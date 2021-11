Οι U2 κυκλοφορούν το νέο τραγούδι «Your Song Saved My Life» για την ταινία «Sing 2»

Οι U2 επιστρέφουν με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Your Song Saved My Life».

Το «Your Song Saved My Life», το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος από το 2019, θα συμπεριληφθεί στο επίσημο soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Sing 2» που θα κυκλοφορήσει από τις Illumination, Universal Pictures και Republic Records την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Οι U2 έδωσαν μία πρόγευση από το τραγούδι στην πρώτη τους ανάρτηση στο TikTok αμέσως μετά την είσοδό τους στον κόσμο της δημοφιλούς πλατφόρμας.

Η ταινία «Sing 2», τη συνέχεια του πολυαγαπημένου «Sing» (Τραγούδα!) της Illumination, θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο Bono δανείζει για πρώτη φορά τη φωνή του σε ταινία κινουμένων σχεδίων και δίνει ζωή στον χαρακτήρα του Clay Calloway, ένα λιοντάρι – πρώην θρυλικός ροκ σταρ που απομονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο μετά το θάνατο της γυναίκας του και συναντά τον Buster Moon και τους φίλους του, οι οποίοι στοχεύουν να τον πείσουν να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή.

Το άλμπουμ «Sing 2 – Original Motion Picture Soundtrack» θα περιλαμβάνει συνολικά 21 τραγούδια, στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Halsey, Elton John, Billie Eilish και Pharrell Williams.

Επίσης θα περιέχει μια νέα εκδοχή του «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» του U2 με τις ερμηνείες της Scarlett Johansson και του Bono, του «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of» (Johansson) και του «Where the Streets Have No Name», στο οποίο η Scarlett Johansson ενώνει τη φωνή τους με τα υπόλοιπα μέλη του καστ Reese Witherspoon, Nick Kroll και Taron Egerton.

Οι U2 έχουν συνεισφέρει πολλές φορές για soundtracks ταινιών και έχουν μάλιστα βρεθεί δύο φορές υποψήφιοι στην κατηγορία “Best Original Song” για τα βραβεία Όσκαρ: ‘The Hands That Built America’ (Gangs of New York, 2003) και ‘Ordinary Love’ (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).

Ακούστε το τραγούδι εδώ.