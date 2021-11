Πού να πάμε σήμερα: 3 συναυλίες για την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου

1. Ραντεβού στο Άλσος: ο Σταμάτης Κραουνάκης στο χειμερινό Άλσος

Πάμε Άλσος χειμερινό στη στρογγυλή σάλα με τον στρογγυλό εξώστη που ‘χει γλεντήσει η Αθήνα χρόνια πολλά. Έχουμε και πολυέλαιο και αμπαζούρ μεγάλα και σπιτικό mood. Δύο πιάνα, κόντρα μπάσο, βιολοντσέλο, μπουζούκια, βιολί λαϊκό και τραγουδισταράδες πρώτης γραμμής. Έχει ποτά και τσιμπολόγημα. Αισθήματα, αγάπες και πανέμορφα λαϊκά συλλογικής συνδεσιμότητας δεκαετιών… Μια οικογένεια. Μικροί μεγάλοι μαζί! Εκλεκτοί καλεσμένοι χωρίς προειδοποίηση. Κρατήστε θέσεις τραπεζάκια και κουρντίστε όρεξη. Πάμε παρέα.

Τετάρτη 10/11, 21:00

Εισιτήριο: 12€ έως 20€ – Προπώληση: 210 8831487, 210 8227471 και viva.gr

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Αθήνα 11474, 2108227471

2. Παύλος Συνοδινός στο Roof Stage του Gazarte

Ο Παύλος Συνοδινός έρχεται στο Roof Stage του Gazarte για ένα live γεμάτο ηλεκτρισμό και συναίσθημα, ανάμεσα σε ήχο, καπνό και visuals. Post-rock, ρυθμικό punk, χαμηλότονες μπαλάντες πολιτικής, έρωτα και μετανάστευσης, με τις σελίδες του λευκώματος του δίσκου να προβάλλονται απάνω τους στην ομορφότερη ταράτσα της Αθήνας, στο Roof Stage του Gazarte.

Τετάρτη 10/11, 21:30

Είσοδος: 8€ έως 10€ (χωρίς ποτό) – Προπώληση: 21 0346 0347, gazarte.gr, viva.gr

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα 11854, 2103460347

3. Cosmonuts: Leaps of Fate & Odysseas Tziritas στο ΙΛΙΟΝ plus

Οι Cosmonuts, έπειτα από 2 χρόνια καραντίνας, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, για την επίσημη παρουσίαση του τελευταίου τους album «Leaps of Fate». Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, το Leaps of Fate θα ζωντανέψει στη σκηνή του ΙΛΙΟΝ Plus ως ένα κομμάτι του εκρηκτικού ανθολογίου της μπάντας, με παλιότερη αλλά και καινούρια, ακυκλοφόρητη δουλειά. Μετά την κυκλοφορία των δύο EPs, οι Cosmonuts δουλεύουν το πρώτο τους LP, με το οποίο σκοπεύουν να συνδυάσουν τις επιρροές τους σε ένα στιβαρό, all-original, ηχητικό και νοηματικό Cosmic Anthology. Ο Οδυσσέας Τζιρίτας μαζί με το συγκρότημά του, μετά από πολλούς μήνες αναμονής και μουσικής εκτόνωσης μόνο στο studio, επιστρέφουν σε αυτό που αγαπούν να κάνουν περισσότερο, τα live.

Τετάρτη 10/11, 20:30

Είσοδος: 7€ – Προπώληση: viva.gr

ΙΛΙΟΝ plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, 2108824383, 6983600510