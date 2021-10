Πού να πάμε σήμερα: 9 παραστάσεις για την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου

1.« Θέλω να σου κρατάω το χέρι», του Τάσου Ιορδανίδη στο θέατρο Άλφα- Ληναίος-Φωτίου

Το έργο του Τάσου Ιορδανίδη Θέλω να σου κρατάω το χέρι (I want to hold your hand) παρουσιάζεται από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, στο θέατρο Άλφα – Ληναίος-Φωτίου. Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές. Παρασκευή 29/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: 16 ευρώ (γενική είσοδος), 12 ευρώ (φοιτητικό, εκπαιδευτικών, άνω των 65), 8 ευρώ (ανέργων). Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Άλφα: 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα 104 32 Τηλέφωνο: 210-5201828

2.«Ο Κουρέας της Σεβίλλης», με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στο Θέατρο Ακροπόλ

Το Θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζει το έργο «Ο Κουρέας της Σεβίλλης», από τις 29 Οκτωβρίου 2021 σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου. Ο περίφημος Φίγκαρο εμφανίζεται για πρώτη φορά στη θεατρική πινακοθήκη ως ένας μυθικός χαρακτήρας τυχοδιώκτη πονηρού καταφερτζή αλλά και ονειροπόλου ο οποίος ήταν προάγγελος μιας επανάστασης που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο. Παρασκευή 29/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: 45, 35, 25, 20 ευρώ και φοιτητικό – ανέργων 15 ευρώ. Δεκτά εισιτήρια ΟΓΑ. Ειδικές τιμές για group. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Ακροπόλ, Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα, τηλ. 2103648 303

3. « Synthesis», στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής Σκηνής (ΚΠΙΣΝ)

Το έργο Synthesis, μια νέα εικαστική επιτελεστική εγκατάσταση μακράς διάρκειας σε σύλληψη, σχεδιασμό και επιμέλεια της χορογράφου Τζένης Αργυρίου και του εικαστικού Βασίλη Γεροδήμου, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2021. Με πρωταρχική συνθήκη την αδυναμία να «εξαντλήσουμε» την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, οι συντελεστές οικειοποιήθηκαν κάποια κομμάτια από αυτές τις προτεινόμενες πηγές και ανέλαβαν να δημιουργήσουν ένα ή περισσότερα «θραύσματα», δηλαδή αποσπασματικές αφηγήσεις που συνθέτουν τη δική τους εικόνα χωρίς να ακολουθούν μια κοινή λογική ή μέθοδο.

Παρασκευή 29/10, στις 19.30 .

Εισιτήρια: 5 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr .

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ, ΚΠΙΣΝ, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 17674, 2168091000

4.«Μια ιστορία αγάπης» σε σκηνοθεσία του Σίμου Κακάλα στο Θέατρο Άνεσις

Το σύγχρονο γαλλικό θεατρικό έργο «Μια ιστορία αγάπης», βραβευμένο με 4 βραβεία Molière, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα, τον Οκτώβριο του 2021. Η ιστορία της Κάτια και της Ζυστίν ξεκινάει όπως τόσες άλλες και ερωτεύονται σαν σε παραμύθι… Η Ζυστίν επιθυμεί ένα παιδί αλλά η Κάτια διστάζει επειδή έχει πληγωθεί πολλές φορές στη ζωή της και φοβάται το μέλλον. Με μια περίεργη ανατροπή της μοίρας, η Κάτια μένει έγκυος και λίγο πριν από τη γέννηση του παιδιού της, η Ζυστίν εξαφανίζεται. Δώδεκα χρόνια μετά, η μοίρα θα δείξει πάλι ότι οι μεγάλες ιστορίες αγάπης επιλέγουν το δικό τους μοναδικό τέλος.

Παρασκευή 29/10, στις 19:00.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 15€ – Άνεργοι / φοιτητές / ΑΜΕΑ 12€ . Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Άνεσις, Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αθήνα | Τηλ: 210 7718943

5.«Φουέντε οβεχούνα» στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου

Η Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου υποδέχεται το κοινό για τη νέα σεζόν, από τις 28 Οκτωβρίου, με την παράσταση του αριστουργήματος του Λόπε δε Βέγα, «Φουέντε οβεχούνα», σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το έργο καταδεικνύει ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα: την κοινή συνείδηση και την αλληλεγγύη, σε μια κοινωνία που την χαρακτηρίζει η ατομικότητα. Ένα δραματικό γεγονός και πιο συγκεκριμένα η αυταρχική συμπεριφορά ενός μονάρχη αναδεικνύει σε ήρωα ένα ολόκληρο χωριό τη Φουέντε οβεχούνα.

Παρασκευή 29/10, στις 20:30.

Εισιτήρια:10-18€. Προπώληση: ticketservices.gr και στο 210.7234567.

Εθνικό Θέατρο – Κεντρική Σκηνή (Κτίριο Τσίλλερ), Αγίου Κωνσταντίνου 22, Αθήνα. Ταμεία: 210 5288170-171

6. «Παράδεισος» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Γιαννοπούλου

Ο «Παράδεισος» με τον υπότιτλο «πλημμήρα/λιμοκτονία/παιχνίδι» ανεβαίνει στη σκηνή ως ένα βλέμμα στο ζοφερό μέλλον της ανθρωπότητας που χτίζεται εδώ και αιώνες: Από τις φυτείες καουτσούκ του Αμαζονίου τον 19ο αιώνα μέχρι τις πολεμικές συρράξεις του 21ου αιώνα για τον έλεγχο των τελευταίων φυσικών κοιτασμάτων. Από αυτήν την ιστορία εκμετάλλευσης της φύσης, διασώζεται (σκηνικά) «ένα μικρό τελευταίο κομμάτι παραδείσου, το οποίο γεμίζει με αφηγήσεις ιστοριών και αναμνήσεων από το παρελθόν που δεν έχουν συμβεί ποτέ» εξηγεί η σκηνοθέτις της παράστασης.

Παρασκευή 29/10, στις 21:00 .

Εισιτήρια: Κανονικό: 15 €,Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 11 €,Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €,Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €. Προπώληση: onassis.org.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα 117 45. Τηλ. 21 0900 5800

7.«Έξι φορές» με την Όλια Λαζαρίδου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη.

Η παράσταση σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη «Έξι φορές», που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε πέρυσι, είναι μια αναφορά στη μαγεία και στην τέχνη του θεάτρου. Έχει αρχική πηγή έμπνευσης τα θρυλικά «Έξι μονόπρακτα» που είχε ανεβάσει η Έλλη Λαμπέτη το 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο).

Παρασκευή 29/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: €12.00 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι. €18.00 Γενική είσοδος. Οι Φίλοι έως 30 ετών έχουν έκπτωση 30%. Προπώληση εισιτηρίων: 210 7282333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα | Τηλ: 210 7282000.

8.« Παλέρμο-Ποιος Σκότωσε τον Αντρέα Τερζίδη;», από την θεατρική ομάδα Μήδεια στο θέατρο Δρόμος σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Γ. Μαύρου

Το Παλέρμο, ανεβαίνει στο θέατρο Δρόμος την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου από την θεατρική ομάδα Μήδεια. Είναι ένα έργο που μιλάει για τη δικαιοσύνη. Υπάρχει; Είναι πάντα όντως δίκαιη όπως λέει το όνομα της; Ποιος κρίνει τι είναι δικαιοσύνη; Είναι δούλος των νόμων ή των ψυχών; Μέσα από χιουμοριστικούς διαλόγους και κωμικά επεισόδια δημιουργείται ένα πολυσυμπλεγματικό έργο που το κωμικό συναντά το τραγικό, μετατρέπεται σε σάτιρα, τείνει σε ένα δράμα της ανυπαρξίας του δικαίου, για να καταλήξει σε μια σοβαρή καταγγελία και σε μια αλήθεια.

Παρασκευή 29/10, στις 20:30.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος, 14 ευρώ, Μειωμένο 11 ευρώ. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Δρόμος, Αγίου Μελετίου 25, Αθήνα 113 61

9. «Προμηθέας» του Νίκου Καραθάνου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση «Προμηθέας», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Ο Καύκασος δεν υπάρχει εδώ. Κανένας βράχος και καμία αλυσίδα δεν κρατούν αιχμάλωτο τον Προμηθέα. Τα πάντα συμβαίνουν σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι-μετεωρίτη που αιωρείται στον χωροχρόνο και κατακλύζεται από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Εκεί ζουν, σαν συγγενείς, και «κοσμογονούν» ο Προμηθέας, το Κράτος και ο Ερμής , η Βία και η Ιώ , ο Ήφαιστος και ο Ωκεανός.

Παρασκευή 29/10, 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7€ – 15€ – 18€ – 28€ | Μειωμένο, Φίλος, Ομάδα 5-9: 12€ – 15€ – 22€ | Ομάδα 10+: 11€- 13€ – 20€ | Περιορισμένης Ορατότητας, Γειτονιάς: 7€ | Συνοδός ΑΜΕΑ: 10€ | ΑΜΕΑ, Άνεργοι: 5€ | Προπώληση: ticketmaster.gr.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30). Ε: [email protected] | https://www.onassis.org/el/