«Amygdala»: Κυκλοφορεί τo original motion picture soundtrack των Someone Who Isn’t Me

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κυκλοφορεί την Παρασκευή 5 Noεμβρίου από τη United We Fly.

Tracklist

1. Melina’s Theme

2. Never Let Me Go

3. Party Crasher

4. Let Me Go Wrong

5. Flying Away

6. Σαν Πτώματα

Composed by Marilena Orfanou

Performed by Someone Who Isn’t Me

«Aμυγδαλή» a film written and directed by Maria Hatzakou