Πού να πάμε: 10 παραστάσεις για το Σάββατο 16 Οκτωβρίου

1.«Bladder Diplomacy», στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, η διάλεξη-περφόρμανς «Η Διπλωματία της Ουροδόχου Κύστης» (Bladder Diplomacy) θα διερευνήσει ριζικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και τις διατροφικές συνήθειες που έχουν σπείρει σε αυτά τα εδάφη οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού και της παγκοσμιοποιημένης αγροτικής οικονομίας, αλλά και τις ανατροπές και τη μυστηριώδη ανθεκτικότητα των ιθαγενών σπόρων. Σε αυτή την περφόρμανς, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Ziad Antar συνεργάζεται ξανά με τη συγγραφέα Rasha Salti, σε έναν σατιρικό σχεδιασμό ενός γρίφου με κακόβουλα ζιζάνια και εμφύλιους πολέμους.

Παρασκευή 16/10 στις 21:00.

Εισιτήρια: Κανονικό: 14 €,Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 11 €, Κάτοικος Γειτονιάς: 7 €, Ανεργίας, ΑμεΑ: 5 €, Συνοδός ΑμεΑ: 10 € .Προπώληση : onassis.org .

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Λεωφόρος Συγγρού 107 Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0900 5800.

2.«Salema Revisited», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κάνει πρεμιέρα το έργο του Αντώνη Φωνιαδάκη με τίτλο «Salema Revisited». Πώς η παράδοση µπορεί να συνοµιλεί µε άλλες µορφές έκφρασης, όπως ο σύγχρονος χορός, χωρίς να απειλείται ή να προσβάλλεται, αλλά να εµπλουτίζεται και να προωθείται µε σεβασµό σε ένα ευρύτερο κοινό; Συνδυάζοντας τις αρχές και τα µοτίβα των χορών της ιδιαίτερης πατρίδας του µε την πολυετή πείρα του ως χορευτή σύγχρονου χορού ο Φωνιαδάκης δηµιουργεί µια παλέτα ρυθµών και µελωδιών για να σκηνοθετήσει τη ροή της παράστασης.

Σάββατο 16/10, στις 20:00.

Εισιτήρια: Από 8 έως 40 ευρώ. Προπώληση: megaron.gr .

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0728 2000.

3.«Η αδελφή μου», του Σταύρου Ζουμπουλάκη στο Bios

Ο Περικλής Μουστάκης σκηνοθετεί το βιωματικό αφήγημα του Σταύρου Ζουμπουλάκη «Η αδερφή μου», για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο BIOS , το οποίο κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Μέσα από την επιληψία της αδερφής του, που σφράγισε τη ζωή της και, με έναν άλλο τρόπο, και τη δική του, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, θέλησε να μας μιλήσει για την αρρώστια, τον πόνο, τη χαρά, την πίστη και πάνω από όλα για την καλοσύνη και την αγάπη. Ένα κείμενο τελικά παρηγορητικό.

Σάββατο 16/10 στις 21:00.

Εισιτήρια: Κανονικό 15€, Φοιτητικό/Ανέργων 12€, ΑΜΕΑ/Ατέλεια 8€. Προπώληση: viva.gr .

Bios: Πειραιώς 84, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0342 5335.

4. «Αυτοί που περπατούν στα σύννεφα», του Γιάννη Σκαραγκά στο Θέατρο Olvio

Η παράσταση «Αυτοί που περπατούν στα σύννεφα» σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Olvio. Ένα ταξίδι από την Σκύρο στην Αγγλία και από την Αγγλία στην Ικαρία και τον Πειραιά. Ένα ταξίδι από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο σήμερα. Ένα ταξίδι στις αγωνίες και στους φόβους των ανθρώπων. Ενα παντρεμένο ζευγάρι, μια νοσοκόμα, τρεις φίλοι, ένας νεκροθάφτης, η Βιρτζίνια Γούλφ και ο κος Στιντ, ένας άντρας, η μάνα και μια πόρνη, συζητούν ή μονολογούν για τον Άγγλο ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ που απεβίωσε στη Σκύρο κατά τη διάρκεια του A’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σάββατο 16/10, στις 21:00.

Εισιτήρια: από 7,5€ – 14€. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Olvio: Φαλαισίας 7, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0341 4118

5.«Πόσο κοστίζει να ζεις;», της Μαρτίνα Μαγιόκ στο Θέατρο Πόρτα.

Η παράσταση με τίτλο «Πόσο κοστίζει να ζεις;» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο στις 16 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πόρτα .Τέσσερις άνθρωποι πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα με τις αναπηρίες τους. Για δύο από αυτούς οι αναπηρίες είναι εξωτερικές, αλλά όλοι ανακαλύπτουν ότι κρύβουν εσωτερικές, καθώς μάχονται ανά ζεύγη για να επανακαθορίσουν τις αξίες τους. Αξίες που ψυχορραγούν μετά τα πλήγματα μιας αμείλικτης πραγματικότητας που συνθλίβει τις ανθρώπινες προσδοκίες με κυνισμό. Τι σημαίνει να ζεις τελικά; Να επιβιώνεις απλώς ή κάτι περισσότερο; Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος.

Σάββατο 16/10, στις 21:00. Εισιτήρια: 18€, 12€ φοιτητικό, 10€ ανέργων, ΑμΕΑ. Προπώληση: viva.gr .

Θέατρο Πόρτα: Λεωφ. Μεσογείων 59, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0771 1333.

6. Έξι φορές: Ο Γιώργος Νανούρης σκηνοθετεί την Όλια Λαζαρίδου σε ένα αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη στο Μέγαρο

Tο Θέατρο Μegaron Underground συνεχίζεται τον Οκτώβριο στο Yποσκήνιο Β’ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη με την παράσταση «Έξι φορές», στην οποία η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει έξι διαφορετικούς ρόλους. Η παράσταση σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη είναι μια αναφορά στη μαγεία και στην τέχνη του θεάτρου. Έχει αρχική πηγή έμπνευσης τα θρυλικά «Έξι μονόπρακτα» που είχε ανεβάσει η Έλλη Λαμπέτη το 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο).

Σάββατο 16/10, 21:00

Εισιτήρια: €12.00 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι | €18.00 Γενική είσοδος. Οι Φίλοι έως 30 ετών έχουν έκπτωση 30%.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: [email protected] | https://www.megaron.gr/

7. Ο Ποπολάρος, του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Ο «Ποπολάρος», του Γρηγόριου Ξενόπουλου, σε διασκευή Έλσας Ανδριανού, ανεβαίνει φέτος το φθινόπωρο, σε συμπαραγωγή με την ομάδα Θεάτρου ΟΠΕRΑ, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή. Οι ιδιαιτερότητες της επτανησιακής κοινωνίας επιτρέπουν μέσα από μια δροσερή ιστορία αγάπης δυο νέων παιδιών και την ταξική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται θείοι και πατεράδες, να αποτυπωθεί η καθήλωση σωμάτων και ψυχών σε ό,τι τους υπαγορεύουν τα κοινωνικά στεγανά.

Σάββατο 16/10, 21:15

Εισιτήρια: Από 12€ | Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου, Φρυνίχου 14, Πλάκα. Τηλ: 21 0322 2464.

8. «Προμηθέας» του Νίκου Καραθάνου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση «Προμηθέας», σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση. Ο Καύκασος δεν υπάρχει εδώ. Κανένας βράχος και καμία αλυσίδα δεν κρατούν αιχμάλωτο τον Προμηθέα. Τα πάντα συμβαίνουν σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι-μετεωρίτη που αιωρείται στον χωροχρόνο και κατακλύζεται από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Εκεί ζουν, σαν συγγενείς, και «κοσμογονούν» ο Προμηθέας, το Κράτος και ο Ερμής , η Βία και η Ιώ , ο Ήφαιστος και ο Ωκεανός.

Σάββατο 16/10, 20:30

Εισιτήρια: Κανονικό: 7€ – 15€ – 18€ – 28€ | Μειωμένο, Φίλος, Ομάδα 5-9: 12€ – 15€ – 22€ | Ομάδα 10+: 11€- 13€ – 20€ | Περιορισμένης Ορατότητας, Γειτονιάς: 7€ | Συνοδός ΑΜΕΑ: 10€ | ΑΜΕΑ, Άνεργοι: 5€ | Προπώληση: ticketmaster.gr.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα. Τηλ: +30 210 900 5 800 (ΔΕ-ΠΑ 10:30 – 18:30). Ε: [email protected] | https://www.onassis.org/el/

9. «Προδοσία», του Χάρολντ Πίντερ στο Θέατρο Βρετάνια

Η «Προδοσία» του βραβευμένου με Νόμπελ Χάρολντ Πίντερ, μια σπουδή στον χρόνο, τη μνήμη και την απιστία σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη, παρουσιάζεται, από τις 15 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Βρετάνια. Η «Προδοσία» είναι η ιστορία τριών ανθρώπων που προδίδουν και προδίδονται. Προδίδουν τους συντρόφους τους, τον γάμο τους, τη φιλία τους, τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους και τα πιστεύω τους. Ο Πίντερ εστιάζει στο πως ο χρόνος αλλάζει την αντίληψή μας για το παρελθόν, επιλέγοντας να αφηγηθεί την ιστορία αντίστροφα, αρχίζοντας από το τέλος της ερωτικής σχέσης και τελειώνοντας με την αρχή της.

Σάββατο 16/10, 18:00, 21:00

Σάββατο λαϊκή απογευματινή: Γενική είσοδος 17€, Φοιτητικό 14€ | Σάββατο βραδυνή: Α’ ζώνη 22€, Β’ ζώνη 17€. | Προπώληση: ticketmaster.gr.

Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7, Αθήνα. Τηλ: 21 0322 1579.