Squid Game: Ο σκηνοθέτης της σειράς αποκάλυψε πως ετοιμάζει δεύτερη σεζόν

Για την πολυαναμενόμενη και πολυσυζητημένη δεύτερη σεζόν του Squid Game φαίνεται να έχει πάρει το πράσινο φως από το Netflix ο σκηνοθέτης και δημιουργός της, ο οποίος δήλωσε πως η αγάπη του κοινού είναι αυτή που δεν του άφησε άλλη επιλογή παρά να ξεκινήσει τα σχέδια του για την επόμενη σεζόν.

«Υπήρξε τόση πίεση, τόση μεγάλη ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν», δήλωσε στο AP Entertainment ο Hwang Dong-hyuk, δημιουργός του δημοφιλέστερου πλέον στο Netflix νοτιοκορεατικού δράματος. «Έτσι σχεδόν αισθάνομαι ότι δεν μας αφήνει άλλη επιλογή!»

Το Netflix δεν έχει κάνει ακόμη κάποια ανακοίνωση ούτε έχει δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνέχεια του πιο επιτυχημένου franchise του, αλλά ο Dong-hyuk υποσχέθηκε ότι «θα υπάρξει πράγματι μια δεύτερη σεζόν». Και μάλιστα πρόσθεσε πως: «Είναι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Είμαι στη διαδικασία σχεδιασμού τώρα».

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021