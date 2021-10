Άλεκ Μπάλντουιν: Πυροβόλησε με «όπλο γυρισμάτων» -Κινηματογραφίστρια έχασε τη ζωή της, ο σκηνοθέτης τραυματίστηκε

Ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο γυρισμάτων, όσο γύριζε μια σκηνή την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας την κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη Τζόελ Σούζα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στα γυρίσματα του «Rust», μίας ανεξάρτητης ταινίας, στην οποία ο Μπάλντουιν ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστούσε.

Η 42χρονη Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νιού Μέξικο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Ο 48χρονος Σούζα μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη που επικαλέστηκε το The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης είναι σε «κρίσιμη κατάσταση», ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για «ατύχημα», αφού αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο Μπάλντουιν είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διοικητή της αστυνομίας, οι Χάτσινς και Σούζα «πυροβολήθηκαν όταν ένα όπλο γυρισμάτων εκπυρσοκροτήθηκε από τον 68χρονο Άλεκ Μπάλντουιν, παραγωγό και ηθοποιό». Σύμφωνα με την Santa Fe New Mexican ο Μπάλντουιν ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς και ήταν σε κατάσταση σοκ, κλαίγοντας.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec

— Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021