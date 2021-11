TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου

Σειρές

17:30 Ήλιος στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 41 Σεζόν 2: Ο Πέτρος και η Λήδα είναι σίγουροι πως πίσω από την επίθεση που δέχτηκε ο Αντώνης κρύβονται οι ίδιοι που θέλουν να βγάλουν τον Νικήτα από τη μέση. Η Αθηνά δεν δείχνει να πείθεται από την κατάθεση του Χρήστου για την απόδραση της Δάφνης. Η Αλίκη και ο Στέφανος ανακαλύπτουν ένα μεγάλο ποσό που έχει η Αρετή στην τράπεζα και επιβεβαιώνονται οι υποψίες τους για την εμπλοκή της στην εξαφάνιση του Δημήτρη. Η Εύα σοκάρεται όταν βλέπει την Ελένη και τον Ιάσωνα να φιλιούνται με πάθος. Η Αρετή καταλαβαίνει το μέγεθος των πράξεων της όταν δέχεται επίθεση και αποφασίζει να πει στην Αλίκη όλη την αλήθεια. Ένας κρατούμενος, παλιός γνώριμος της Ελπίδας, της αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από την εξαφάνιση του Δημήτρη, αλλά και το φόνο του Φίλιππου. Ο Νότης μπαίνει ξαφνικά στο σπίτι της Νάντιας και πυροβολεί τον Δημήτρη.

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 41 Σεζόν 1: Η Σοφία αναζητά παρηγοριά σε ομάδα στήριξης και εκφράζει τους φόβους της για την Νικολέττα, ενώ την ίδια ώρα το κορίτσι νιώθει απέραντο θυμό για την κατάσταση της υγείας της. Όλοι προσεύχονται για ένα θαύμα και η Αλεξάνδρα ψάχνει απελπισμένα να βρει μια λύση. Η Φανή προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό του Νικηφόρου, ο οποίος βλέπει τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν και ο Μένιος ερευνά την υπόθεση των φυτοφαρμάκων, ψάχνοντας να βρει ποιος μπορεί να τον έχει εμπλέξει.

18:45 Μόλις Χθες στο ΣΚΑΪ

Επεισόδιο 31 Σεζόν 1: Ο Μιχάλης δυσκολεύεται να αποδεχτεί την αλήθεια για τον πατέρα του και αρνείται τα χρήματα του Αντώνη για το κτήμα. Η Λουίζα αρχίζει να ψάχνει τις παράνομες δραστηριότητες του άντρα της ενώ η κόντρα της με τον Ορέστη συνεχίζεται. Η Νόρα αρχίζει να ερωτεύεται τον Σταύρο και ο Ιάσωνας δένεται περισσότερο με την Άννα. Ο Σπύρος ψάχνει για ν’ ανακαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές που δέχεται η Μαρία. Στην παράνομη λέσχη, ένας από τους συχνούς πελάτες χάνει όλη του την περιουσία και δημιουργείται μια πολύ σοβαρή κατάσταση που φέρνει τον Σπύρο σε απόγνωση.

20:00 Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 36 Σεζόν 2: Όλοι κατηγορούν τον Ηλία για την τσιγκουνιά του και τους χαλασμένους χυμούς που πρόσφερε στην ομάδα, αλλά τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα για τον μπακάλη του χωριού, όταν η Βαλέρια θα παρουσιάσει τα ενοχοποιητικά στοιχεία που κατασκεύασε εις βάρος του. Ο παπάς μας είναι ο μόνος που φαίνεται να πιστεύει πως πρόκειται για παγίδα, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη. Η Κική τα λέει ένα χεράκι στον Τζίμη που δηλώνει… γοητευμένος, την ώρα που η Φένια είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και προετοιμάζεται ψυχολογικά για το τέλος της σχέσης της με τον Παναγή. Ένας πυροβολισμός όμως θα φέρει τα πάνω κάτω!

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 25 Σεζόν 1: Η Ρωξάνη δίνει ρεπό στην Όλγα που μοιάζει να μην είναι στα καλύτερα της και ορίζει βοηθούς της στο δείπνο που ετοιμάζει για την Εριέττα και το Ζαχαρία, τη Τζοβάνα, το Μενέλαο και το Μάθιου. Η Κορίνα έχει κόντρα με το Βασίλη για τα σχέδια στο Πόρτο Τσίγκρι κι ο Δημήτρης τσακώνεται με την Έλλη. Τι εκπλήξεις επιφυλάσσει το δείπνο με την Εριέττα και τον Ζαχαρία στη Ρωξάνη και πως θα το χειριστεί προς όφελος όλων;

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδια 67&68 Σεζόν 1: Ο αστυνόμος Κουράκος ανακρίνει τον Στάθη για τον πυροβολισμό της Χάιδως και, παρόλο που δεν έχει ατράνταχτο άλλοθι, αναγκάζεται να τον αφήσει ελεύθερο. Ο Ισίδωρος και ο Μάνος νιώθουν άβολα με την αδιαφορία του Ιάκωβου να τους συναντήσει κι αναρωτιούνται γιατί το καθυστερεί τόσο πολύ. Ο Κωσταντίνος δίνει εντολή στον Δημήτρη να επανεκκινήσει το θέμα με τις δολοφονίες των ηλικιωμένων. Η Χάιδω βγαίνει από το νοσοκομείο κι ο Λυκούργος, σε μια στιγμή αδυναμίας, της εξομολογείται πως δεν την βλέπει μόνο φιλικά. Η αστυνομία κάνει έφοδο στο σπίτι των Καπερνάρων. Ο αστυνόμος εντοπίζει τη θαμμένη καραμπίνα του Στάθη και τον συλλαμβάνει επι τόπου.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 38 Σεζόν 1: Η Βασιλική ανακαλύπτει την κρυφή σχέση του Αστέρη με την Αργυρώ. Η πορεία της υγείας του Αστέρη βελτιώνεται και η σχέση του με την Αργυρώ αναζωπυρώνεται. Η Μαρίνα καταλαβαίνει ότι οι προσπάθειές της να απομακρύνει την Αργυρώ από τον Αστέρη πέφτουν στο κενό. Ο Πέτρος προβληματίζεται από τη στάση που κρατάει η Σεμίνα, ενώ η Βασιλική δέχεται στο σπίτι της μία απρόσμενη επίσκεψη. Ο Κώστας παίρνει εντολή από τον Διονύση να κάνει μία παράδοση αρχαίων χωρίς να ξέρει ότι η αστυνομία έχει πληροφορίες και είναι σ’ ετοιμότητα για να εξαρθρώσει τη σπείρα. Ο Άγγελος προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για το παρελθόν και την ταυτότητα της μητέρας του και βρίσκεται μπροστά σε μία αποκάλυψη που θα τον σοκάρει.

22:00 Σε Ξένα Χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 30 Σεζόν 1: Ο Φεγκούδης αγωνιά για την επικείμενη συνέντευξη Τύπου και ο Παντελής προσπαθεί να μάθει περισσότερες πληροφορίες για την Τόνια. Η Διώνη επισκέπτεται τον Χρύσανθο κι η Πελαγία σπεύδει να δει τι συμβαίνει. Πώς θα χειριστεί ο Πιπερόπουλος τη συνέντευξη Τύπου; Ποια νέα θα φτάσουν στην Τόνια, που αφορούν το μωρό της;

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 25 Σεζόν 3: Ο Νικηφόρος θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Πέτρο, ενώ η Ασημίνα μαθαίνει για τη συνάντηση τους και το πρώην ζευγάρι θα συγκρουστεί. Η γνωριμία του Ακύλα με τον Μπάμπη θ’ αρχίσει πολύ στραβά. Θα καταφέρει ο Κυριάκος να εξομαλύνει την κατάσταση ή ο γιος του θα μπει εκ νέου στο στόχαστρο; Η κατ’ ιδίαν πρόβα της Δρόσως με τον Λευτέρη θα πάρει απρόσμενη τροπή ενώ ο Ακύλας πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την έγκριση του αεροδρομίου, απ’ το καθεστώς. Το παρελθόν του Δούκα, έρχεται ξανά στην επιφάνεια μέσα απ’ τα γράμματα του πατέρα του ενώ μια συνάντηση του με την Αντιγόνη θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Νικηφόρος θα έχει στο νυχτερινό κέντρο μια ιδιαίτερη γνωριμία. Η Ζωή ενημερώνει τον Κωνσταντή πως ο Ακύλας έχει στοχοποιήσει τις αδερφές Σταμίρη ενώ ο Λάμπρος θα βρεθεί μπροστά σε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη…

Ταινίες

21:00 The International στο ΣΚΑΪ

Πολιτικό θρίλερ παραγωγής 2009. Σκηνοθεσία: Τομ Τίκβερ

Παίζουν: Κλάιβ Όουεν, Ναόμι Γουότς, Άρμιν Μιούλερ-Σταλ, Ούλριχ Τόμσεν

Υπόθεση: Ο πράκτορας της Ιντερπόλ Λούις Σάλιντζερ και η Βοηθός Εισαγγελέας του Μανχάταν Έλενορ Γουίτμαν είναι αποφασισμένοι να ξεσκεπάσουν μια παγκοσμίου φήμης τράπεζα, η οποία φαίνεται πως είναι μπλεγμένη σε παράνομες δραστηριότητες.

22:30 Εκδικητές: Ο Πόλεμος Της Αιωνιότητας (Avengers: Infinity War) στον ALPHA

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία: Άντονι και Τζόι Ρούσο

Παίζουν: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Χέμσγουερθ, Μαρκ Ράφαλο, Κρις Έβανς, Σκάρλετ Γιόχασνσον, Μπένεντικ Κάμπερμπατς, Ντον Τσιντλ, Τομ Χόλαντ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Πολ Μπέτανι, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Άντονι ΜακΚι, Σεμπάστιαν Σταν, Ντανάι Γκουρίρα, Λετίσια Ράιτ, Ντέιβ Μποτίστα, Ζόε Σαλντάνα, Τζος Μπρόλιν, Κρις Πρατ

Υπόθεση: Προκειμένου να υποτάξει το Σύμπαν, αφού καταστρέψει το μισό από αυτό, ο πανίσχυρος Thanos αναζητά τα έξι πετράδια της Αιωνιότητας. Μετά την συντριβή του αεροσκάφους στον πλανήτη Άσγκαρντ θα αποκτήσει το δεύτερο πολύτιμο πετράδι. Μένουν ακόμα άλλα τέσσερα, από τα οποία τον χωρίζει η… ομάδα των Εκδικητών. Ακόμα όμως κι αν ο Iron Man, ο Thor, ο Hulk, ο Captain America, η Black Widow, ο Spiderman, ο Black Panther, ο Doctor Strange και οι Φύλακες του Γαλαξία ξεπεράσουν τις διαφορές τους και ενωθούν σε μια γροθιά απέναντι σε αυτόν τον απειλητικό κίνδυνο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωτηρία του σύμπαντος. Ο Thanos όμως είναι ήδη εδώ.

Ντοκιμαντέρ

20:00 Μοναστήρια της Ευρώπης… Πλάι στο Νερό στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία: Ζακ Ντεμπς, Μαρί Αρνό

Υπόθεση: Τι κοινό έχουν το αβαείο του Μον Σεν Μισέλ στη Γαλλία, το μοναστήρι των Βενεδικτίνων στη Βαυαρία και το Άγιον Όρος στη χερσόνησο του Άθω; Είναι όλα χτισμένα πλάι στο νερό! Ανακαλύψτε την ιστορία και τις μοναστικές τους κοινότητες.

23:00 Όπλα Μαζικής Καταστροφής στην Αρχαία Ελλάδα στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2006).

Υπόθεση: Τα όπλα μαζικής καταστροφής φαντάζουν πρόσφατη εφεύρεση. Κι όμως, πρώτοι τα εμπνεύστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες! Από τη βαλλίστρα και τα δηλητηριώδη τόξα ως το ‘υγρόν πυρ’, γνωρίστε ορισμένα από τα φονικότερα όπλα της αρχαιότητας.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

20:30 Run στο COSMOTE CINEMA 2HD

Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής (2020). Σκηνοθεσία: Ανίς Σαγκάντι

Παίζουν: Σάρα Πόλσον, Κίρα Άλεν, Πατ Χίλι

Υπόθεση: Η Κλόι, μια έφηβη με προβλήματα υγείας, μεγαλώνει απομονωμένη έχοντας τη μητέρα της πάντα στο πλευρό της. Ωστόσο, αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο άνθρωπος που έχει αφιερωθεί πλήρως στη φροντίδα της κρύβει κάποιο σκοτεινό μυστικό…

21:00 Απόλυτος Κίνδυνος (The Sum of All Fears) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία κατασκοπείας αμερικανικής παραγωγής (2002). Σκηνοθεσία: Φιλ Άλντεν Ρόμπινσον

Παίζουν: Μπεν Άφλεκ,Μόργκαν Φρίμαν,Τζέιμς Κρόμγουελ

Υπόθεση: Όταν μια τρομοκρατική ομάδα ενεργοποιεί μια βόμβα στη Βαλτιμόρη, οι φόβοι των Αμερικανών για τον Ψυχρό Πόλεμο αναζωπυρώνονται. Μόνο ο πράκτορας Τζακ Ράιαν μπορεί να εντοπίσει τους ενόχους και να αποτρέψει τον πυρηνικό όλεθρο.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Επιστροφή στο Μέλλον (Back to the Future)

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας παραγωγής 1985. Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Ζεμέκις

Παίζουν: Μάικλ Τζέι Φοξ, Κρίστοφερ Λόιντ, Λία Τόμσον

Υπόθεση: Ο Μάρτι ΜακΦλάι, ένας δεκαεφτάχρονος μαθητής, μεταφέρεται καταλάθος 30 χρόνια στο παρελθόν με ένα αυτοκίνητο-χρονομηχανή, εφεύρεση του κοντινού του φίλου Ντοκ Μπράουν.