια» τους, δηλαδή.