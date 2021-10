TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τρίτη 26 Οκτωβρίου

Σειρές

18:40 Το αύριο μας ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 32 Σεζόν 1: Η κατάσταση της Νικολέττας δείχνει κρίσιμη και αναγκάζονται να την υποβάλλουν σε περαιτέρω εξετάσεις για να εντοπίσουν τι ακριβώς έχει συμβεί στο κορίτσι. Όλοι σπεύδουν στο πλευρό της, συγγενείς και φίλοι. Την ίδια ώρα ο Κωστής προσπαθεί να συμφιλιωθεί στην ιδέα πως οι μέχρι πρότινος φίλοι του, είναι στην πραγματικότητα ξαδέλφια του. Η ‘Ελλη και ο Λευτέρης παρακολουθούν τις κλήσεις του Κωστή, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον Πασχάλη, ενώ η Χριστίνα ξεκαθαρίζει στον Λάζαρο ότι δεν τον εμπιστεύεται.

20:00 Χαιρέτα μου τον πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 27 Σεζόν 2: Η Κατερίνα πίνει για να ξεχάσει τον πόνο της, την ώρα που η Φένια πίνει για να γιορτάσει τις χαρές της, αφού οι άδειες του γάμου βρίσκονται, επιτέλους, στα χέρια της! Η Τούλα δεν θέλει να παντρευτεί τον Σίμο και η Χρύσα δεν ξέρει αν θέλει να συνεχίσει να έχει σχέση με τον Τζώρτζη. Μόνο η Αλίκη φαίνεται να περνάει καλά, αφού ο Κανέλλος τής ζητάει να γίνει το κορίτσι του! Ο παπάς, έξαλλος με την πλεκτάνη της Καλλιόπης και την υποκρισία των Πλατανιωτών, δίνει τον πόντο της νέας δοκιμασίας στους Αθηναίους. Ο Σάββας και ο Ηλίας πιάνονται στα χέρια, την ώρα που η Φιλιώ αποκαλύπτει στην Καλλιόπη πως ο αδερφός της είναι βαριά άρρωστος. Ο Παναγής παραδέχεται στην Κατερίνα ότι δεν μπορεί να την ξεπεράσει. Πώς θα αντιδράσει, όμως, εκείνη;

20:00 Ήλιος στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 32 Σεζόν 2: Ο Δημήτρης, κλονισμένος από την αποκάλυψη πως η Αλίκη του έκρυβε την αλήθεια για την εμπλοκή της στη δολοφονία Βολίδη, διχάζεται ανάμεσα στο καθήκον του και την αγάπη του για την Αλίκη, μη ξέροντας τι να κάνει. Την ίδια στιγμή δέχεται να αναλάβει μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Η Δάφνη προσπαθεί απελπισμένα να βρει τους ανθρώπους που της άρπαξαν το μωρό… Η Ελένη υποψιάζεται πως η Ελπίδα δεν ενδιαφέρεται για τον Ιάσωνα μόνο ως αστυνόμος, αλλά ότι την συνδέει μαζί του κάτι πολύ πιο δυνατό. Στη φυλακή γίνεται απόπειρα δολοφονίας της Αλεξάνδρας. Η Λήδα αρχίζει να υποψιάζεται ότι ο Αντώνης και ο Νικήτας κάτι της κρύβουν… Η Δάφνη στην απελπισία της πηγαίνει στον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να τη βοηθήσει να βρει το παιδί της… Η αστυνομική επιχείρηση της οποίας ηγείται ο Δημήτρης θα πάρει μια πολύ άσχημη τροπή, που απειλεί σοβαρά τη ζωή του και γεννά πολλά ερωτηματικά.

20:00 Άσε μας ρε μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 20 Σεζόν 1: Η Τζοβάνα με την ευρηματικότητά της σώζει το ατύχημα στην πισίνα κάνοντας τα social να παραληρούν. Η Ρωξάνη την συγχαίρει, αλλά η Τζοβάνα την έχει ακόμα στη μπούκα. Κορίνα και Μάθιου κάνουν προσωρινή ανακωχή και η Κορίνα προσκαλεί τον άντρα της στο bachelorette για τον γάμο της Έλλης. Δημήτρης, Βασίλης και Μπάμπης εντοπίζουν επιτέλους το Θωμά και μαζί οργανώνουν το δικό τους bachelor. Είναι μια στιγμή που η αντροπαρέα θα έρθει πιο κοντά και μεγάλες αλήθειες θα ειπωθούν. Η Δανάη μαθαίνει ότι ο Άρης είναι ο εγγονός της γυναίκας με την οποία είναι ερωτευμένος ο πατέρας της και αντιδρά ακραία, ενώ το δείπνο που ετοίμασε η Όλγα για τη γυναικοπαρέα θα αποδειχθεί ολέθριο για την Έλλη.

21:00 Η Γη της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιo 56&57 Σεζόν 1: Η Αντιγόνη φέρνει τον Ισίδωρο προ των ευθυνών του, αλλά εκείνος αρνείται να παραδεχτεί την αλήθεια. Ο Ισίδωρος πιέζει την Αθηνά να του πουλήσει το μερίδιό της στην επιχείρηση, αλλά εκείνη αρνείται πεισματικά, για μια ακόμα φορά. Παράλληλα, η Ιουλία προτρέπει τον Μάνο και τον Ισίδωρο να κάνουν εκείνοι την υπέρβαση και να παραχωρήσουν ένα ποσοστό στη Μυρτάλη, αλλά και οι δύο είναι αρνητικοί. Η Αρετή προτρέπει την Ελένη να πολιορκήσει τον Στέφανο πιο επίμονα και να παλέψει για να τον κερδίσει. Η Ισμήνη αρχίζει να συνηθίζει την νέα της πραγματικότητα και αργεί να ενταχθεί στην παρέα των κοριτσιών, οι οποίες την καλοδέχονται. Η Αθηνά συναντιέται με την οικογένεια Βρεττάκου για την μοιρασιά των κοσμημάτων της θυρίδας και, προς έκπληξη όλων, τα παραχωρεί στη Μυρτάλη. Ο Στέφανος ανακαλύπτει πως ο πατέρας του του λέει ψέματα…

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 31 Σεζόν 1: Ο Μαθιός γλιτώνει τη σύλληψη από την αστυνομία, καθώς το σημείωμα του Μανόλη με το οποίο κατονομάζει τον ένοχο, χάνεται, και έτσι ο Μαθιός φτάνει ανενόχλητος στο Ηράκλειο μαζί με τον Νικηφόρο και τον Μανόλη. Η Μαρίνα από την άλλη δεν ακούει κουβέντα: Ζητά από τον Αστέρη να μείνει μακριά από την κόρη της θυμίζοντάς σ’ εκείνον το κακό που τους έχει κάνει η οικογένειά του και στην Αργυρώ τον όρκο της. Ούτε η γιαγιά Ειρήνη, ούτε και η Άσπα μπορούν να παρηγορήσουν την Αργυρώ, ενώ η προσπάθεια του παπά Μιχάλη να δώσει κουράγιο στον Αστέρη πέφτει στο κενό. Καθώς ο Διονύσης παρασύρει ολοένα και πιο βαθιά τον Κώστα στο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, Πέτρος και Σεμίνα συναντιούνται και πάλι. Παρά τις προσπάθειες του Πέτρου όμως, η Σεμίνα δεν του υπόσχεται να τον ξαναδεί. Παράλληλα, η Σεμίνα ανακαλύπτει κάτι ύποπτο στα πράγματα του Διονύση. Ο Μαθιός επιστρέφει στο χωριό έτοιμος να ζήσει λίγες κρυφές στιγμές ευτυχίας με την Βασιλική. Καθώς φιλιούνται παθιασμένα, όμως, η Καλλιόπη φτάνει έξω από το σπίτι, και ο έρωτάς τους κινδυνεύει να μην παραμείνει και τόσο κρυφός…!

22:00 Σε ξένα χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 22 Σεζόν 1: Η Πελαγία καταφθάνει μαζί με τη Μάρω στην εταιρία του Φεγκούδη για να πιάσει δουλειά ενώ τα σχέδια της Μαριτίνας για να ζητήσει συγνώμη από τον Μάνο ανατρέπονται όταν βρίσκει την Τόνια να εργάζεται ως νταντά στο σπίτι του Φεγκούδη. Η Σούλα αποφεύγει το στενό μαρκάρισμα του Λουδοβίκου και η Μάρω συνειδητοποιεί ποια είναι η γυναίκα στο σκίτσο του Χρύσανθου. Η Τόνια αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Ντάντω τον πόνο που την βαραίνει.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 18 Σεζόν 3: Το καινούριο άλλοθι του Δούκα θα φέρει νέες αναταράξεις ανάμεσα στα παιδιά του. Πώς θα αντιδράσουν; H Πηνελόπη είναι έτοιμη να κάνει την τελευταία της κίνηση για να πληρώσει ο πατέρας της… Η παράνομη σχέση της Ζωής και του Κωνσταντή θα γίνει αντιληπτή από ένα επικίνδυνο πρόσωπο. Ο Λάμπρος θα λάβει ένα γράμμα απ’ την Ελένη που θα τον τρομοκρατήσει ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπος μ’ ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ανθής. Η Δρόσω δείχνει να μην τα καταφέρει με το νέο της βήμα στον χώρο του θεάτρου. Ένας θάνατος θα συγκλονίσει τους κόλπους του καθεστώτος ενώ η Ελένη θ’ αλιεύσει, απ’ τον σύλλογο γυναικών, την πρώτη της, σημαντική πληροφορία. Η σύλληψη ενός άντρα θα φέρει τον Πέτρο σε δεινή θέση…

23:ΟΟ Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 9 Σεζόν 2: Στη μικρή γειτονιά του Γκύζη, όπως και σε όλη τη χώρα, επικρατεί απογοήτευση και αναβρασμός. Η αποτυχία της επιστράτευσης και η διχοτόμηση της Κύπρου πυροδοτούν εξελίξεις. Η χούντα πέφτει, γυρίζει ο Καραμανλής. Ανάμεσα στους αγνοούμενους της κυπριακής τραγωδίας είναι και ο αδελφός του Στέλιου, ο Μισέλ, τον οποίο ψάχνουν μάταια, τόσο η νέα του σύντροφος όσο και η πρώην γυναίκα του με την κόρη της, που φτάνουν από το Βέλγιο. Την ίδια ώρα, στους Γαργαλιάνους, ο μικρός Άγγελος προσπαθεί με τη στήριξη της Αγγελικής ν’ αντέξει τον αποχωρισμό από την Ίνγκριντ, η οποία επιστρέφει στην πατρίδα της. Με την καρδιά κομμένη στα δύο, ο «σπόρος» μαζεύει κι αυτός βαλίτσες να γυρίσει στου Γκύζη, με την Αγγελική να του υπόσχεται πως σύντομα θα τα ξαναπούν…

Ταινίες

21:00 Peterloo στο OPEN

Ιστορικό δράμα, βρετανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Μάικ Λι

Παίζουν: Ρόρι Κινίαρ, Μάξιν Πικ, Πιρς Κουίλι



Υπόθεση: Η περίφημη ιστορία της «Σφαγής του Πίτερλου» το 1819, όταν οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν σε μια ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας με δημοκρατικά αιτήματα, αλλάζοντας έτσι την πορεία ολόκληρης της βρετανικής εργατικής τάξης…

22:30 Οι Θαλασσιές Οι Χάντρες στον ALPHA

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής (1966) Σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Παίζουν: Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Φαίδων Γεωργίτσης, Μαίρη Χρονοπούλου, Νανά Σκιαδά, Άρης Μαλιαγρός

Υπόθεση: Ο Τζίμυ, ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας, έρχεται στην Ελλάδα με σκοπό να ανοίξει νυχτερινό κέντρο. Τυχαία γνωρίζεται με τον Κώστα, ο οποίος πουλάει αναμνηστικά δωράκια στους τουρίστες, μπροστά σε αρχαιολογικούς χώρους, και τον συστήνει στον αδερφό της αρραβωνιαστικιάς του, το Φώτη. Ο Φώτης είναι το «πρώτο μπουζούκι» στην ταβέρνα του «Αποστόλη» και εμφανίζεται μαζί τον Μεμά και τις τραγουδίστριες Σοφία και Μαρκησία, σφόδρα ερωτευμένες με τον πρώτο… Κάποια μέρα, μια καινούρια Μπουάτ, με μοντέρνο ρεπερτόριο ανοίγει κοντά στου «Αποστόλη». Επικεφαλής της ορχήστρας, που αποτελείται από κοπέλες είναι η Μαίρη… Ο Φώτης την ερωτεύεται και η Μαίρη προσπαθεί να τον εξευγενίσει για να τον φέρει στον μοντέρνο κύκλο της… Έτσι, ακόμα και το μουστάκι του θα τον βάλει να ξυρίσει…

Ντοκιμαντέρ

20:00 Ο Όλυμπος εν κινήσει στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Μίκαελ Σούμαχερ

Υπόθεση: Ο φακός μάς μεταφέρει στον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, κατοικία των 12 θεών της αρχαιότητας, για να γνωρίσουμε ανθρώπους που παρά την οικονομική κρίση κυνήγησαν το όνειρό τους και μπορούν πια να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία προόδου.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

20:00 Η ευνοούμενη (The Favourite) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία εποχής, ιρλανδικής, βρετανικής και αμερικάνικης παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Παίζουν: Ολίβια Κόλμαν, Ρέιτσελ Βάις, Έμα Στόουν

Υπόθεση: Αρχές 18ου αιώνα. Η φιλάσθενη βασίλισσα Άννα κυβερνά τη Βρετανία με τη βοήθεια της στενής φίλης και συμβούλου της Λαίδης Σάρα. Ώσπου μια νέα υπηρέτρια καταφθάνει στην Αυλή και διαταράσσει τις ισορροπίες… Η ταινία κέρδισε Όσκαρ.

22:45 Η τελευταία στιγμή που θυμάμαι (The Last Moment of Clarity) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Θρίλερ αμερικάνικης παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Κόλιν Κρίσελ, Τζέιμς Κρίσελ

Παίζουν: Σαμάρα Γουίβινγκ,Ζακ Άβερι,Μπράιαν Κοξ

Υπόθεση: Μετά τη δολοφονία της συντρόφου του από μαφιόζους, ο Σαμ καταφεύγει στο Παρίσι. Λίγα χρόνια αργότερα, κι ενώ τον στοιχειώνουν εφιαλτικές αναμνήσεις, θα δει σε ένα φιλμ μια γυναίκα που μοιάζει εκπληκτικά με τη νεκρή αγαπημένη του.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Μια ζωή την έχουμε (Life or something like it)

Αισθηματική κωμωδία- δράμα αμερικάνικης παραγωγής (2002) Σκηνοθεσία: Στέφεν Χέρεκ

Παίζουν: Αντζελίνα Τζολί, Έντουαρντ Μπερνς, Τόνι Σαλούμπ, Ανδρομέδα Ντάνκερ, Τζέιμς Γκάμον, Μελίσα Έρικο

Υπόθεση: Μια επιτυχημένη ρεπόρτερ με μια ρηχή, ανούσια ζωή παίρνει συνέντευξη από έναν αυτοαποκαλούμενο προφήτη που προβλέπει ότι η ζωή της πρόκειται να τελειώσει σε επτά μόλις ημέρες.