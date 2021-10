Από το Love Life μέχρι το Chucky: 8 νέοι τίτλοι σειρών της COSMOTE TV που ξεχωρίζουν

Με τη συνέχεια της ρομαντικής σειράς ανθολογίας «Love Life» του Σαμ Μπόιντ (In a Relationship), την «επιστροφή» της κούκλας «Chucky» που μας στοίχειωσε στα 90’s και το νέο τηλεοπτικό βήμα της Κέιτ Μπεκινσέιλ (Underworld) με τίτλο «Guilty Party», εμπλουτίζεται το πρόγραμμα της COSMOTE TV. Οι νέοι τίτλοι σειρών δεν σταματούν εδώ, καθώς μέσα από το τηλεοπτικό της μενού θα βρούμε, ακόμα, την κωμική σειρά «Ghosts» και το φινάλε του πολυσυζητημένου «American Gods», θα μπούμε στα «άδυτα» της ειδικής ομάδας «Cobra», ενώ θα γνωρίσουμε την «Mina Settembre», και θα μυηθούμε στο μυστήριο της σειράς «4400».

Προορισμός των σειρών είναι τα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD, καθώς και η δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στο COSMOTE TV PLUS, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρουν και τους προηγούμενους κύκλους των σειρών, καθώς και κάθε νέο επεισόδιο που θα προβάλλεται στα κανάλια.

Love Life (2η σεζόν): Η αναζήτηση της αληθινής αγάπης συνεχίζεται

H σειρά, που αποτυπώνει τη διαδρομή από την πρώτη αγάπη έως την τελευταία, καθώς και το πώς οι διαφορετικές σχέσεις διαμορφώνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, επιστρέφει. Στη 2η σεζόν, που υπογράφει και πάλι ο Σαμ Μπόιντ (In a Relationship) η σκυτάλη του πρωταγωνιστικού ρόλου περνά από την Άννα Κέντρικ στον Γουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ (The Good Place, Midsommar). Ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός υποδύεται έναν άντρα που χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του όταν η επί σειρά ετών σύντροφός του τον χωρίζει. Τώρα καλείται να ξαναβρεί τον εαυτό του και το άλλο του μισό, στη σύγχρονη ζούγκλα των συναισθηματικών σχέσεων. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω του COSMOTE TV PLUS, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική, μέσω του HBO Max (Παρασκευή 29/10).

Chucky (Νέα σειρά): Η αιματηρή κούκλα των 90’s επιστρέφει

Μια μικρή και φαινομενικά ειδυλλιακή αμερικανική πόλη βυθίζεται στο απόλυτο χάος όταν μια ανατριχιαστική κούκλα εμφανίζεται σε ένα τοπικό υπαίθριο παζάρι. Μετά από μια σειρά αλλεπάλληλων στυγερών δολοφονιών, τα βρώμικα μυστικά και οι υποκριτικές συμπεριφορές των κατοίκων της πόλης βγαίνουν στο φως. Η σειρά φέρει την υπογραφή του Ντον Μαντσίνι, δημιουργού του franchise «Η Κούκλα του Σατανά» και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη στο COSMOTE TV PLUS.

Guilty Party (Νέα σειρά): Μια καριέρα σε ελεύθερη πτώση & η Κέιτ Μπεκινσέιλ στο χείλος του γκρεμού

Η Μπεθ, μια ξεπεσμένη δημοσιογράφος, βρίσκει μια μοναδική ευκαιρία να αναστήσει την καριέρα της, στο πρόσωπο μιας νεαρής μητέρας που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τον ακρωτηριασμό και τη δολοφονία του συζύγου της. Προσπαθώντας να αποκαλύψει την αθωότητα αυτής της γυναίκας, η Μπεθ βρίσκεται βαθιά μπλεγμένη σε μια περίεργη ιστορία, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει λαθρεμπόρους όπλων, την κουλτούρα του clickbait, αλλά και τον γάμο της που καταρρέει. Στη σειρά πρωταγωνιστεί η Κέιτ Μπεκινσέιλ (Underworld). Η σειρά προβάλλεται κάθε Παρασκευή στο COSMOTE TV PLUS.

Cobra: Cyberwar (2η σεζόν): Μια ολόκληρη χώρα, στο έλεος κυβερνοεπίθεσης

H ειδική ομάδα κορυφαίων εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών έκτακτης ανάγκης και πολιτικών, «Cobra», που αγωνίζεται για να εξασφαλίσει την προστασία του λαού της Μεγάλης Βρετανίας έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις. Στον 2ο κύκλο επεισοδίων της ομώνυμης σειράς, ο Πρωθυπουργός (Ρόμπερτ Καρλάιλ – Once Upon a Time, The Full Monty) και η πιστή επικεφαλής του προσωπικού (Βικτόρια Χάμιλτον – The Crown) αναγκάζονται και πάλι να λάβουν δύσκολες πολιτικές αποφάσεις, έχοντας παράλληλα να εξοντώσουν ύπουλους αντιπάλους «χωρίς πρόσωπο», όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και τα fake news. Ολόκληρη η νέα σεζόν, μαζί με τον πρώτο κύκλο της σειράς είναι διαθέσιμες στο COSMOTE TV PLUS.

4400 (Νέα σειρά): Όταν τo παρελθόν γίνεται παρόν

Το 4400 επικεντρώνεται σε 4.400 παραμελημένους, υποτιμημένους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους που εξαφανίστηκαν τα τελευταία 100 χρόνια και επιστρέφουν στο σήμερα, δίχως να έχουν γεράσει καθόλου και χωρίς ιδέα για το τι συνέβη. Καθώς η κυβέρνηση αγωνίζεται να αναλύσει την πιθανή απειλή, κάποιοι από τους 4.400 συνειδητοποιούν ότι έχουν επιστρέψει έχοντας υπερφυσικές ικανότητες, όπως τηλεκίνηση, τηλεπάθεια και πρόβλεψη του μέλλοντος. Η σειρά αποτελεί reboot της ομώνυμης σειράς που προβλήθηκε με επιτυχία από το 2004 έως το 2007. Το «4400» θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 26/10 στις 23.00, αμέσως μετά την Αμερική, στο COSMOTE SERIES HD.

American Gods (Φινάλε σειράς): Η τελική σύγκρουση θεών ξεκινά!

Η υποψήφια για Emmy® σειρά φαντασίας των Μπράιαν Φιούλερ (Hannibal, Heroes) και Μάικλ Γκριν (Blade Runner 2049, Logan), επιστρέφει με το τελευταίο κεφάλαιο στην ιστορία ενός πολέμου ανάμεσα στους Θεούς των μυθολογικών ριζών και το ανερχόμενο πάνθεον των Θεών, που αντανακλά την αγάπη της κοινωνίας για τα χρήματα, την τεχνολογία και τα ναρκωτικά. Στην τελευταία εκρηκτική σεζόν, ο Shadow ως καταζητούμενος διατηρεί χαμηλό προφίλ στη μικρή επαρχιακή πόλη του Lakeside, ενώ η πρώην σύζυγός του, Laura Moon, επιστρέφει από τους νεκρούς πιο αποφασισμένη από ποτέ για να εκδικηθεί. Το φινάλε του «American Gods» θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD την Κυριακή 31/10 στις 22.00.

Ghosts (Νέα σειρά): Ένα σπίτι με αόρατους ενοίκους

Το «Ghosts» μας μεταφέρει στο πολύχρωμο σύμπαν της χαρούμενης, ανεξάρτητης δημοσιογράφου Σαμάνθα και του ανερχόμενου σεφ, Τζέι. Σε μία παρόρμηση της στιγμής, οι δυο τους αποφασίζουν να επενδύσουν όλη τους την περιουσία στη μετατροπή ενός τεράστιου εξοχικού κτήματος που κληρονόμησαν, σε ξενώνα. Η κατάσταση σταματά να είναι τόσο ειδυλλιακή, όταν ανακαλύπτουν ότι ο ξενώνας κατοικείται από πνεύματα παλαιότερων ενοίκων, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν. Η σειρά προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 21.45, στο COSMOTE SERIES HD.

Mina Settembre (Νέα σειρά): Μια ζωή γλυκιά και πικρή

Η Μίνα Σετέμπρε είναι μια κοινωνική λειτουργός, που έρχεται αντιμέτωπη με μεγάλες αλλαγές στη ζωή της, όταν παίρνει διαζύγιο και μετακομίζει στο σπίτι της μητέρας της, με την οποία δεν έχει απολύτως κανένα κοινό. Η αλλαγή στην καθημερινότητά της φέρνει μαζί και ένα μυστήριο, όταν βρίσκει τη φωτογραφία μιας άγνωστης γυναίκας με τον νεκρό πατέρα της. Προκειμένου να μάθει αν ο πατέρας της έκρυβε μια δεύτερη ζωή μακριά από την οικογένειά του, ξεκινά μια έρευνα, που θα τη φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με μία σκληρή αλήθεια. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 22/10 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.