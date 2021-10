Ο Eminem έγινε 49 και αφηγείται τη ζωή του μέσα από 7 τραγούδια

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής, που με τη συμβολή του άλλαξε τους κανόνες της ραπ σκηνής, ο Eminem αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της χιπ χοπ κουλτούρας.

Ο θυμωμένος νεαρός με το ξανθό μαλλί, τα φαρδιά ρούχα και την καρτουνίστικη φωνή, που τα έβαλε με όλους και με όλα, τελικά κατάφερε να αποκτήσει εκατομμύρια φανς παγκοσμίως και να καθορίσει την αισθητική -και όχι μόνο- μίας ολόκληρης γενιάς. O Eminem δεν είναι απλά ένας διάσημος ράπερ. Ξέφυγε από τα πλαίσια του pop idol και έγινε πραγματικό «σύμβολο» τόσο για τη ραπ σκηνή, όσο και για την ποπ κουλτούρα.

Μέσα από την επιτυχία του, γράφει μία νέα σελίδα στην ιστορία της ραπ, μίας μουσικής που ανήκει στο φάσμα της black culture και λειτουργεί σαν κάστα για όσους δεν ανήκουν σε αυτήν. Ανοίγει τον δρόμο για εκείνους που, λόγω χρώματος ή καταγωγής, δυσκολεύονται να ασχοληθούν με την ραπ και αλλάζει τους όρους του σύγχρονου χιπ χοπ.

Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο καλύτερος «στιχουργός» στην ιστορία της ραπ. Πάντα ειλικρινής, αφοπλιστικός και πολλές φορές ωμός έως και αναιδής, εκφράζεται μέσα από τους στίχους των κομματιών του. Οι δημόσιες εμφανίσεις και οι συνεντεύξεις δεν είναι το φόρτε του.

Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουμε μία συνέντευξή του για να τον γνωρίσουμε. Ο ίδιος μας έχει συστηθεί πλήρως μέσα από τη μουσική του. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε.

My Name Is (The Slim Shady LP) / 1999

Ο Έμινεμ συστήνεται στο ευρύ κοινό, μετά τη γνωριμία του με τον επίσης ράπερ και παραγωγό Dr. Dre, μέσα από την περσόνα Slim Shady και τον ομώνυμο δίσκο, The Slim Shady LP. Η περσόνα αυτή θεωρείται το alter ego του ράπερ, ο «σκοτεινός του εαυτός». Ευέξαπτος, αγενής και απότομος, νευριασμένος με την κοινωνία, ο Slim Shady αντικατοπτρίζει τη θυμωμένη πλευρά του ράπερ που ξεσπάει απέναντι σε όλους, θίγοντας τα κακώς κείμενα.

Με το κομμάτι My Name Is ο Έμινεμ γίνεται ευρέως γνωστός, παρουσιάζοντας τον εαυτό του με έναν κωμικό τρόπο. Με το «άκομψο» λεξιλόγιο και τις «ακατάλληλες» εικόνες, που δημιουργεί το εν λόγω κομμάτι, καταγγέλλει την σοβαροφάνεια και τον ψεύτικο καθωσπρεπισμό της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας.

Rock Bottom (The Slim Shady LP) /1999

Πριν γίνει διάσημος και καταφέρει να βιοπορίζεται από τη μουσική του, ο ράπερ αντιμετώπισε αρκετές οικονομικές δυσκολίες. Παντρεμένος με την κοπέλα του από το λύκειο, Κιμ, και έχοντας αποκτήσει μαζί της μία κόρη, την Χέιλι, οι ανάγκες ήταν μεγάλες.

Στο κομμάτι Rock Bottom περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, μένοντας πολλές φορές άνεργοι και μη μπορώντας να αγοράσουν ούτε τα απαραίτητα. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην αυτοβιογραφία του, το σπίτι τους είχε αποτελέσει επανειλημμένα στόχο ληστών.

Cleanin’ Out My Closet (The Eminem Show) /2002

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Έμινεμ έχει μιλήσει στα κομμάτια του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του. Το Cleanin’ Out My Closet ίσως αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου κομματιού. Από τα παιδικά του χρόνια -με έναν πατέρα απόντα και μία μητέρα βυθισμένη στις καταχρήσεις, ανίκανη να μεγαλώσει δύο παιδιά- μέχρι την επιτυχία, ο δρόμος ήταν δύσκολος, γεμάτος εμπόδια και αμφισβήτηση.

Συγκρίνει τον πατέρα του με τον εαυτό του ως πατέρα, ενώ κάνει και μία εκτεταμένη αναφορά στη μητέρα του. Την κατηγορεί τόσο για τον τρόπο που του φέρθηκε ως παιδί, όσο και για την προσπάθειά της να επωφεληθεί από την επιτυχία του. Όλα τα συναισθήματα θυμού, λύπης και απογοήτευσης του ράπερ προς την οικογένειά του, αλλά και για όσα άτομα τον αμφισβήτησαν, εκφράζονται μέσα από αυτό το κομμάτι.

Lose Yourself (8 Mile movie) /2002

Το 2002 ο Έμινεμ πρωταγωνιστεί στην ταινία 8 Mile, βασισμένη στη ζωή του. Το σάουντρακ της ταινίας, με τίτλο Lose Yourself, αντικατοπτρίζει την πορεία του προς την επιτυχία και την αναγνώριση.

Ξεκινώντας από το μηδέν, μένοντας σε ένα πάρκο με τροχόσπιτα, έχοντας ελάχιστα χρήματα και μία οικογένεια να φροντίσει, προσπαθεί να κυνηγήσει το όνειρό του. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, καθώς ο χώρος της ραπ μουσικής δεν είναι ευνοϊκός για ένα λευκό αγόρι. Συνεχίζει, όμως, χωρίς να παραιτείται. Μπορεί να απογοητεύεται και να διστάζει, αλλά ανεβαίνει ξανά πάνω στη σκηνή. «Η επιτυχία είναι η μόνη του επιλογή. Αυτή είναι η ευκαιρία του».

Mockingbird (Encore) /2004

Τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Eminem δυσκολεύεται να ισορροπήσει την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή, γεγονός που επηρεάζει τη σχέση του με την γυναίκα του. Οι δύο τους χωρίζουν το 2001, για να ξαναπαντρευτούν και να ξαναχωρίσουν πέντε χρόνια αργότερα. Αυτό, όμως, που πρωτίστως ενδιαφέρει τον ράπερ είναι η σωστή και υγιής σχέση με την κόρη του.

Το Mockingbird αποτελεί ένα «νανούρισμα»-εξομολόγηση στην 9χρονη, τότε, Χέιλι. Ο Έμινεμ της εξηγεί πως αντιλαμβάνεται τη στεναχώρια της όταν εκείνος λείπει, αλλά προσπαθεί να της προσφέρει μία καλή ζωή. Μία ζωή που εκείνος ποτέ δεν είχε. Μέσα από τους στίχους του, θυμάται ιστορίες από την εποχή που εκείνος και η Κιμ βρίσκονταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση. Το κομμάτι καταλήγει με τη συνειδητοποίηση πως σημαντικότερο όλων, για έναν γονέα, είναι να είναι παρών.

Not Afraid (Recovery) /2010

Το 2007 ο ράπερ φτάνει πολύ κοντά στον θάνατο, μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ναρκωτικών. Έχει προηγηθεί, το 2006, ο θάνατος του αδελφικού του φίλου, Proof, που τον σημαδεύει ανεξίτηλα. Έκτοτε μπαίνει σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης και σήμερα μετράει σχεδόν 13 χρόνια «καθαρός».

Με το κομμάτι του, Not Afraid, ανοίγεται στο κοινό του γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Δεν φοβάται να μοιραστεί την εμπειρία του και να σταθεί δίπλα σε όποιον βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση. Μετά από την περιπέτειά του νιώθει πιο δυνατός από ποτέ και υπόσχεται στους θαυμαστές του να μην τους απογοητεύσει ξανά.

Rap God (The Marshall Mathers LP2) /2013

Είναι, λοιπόν, ο Έμινεμ ο «Θεός της Ραπ»; Από πολλούς συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα των καλύτερων ράπερ όλων των εποχών μαζί με τον 2Pac και τον Biggie. Το μόνο σίγουρο είναι πως έχει συντελέσει σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αλλαγές στον χώρο του hip-hop.

Του ανήκουν πολλές «πρωτιές» της ραπ μουσικής, όπως το πρώτο ραπ κομμάτι που κατάφερε να αποσπάσει βραβείο Όσκαρ (Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το κομμάτι Lose Yourself). Γίνεται, επίσης, ο πρώτος καλλιτέχνης που κερδίζει δύο Digital Diamond Awards από την Ένωση Αμερικανών Παραγωγών Ηχογραφήσεων (RIAA) για τα κομμάτια του Not Afraid και Love the Way you Lie, καθώς και ο πρώτος ράπερ που αποκτά δύο διαμαντένιους δίσκους, τους The Marshall Mathers LP και The Eminem Show.

Καταφέρνει, ακόμα, να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, τόσο για το ρεκόρ πωλήσεων του άλμπουμ του, The Marshall Mathers LP, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, όσο και για τα κομμάτια του, Rap God και Godzilla, που διακρίθηκαν για την ταχύτητα των κουπλέ τους. Σε αυτές τις επιτυχίες έρχονται να προστεθούν, μεταξύ άλλων, 15 Γκράμι, 17 Billboard Awards και 8 American Music Awards. Συνολικά αποσπάει 146 βραβεία από 379 υποψηφιότητες.

Με κάθε νέο του άλμπουμ να μπαίνει, αυτομάτως, στα παγκόσμια charts και μία τεράστια μερίδα κόσμου να τον ακολουθεί πιστά, ίσως, τελικά, αυτό που έχει σημασία δεν είναι το αν ο Eminem είναι ο «Θεός της Ραπ», αλλά το ότι είναι ένας άνθρωπος που, ξεκινώντας από το τίποτα, κατάφερε να μείνει στην ιστορία με μοναδικό μέσο το ταλέντο του. Ένας άνθρωπος – ζωντανή απόδειξη πως τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.