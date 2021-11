Πού να πάμε σήμερα: 10 συναυλίες για την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου

1. Η Ρένα Μόρφη στο Σταυρό του Νότου

Η Ρένα Μόρφη, η ερμηνεύτρια με τα χίλια πρόσωπα, έρχεται στον Σταυρό του Νότου για πέντε εμφανίσεις. Το “Όταν σου χορεύω” με τα εκατομμύρια views την έκανε γνωστή με δύο ονόματα: Σούλη Ανατολή και Ρένα Μόρφη. Νέα ερμηνεύτρια, δύο ονόματα, πρώτο βήμα σε παράλληλη δράση με τους Imam Baildi. Η Σούλη ήταν μια περσόνα προφανώς. Όμως η Ρένα Μόρφη, με την βελούδινη φωνή και τη τόσο ξεχωριστή και μοναδική σκηνική παρουσία, τις λάτιν διασκευές λαϊκών τραγουδιών και τις πολλές ραδιοφωνικές της επιτυχίες, αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι. Μαζί της οι σταθεροί συνεργάτες της μουσικοί: Λάμπης Kουντουρόγιαννης στην ηλεκτρική κιθάρα, Δημήτρης Μπαλογιάννης στην κλασική κιθάρα, Χρήστος Σκόνδρας στο μπουζούκι, Βαγγέλης Στεφανόπουλος στα πλήκτρα, Carlos Menendez και Άγγελος πολύχρονος στα κρουστά και ο Σπύρος Λιγκώνης στα τύμπανα.

Παρασκευή 12/11, 22:30

Εισιτήρια: 15€ – Προπώληση: stn.gr, viva.gr

Σταυρός του νότου, Φραντζή και Θαρύπου 35 -37, Νέος Κόσμος 11743

2. Ελληνική Επανάσταση IV: Συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ένα πρόγραμμα όπου συμπυκνώνονται διαφορετικές, αλλά εξίσου πολύτιμες σελίδες της μουσικής εθνικής μας κληρονομιάς. Όπου το χθες, το σήμερα – αλλά κι οι νύξεις για το αύριο – βρίσκονται σε αρμονική διαδοχή. Η συναυλία Ελληνική Επανάσταση IV της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, κάνει αυτό ακριβώς. Ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα σε ορχηστρικά έργα διαφορετικών εποχών και προσεγγίσεων.

Παρασκευή 12/11, 20:30

Εισιτήρια: 8€ έως 25€ – Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ιλίσια, Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα 11521, 2107282000

3. Οι Gadjo Dilo στο Gazarte

Oι αγαπημένοι Gadjo Dilo πιστοί στο ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό και το Roof Stage του Gazarte, συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ίδιο χώρο που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια και όπως φαίνεται από την αγάπη που εισπράττουν από το κοινό, θα διασκεδάζουμε μαζί τους για πολύ ακόμα! O ιδιαίτερος τους ήχος, ο «Manouche De Grec» όπως τον αποκαλούν και οι ίδιοι, είναι ένα πάντρεμα της μουσικής παράδοσης της gypsy jazz με τα χρώματα της ελληνικής μουσικής. Το πάθος των Gadjo Dilo παρασύρει κάθε φορά το κοινό να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους. Aυτοσχεδιάζουν, πειραματίζονται και με τραγούδια μιας άλλης εποχής μας μεταφέρουν μηνύματα σύγχρονα και ελπιδοφόρα!

Παρασκευή 12/11, 21:30

Είσοδος: 8€ έως 10€ – Προπώληση: viva.gr

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα 11854, 2103460347

4. Σταύρος Σιόλας και Μάγδα Βαρούχα στον Σταυρό του Νότου

Ο Σταύρος Σιόλας και η Μάγδα Βαρούχα γίνονται ζευγάρι καλλιτεχνικό και μας καλούν να απαλλαγούμε από τη μοναξιά της αποστασιοποίησης των καιρών και να αφήσουμε το τραγούδι να μας ενώσει, όπως μόνο εκείνο ξέρει. Αφορμή της συνεύρεσης αυτής αποτέλεσε η συνεργασία τους στο τραγούδι «Ξέρω μια χώρα» σε στίχους του Σταύρου Σταύρου από όπου προέκυψε και ο τίτλος της παράστασης. Ο Σταύρος και η Μάγδα μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς θα μας παρασύρουν σε μια παράσταση – οδοιπορικό στο ευρύ φάσμα του ελληνικού τραγουδιού με όλη τη μαγεία και την περιπέτεια ενός αναπάντεχου ταξιδιού στη χώρα που «οι μόνοι ζευγάρια γίνονται»!

Παρασκευή 12/11, 22:30

Εισιτήρια: 13€ – Προπώληση: viva.gr

Σταυρός του Νότου, Θαρίπου 37, Αθήνα 11743

5. Blues Wire στο Κύτταρο

Μετά την απολαυστική sold out Blues/Rock πανδαισία που μας χάρισαν στην φετινή πρεμιέρα του Κυττάρου πριν λίγο καιρό, αυτή η απίθανη χαρισματική παρέα, επιστρέφει ..άρον άρον στην Αθήνα για να γιατρέψει τις ψυχές μας ξανά, με μια ..δεύτερη δόση από 100% θεραπευτική «Blues Wire Live Experience» για όσους το έχασαν και για όλους από μας που δεν το χόρτασαν..!!! Και όπως πάντα δεν ξέρουμε .. τι μας περιμένει!! Το μόνο σίγουρο.. οι βιρτουόζοι εραστές των μπλουζ, για άλλη μια φορά σαν πρώτη φορά θα μας καθηλώσουν, θα μας ξεσηκώσουν με την χαρακτηριστική τους αστείρευτη ενέργεια τα αυθόρμητα jam με εκλεκτούς φίλους μουσικούς της σκηνής και αυτό τον μυθικό συνδυασμό, δεξιοτεχνίας και άγνοιας κινδύνου που διαχρονικά και αβίαστα τους συντροφεύει !!

Παρασκευή 12/11, 22:00

Είσοδος: 15€ (χωρίς ποτό) – Προπώληση: viva.gr

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα 10439, 210 8224134, 697 764 1373, [email protected]

6. Ρετρόκ: H Ευρυδίκη και οι καλεσμένοι της στη μουσική σκηνή Σφίγγα

Ρετρό τραγούδια με ροκ διάθεση. Ροκ τραγούδια σε ρετρό διασκευές. Οι ποπ επιτυχίες και οι πιο ερωτικές μπαλάντες της εφηβείας μας και τα τραγούδια της Ευρυδίκης που αγαπήσαμε, όλα σε μια βραδιά, μας ταξιδεύουν στα πιο όμορφα μας χρόνια.

Παρασκευή 12/11, 22:30

Εισιτήρια: 10€ – Κρατήσεις: 2114096149, 6987844845

Μουσική Σκηνή Σφίγγα, Ζωοδόχου Πηγής & Κιάφας 13, Αθήνα 10678, 6987844845

7. Ο Βαγγέλης Κορακάκης στη Λαϊκή Σκηνή – Κρύπτη

Ο δεξιοτέχνης μουσικός, συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, συναντάει τη νέα μουσική γενιά και ταξιδεύει τα τραγούδια του μαζί με την Ανατολή Μαργιόλα (τραγούδι), τον Βασίλη Κορακάκη (μπουζούκι, τραγούδι), τον Αλέξανδρο Καμπουράκη (ακορντεόν) και τον Σταμάτη Πετσάκο (κιθάρα, τραγούδι).

Παρασκευή 12/11, 22:30

Πληροφορίες και Κρατήσεις: 2130457179

Λαϊκή Σκηνή – Κρύπτη, Βρυούλων και Οδεμησίου, Καισαριανή 16121, 2130457179

8. Οι “The BitterSweet” στο Lazy Club

Οι “The BitterSweet” θα παρουσιάσουν τραγούδια από τα δύο πρώτα τους albums “Dancing In The Zoo” και “The Age Of New Delirium” αλλά και τα δύο τραγούδια “Numbers” και “An Easy One” – προάγγελους τους νέου τους album που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Με άξονα την βρετανική ψυχεδέλεια και με βασικές επιρροές από τη pop-rock σκηνή των 60’s, την prog των 70’s, αλλά και την indie των 90’s, τα μουσικά δημιουργήματα των “The BitterSweet” ξεδιπλώνουν μία μουσική κόντρα ανάμεσα στην αδρεναλίνη του ροκ εν ρολ και την ποπ τραγουδοποιία.

Παρασκευή 12/11, 23:00

Πληροφορίες και Κρατήσεις: 2106895535, lazy.gr

Lazy Club, Λεωφόρος Πεντέλης 1, Βριλήσσια

9. The Joseph Priest Band ζωντανά στο Jazzèt

Η νέα σκηνή Jazzèt Music Hall προτείνει το The Joseph Priest Band που είναι ίσως ένα από τα πιο αυθεντικά γκρουπ που κινούνται στον ευρύτερο χώρο των μπλουζ, της ροκ αλλά και της αυτοσχεδιαστικής μουσικής γενικότερα. Το The Joseph Priest Band θα παρουσιάσει την τελευταία του δισκογραφική δουλειά “The Real Story” με πρωτότυπες συνθέσεις του στιχουργού, κιθαρίστα και τραγουδιστή, με πολυετή εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος, τον αυθεντικό καλλιτέχνη Mark Joseph Priest. Μαζί με τους Βασίλη Σαλτίκη στο σαξόφωνο, Διονύση Κατσάτσο στο μπάσο και Αποστόλη Πατρωνίδη στα τύμπανα έχουν καταφέρει να παντρέψουν τα πολυποίκιλα ακούσματά τους με απλό και άμεσο τρόπο.

Παρασκευή 12/11, 22:00

Εισιτήρια: 7€ – Προπώληση: 210 5815626

Jazzét, Καραϊσκάκη 99, Χαϊδάρι 12461, 210 5815626

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Adele: Η αποκάλυψη για το πώς εμπνεύστηκε το «Hello»

10. Με Αγάπη, Μπέσσυ: η Μπέσσυ Αργυράκη στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Η Μπέσσυ Αργυράκη, ερμηνεύτρια με τα πολλά διεθνή βραβεία και τις διαχρονικές επιτυχίες Μεγάλη στιγμή, Μια θάλασσα γαλάζια, Αθήνα Μάννα μου, Σαν ένα όνειρο, Κορμί και αλάτι, Μάθημα Σολφέζ ,έρχεται στο UpStage του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου από την Παρασκευή 5 Νοέμβρη 2021 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Θα μας τραγουδήσει όλες τις επιτυχίες της , θα μας ταξιδέψει μέσα στις δεκαετίες με ξένα και ελληνικά τραγούδια , πολλούς αγαπημένους guests και θα μας προσφέρει το ωραιότερο party, με υπογραφή.

Παρασκευή 12/11, 21:30

Εισιτήρια: 15€ – Προπώληση: viva.gr

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Λεωφόρος Αντρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη 17121, 2109315600