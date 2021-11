Η Kim Cattrall επιστρέφει στην τηλεόραση

Η απουσία της Samantha Jones από το reboot του Sex and the City είναι ηχηρή, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει η σειρά.

Ξέραμε ότι η Kim Cattrall δεν σκόπευε να επιστρέψει στην παρέα του And Just Like That και έχει δηλώσει ότι δεν περνούσε και πολύ καλά με τη Sarah Jessica Parker.

Η νέα σειρά θα αποτελείται ναι μεν από τις 3 κεντρικές ηρωίδες, αλλά θα εμπλουτιστεί και με νέους χαρακτήρες, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο σήμερα.