Cowboy Bebop: Όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβληματικό anime που γίνεται live action σειρά στο Netflix

See you later space cowboy…

Κι όμως, 22 χρόνια μετά το τέλος της ιαπωνικής animated σειράς Cowboy Bebop, το Netflix αποφάσισε να επαναφέρει τους 3 πιο κουλ και ριψοκίνδυνους κυνηγούς κεφαλών του διαστήματος, αυτή τη φορά με σάρκα και οστά. Το Cowboy Bebop κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και εμείς αναμένουμε να απολαύσουμε τον Spike Spiegel σε νέες περιπέτειες.

Λίγα λόγια για το εμβληματικό anime

Το Cowboy Bebop έκανε την εμφάνιση του πρώτη φορά στις οθόνες της Ιαπωνίας την 3η Απριλίου του 1998, ενώ το τελευταίο επεισόδιο της σειράς προβλήθηκε στις 24 Απριλίου του 1999.

Σκηνοθέτης της σειράς υπήρξε ο Σινιτσίρο Γουατανάμπε, καθώς το animation ανέλαβε το Sunrise Studios. Η συγκεκριμένη σειρά απέσπασε πολλά βραβεία και επαίνους τόσο για την αισθητική, τους χαρακτήρες, την ιστορία και το voice acting, όσο και για το animation και τη μουσική.

Μεγαλύτερη επιρροή άσκησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προβλήθηκε πρώτη φορά το 2001 στο κανάλι Adult Swim και από τότε επαναπροβλήθηκε αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να αγαπηθεί από τους λάτρεις των anime σειρών και όχι μόνο. Η σειρά αποτελεί μια από τις πιο vintage animated σειρές, καθώς περιλαμβάνει western αισθητική, στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και κωμωδίας, συνοδευόμενη από τζαζ μουσική και old school γραφικά.

Τι γίνεται στο Cowbow Bebop;

Έτος 2071. Η ανθρωπότητα έχει μετοικήσει σε διάφορους πλανήτες και φεγγάρια του ηλιακού συστήματος, αφήνοντας πλέον την Γη ακατοίκητη και ξεχασμένη. Η αστυνομία του ηλιακού συστήματος, στην προσπάθεια της να διατηρήσει την ειρήνη στον γαλαξία και να μειώσει την εγκληματικότητα, συνεργάζεται με διάφορους φυγόδικους κυνηγούς κεφαλών, οι οποίοι ακούν στο ψευδώνυμο “Cowboys”.

Ανάμεσα σε αυτούς, βρίσκεται και ο Σπάικ Σπίγκελ μαζί με τον συνέταιρο του Τζετ Μπλακ και την Φαίη Βάλενταιν, οι οποίοι με το διαστημόπλοιο τους Bebop, προσπαθούν να επιβιώσουν με τις αμοιβές που δίνονται σε όσους καταφέρουν να συλλάβουν καταζητούμενους.

Το πολλά υποσχόμενο cast της σειράς

Ο Τζον Τσο έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ώριμου, πράου και ξένοιαστου Σπάικ Σπίγκελ.

Ο Μουστάφα Σακίρ, υποδύεται τον Τζετ Μπλακ, έναν πρώην αστυνομικό με ταραχώδη και κυκλοθυμικό χαρακτήρα, ο οποίος όμως δουλεύει σκληρά και είναι πιστός απέναντι στον φίλο και συνέταιρο του, Σπάικ.

Η Ντανιέλα Πινέντα ερμηνεύει τη σπιρτόζικη και άκρως ερωτική Φαίη Βάλενταιν, η οποία έχει αναπτύξει μια σχέση μίσους-πάθους με τον Σπάικ.

Η Ελένα Σάτιν, υποδύεται την Τζούλια, μια μυστηριώδη γυναίκα η οποία ανήκει στο παρελθόν του Σπάικ. Τέλος, ο Άλεξ Χάσελ, έχει αναλάβει το ρόλο του “κακού” της σειράς, τον Βίσιους.

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς, που μάς δίνει μια πρώτη γεύση από την πολύ φιλόδοξη παραγωγή της πλατφόρμας. Το πρώτο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου.