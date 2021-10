Μια βαβυλωνιακή πλάκα που χρονολογείται από το 1500 π.Χ., περιέχει οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης ενός εξορκισμού και απεικονίζει μια από τις παλαιότερες εικόνες φαντάσματος στον κόσμο, σύμφωνα με το νέο βιβλίο του επιμελητή του Βρετανικού Μουσείου, Ίρβινγκ Φίνκελ.

Η επιγραφή αυτή που βρέθηκε στην βαβυλωνιακή πλάκα, που φυλάσσεται στους σκοτεινούς θόλους του Βρετανικού Μουσείου, ανήκει ανάμεσα στα πολλά άλλα δείγματα που έχει συγκεντρώσει ο επιμελητής αρχαίας μεσοποταμικής γραφής, γλωσσών και πολιτισμών στο Τμήμα της Μέσης Ανατολής στο Βρετανικό Μουσείο, Ίρβινγκ Φίνκελ και δείχνουν την αιώνια γοητεία που προκαλεί στους ανθρώπους το πνευματικό στοιχείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές στο διάστημα; Η NASA έχει την απάντηση (βίντεο)

Η έμπνευση για ένα βιβλίο

Ο επιμελητής της αρχαίας μεσοποταμικής γραφής, των γλωσσών και των πολιτισμών στο τμήμα της Μέσης Ανατολής στο Βρετανικό Μουσείο εμπνεύστηκε το καινούριο του βιβλίο, όταν διάβασε μια ιστορία φαντασμάτων που είχε ξεκινήσει τον 18ο αιώνα. Το βιβλίο θα έχει τίτλο Τα Πρώτα Φαντάσματα: Η πιο αρχαία κληρονομιά (The First Ghosts: Most Ancient of Legacies)και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου, με σκοπό να ρίξει φως στην ιστορία της σχέσης μας με το πνευματικό στοιχείο.

«Ξαφνικά σκέφτηκα: Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά μας στοιχεία; Τι γίνεται με τη Μεσοποταμία;» δήλωσε στο Artnet News ο επιμελητής. Με αυτή την σκέψη άρχισε την έρευνά του στην μεγάλη συλλογή του Βρετανικού Μουσείου και στη συνέχεια ανακάλυψε την πρώιμη ιστορία των φαντασμάτων αλλά και της σχέσης των ανθρώπων με αυτά.

«Μου άρεσε το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, η Μεσοποταμία είναι εντελώς άγνωστη ως πηγή, στους ανθρώπους που ασχολούνται με την ιστορία των φαντασμάτων και το πόσο πίσω στο χρόνο τελικά μπορούμε να την εντοπίσουμε».

Ο Φίνκελ πρόσθεσε ακόμα πως στη Μεσοποταμία, οι κάτοικοι πίστευαν ότι αν κάποιος είχε πεθάνει με φρικτό τρόπο, μπορούσε να επιστρέψει για να στοιχειώσει τους ανθρώπους που τον γνώριζαν όταν ήταν ζωντανός. Μάλιστα, οι αρχαίοι είχαν συγκεντρώσει ακόμα και τους τύπους πνευμάτων που υπήρχαν και πώς μπορούσαν να απαλλαγούν από το κάθε ένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ισραήλ: Δύτης ανακαλύπτει σπαθί εννιακοσίων ετών από τη Γ’ Σταυροφορία

Η επιγραφή αποκαλύπτει την σχέση των ανθρώπων με τον κόσμο των πνευμάτων

Το κομμάτι της βαβυλωνιακής πήλινης πλάκας φέρει στην επιγραφή του λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να απαλλαγεί κανείς από έναν συγκεκριμένο τύπο φαντάσματος, έναν ενοχλητικό ηλικιωμένο άντρα. Το φάντασμα εμφανίζεται να περπατά με τα χέρια τεντωμένα, τους καρπούς του δεμένους, ενώ μία θηλυκή φιγούρα το τραβά και το κατευθύνει στον θάνατο. Το σχέδιο στην πλάκα είναι εξαιρετικά καλοδουλεμένο, με αποτέλεσμα ο επιμελητής να πιστεύει πως ήταν το έργο ενός εξαιρετικά καταξιωμένου επιγραφέα.

«Οι άνθρωποι έτειναν να είναι συμπονετικοί απέναντι στα φαντάσματα, εκτός εάν αυτά ήταν πραγματικά κακά. Όταν ήταν, υπήρχαν ειδικοί μάγοι ή εξορκιστές που γνώριζαν τα σωστά ξόρκια και τις τελετουργίες με το τι θα μπορούσαν να κάνουν για να απαλλαγούν από το φάντασμα, να το διώξουν και να το στείλουν στον κάτω κόσμο, εκεί όπου ανήκε», εξήγησε ο Φίνκελ.

Το βιβλίο Τα Πρώτα Φαντάσματα περιλαμβάνει παραδείγματα και άλλων αντικειμένων που είχαν σχεδιαστεί για να διώχνουν τα πνεύματα, όπως χάλκινα φυλαχτά, ένα τελετουργικό με ανθρώπινο κρανίο και ένα κεφάλαιο με τίτλο Η λεπτή τέχνη της νεκρομαντείας.

Έχοντας μελετήσει τον αρχαίο κόσμο από τα 17 του, ο Φίνκελ βλέπει τις πρώιμες πρακτικές και ιδέες για τον πνευματικό κόσμο να αντηχούν μέχρι σήμερα, είτε πρόκειται για μια μεταφυσική προσφορά για να μιλήσει κανείς με νεκρούς συγγενείς, είτε για τη δημοτικότητα των υπερφυσικών ταινιών, από το Ghostbusters μέχρι το Paranormal Activity.

«Το βασικό σύστημα πεποιθήσεων, από όσο μπορώ να δω, είναι αμετάβλητο. Έτσι, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα όντα ως ολόκληρο είδος πάντα πίστευαν στα φαντάσματα, από την αρχή», είπε κλείνοντας ο Φίνκελ. «Όλα συνεχίζονται; Ναι, το αστείο είναι ότι πράγματι συνεχίζονται».

Πηγή: Artnet News