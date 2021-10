Πού να πάμε σήμερα: 8 συναυλίες για το Σάββατο 16 Οκτωβρίου

1. Της τριανταφυλλιάς τα φύλλα: Διήμερο γεμάτο παραδοσιακή μουσική στο ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στις 19.30 ο Θόλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί την 3η Συνάντηση Νέων Συγκροτημάτων Παραδοσιακής Μουσικής. Περισσότεροι από 100 νέοι μουσικοί και τραγουδιστές, που εμπνέονται από την προσωπικότητα της Δόμνας Σαμίου και τον πολύτιμο θησαυρό που άφησε ως παρακαταθήκη, μεταφέρουν στο σήμερα τους ήχους της παράδοσης. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης έχει ο Σωκράτης Σινόπουλος.

Σάββατο 16/10, 19:30

Εισιτήριο: €10 (μειωμένο €5). Προπώληση: ticketservices.gr.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα. Τηλ: (+30) 216 8091000. Email: [email protected] | https://www.snfcc.org/

2. Ο DJ Gio Orf στο Faust

Ο Γιώργος Ορφανίδης, a.k.a. DJ Gio Orf, ήρθε από τη Λήμνο πριν από εννέα χρόνια, έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 20 χρόνια δισκοθετικής καριέρας. Σε αυτό το διάστημα έχει παίξει πίσω από τα decks των πιο εμβλματικών αθηναϊκών bars. Στις 16 Οκτωβρίου, στα decks του Faust, με τις σωστές μουσικές που θα απογειώσουν τη διάθεση και θα εξελίξουν τα μουσικά μας ακούσματα. Το μότο που τον εκφράζει είναι: «the right music at the right place…» και οι μουσικές που τον χαρακτηρίζουν: Funk, Soul, Afro House, Deep House.

Σάββατο 16/10, 22:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Faust, Αθηναΐδος 12, Αθήνα 10560, 2103234095

3. Ο Παύλος Παυλίδης στο Gazarte Roof Stage

Ο Παύλος Παυλίδης και η νέα του ομάδα μουσικών, ξεκινούν τις φθινοπωρινές τους συναυλίες από το Gazarte Roof Stage, για όλα τα Σάββατα του Οκτώβρη! Τρviva.rαγούδια από όλη τη δισκογραφία του επαναπροσεγγίζονται με διάθεση πειραματισμού, αποκτώντας μια νέα, φρέσκια εικόνα και μια καινούρια δυναμική. Δημιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερο μουσικό αποτέλεσμα, που εκτείνεται από τη μυσταγωγία έως την έκρηξη, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εξ αρχής το έργο του. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί νέο υλικό, από τον επερχόμενο δίσκο του, δημιουργώντας μια μουσική συνέχεια μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος του Παύλου και των συνοδοιπόρων του στη σκηνή και στη δημιουργία.

Σάββατο 16/10, 21:30

Εισιτήρια: 14€ με 16€ – Προπώληση: viva.gr

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα 11854, 2103460347

4. ΜΕΛΙSSES and Friends στο Θέατρο Άλσος

Οι ΜΕΛΙSSES έχοντας στο ενεργητικό τους περισσότερα από 1200 live στα 12 χρόνια τους, αποδεικνύουν ότι το δυνατό τους χαρακτηριστικό παραμένει η επαφή τους με τον κόσμο. Το αγαπημένο συγκρότημα έρχεται στο Θέατρο Άλσος για δύο τελευταία party παρέα με την Έλενα Παπαρίζου, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις επιτυχίες του όπως «Το Κύμα», το «Έλεγες», το «Γιατί», το «Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι», το «Δεν Έχω Ιδέα», το «Είμαι Αλλού», το «Κρυφτό», το «Ένα Λεπτό» αλλά και μοναδικές διασκευές που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Σάββατο 16/10, 20:30

Εισιτήρια: 20€ με 50€ – Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Αθήνα 11474, 2108227471

5. Υπόγεια Ρεύματα live στο Κύτταρο

Tα Υπόγεια Ρεύματα, έπειτα από μήνες αναμονής, επιστρέφουν στο Κύτταρο Live, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Τρεις έμπειροι μουσικοί, μία θρυλική φωνή, μια Υπόγεια παρέα που καταφέρνει να ξεπερνάει συνεχώς τα μουσικά της όρια. Ο ξεσηκωτικός ήχος του τρίο εμπλουτίζεται με την προσθήκη του φίλου και συνεργάτη τους Τηλέμαχου Μούσα, στις κιθάρες, που συμβάλει καθοριστικά στο ηχητικό αποτέλεσμα. Με ένα ηλεκτρικό σετ που περιλαμβάνει τα νέα αλλά και τα παλιά αγαπημένα τους τραγούδια, τα Υπόγεια Ρεύματα στήνουν τη δική τους γιορτή που είναι γεμάτη ένταση, ποίηση, ειλικρίνεια και συναισθήματα.

Σάββατο 16/10, 22:00

Εισιτήρια: 15€ – Προπώληση: viva.gr | Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο 210 8224134.

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα 10439, 210 8224134, 697 764 1373, [email protected]

6. Ο Σπύρος Γραμμένος στη μουσική σκηνή του Ορφέα

Ο Σπύρος Γραμμένος βάζει σε μία σειρά τα τραγούδια του, αλλά και τραγούδια άλλων δημιουργών που έχει ζηλέψει και τα παρουσιάζει στη μουσική σκηνή του Ορφέα, στην Φωκίωνος Νέγρη. Κάθε Σάββατο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, θα περνάει και κάποιος ακόμη απ’ την σκηνή. Συνεργάτες, φίλοι, συμπαθείς, αντιπαθείς, ακόμη και υποχρεώσεις, θα κάνουν την κάθε βραδιά διαφορετική. Ένα Σαββατόβραδο παρέα με τον «Κουκουλοφόρο», την «Ενενηντάρα TDK», τον «Αθλητικό τύπο», την «Μιρέλα» και τους μυστηριώδεις καλεσμένους του.

Σάββατο 16/10, 21:30

Εισιτήριο: 6€ | Τηλέφωνο κρατήσεων: 21 0866 8544

Orfeas Bar Café Restaurant, Φωκίωνος Νέγρη 25, Αθήνα.

7. «Άμα Ρωτήσουν Που Χάθηκα – The Return»: Βέβηλος και Anser στο Θέατρο Πέτρας

Οι Βέβηλος και Anser εμφανίζονται ζωντανά στο Θέατρο Πέτρας σε μία συναυλία με τίτλο «Άμα Ρωτήσουν Που Χάθηκα» – The Return». Πρόκειται για την τελευταία τους συναυλιακή εμφάνιση πριν την κυκλοφορία των νέων τους δίσκων. Οι δυο τους θα οδηγήσουν τους θεατές σε ένα ταξίδι με κοινό σημείο αναφοράς τις προσωπικές τους μάχες με τα σκοτάδια, τις εξαρτήσεις και τις βαθύτερες σκέψεις τους. Τελικός προορισμός η ακεραιότητα, η προσήλωση στο ήθος και τις αξίες, η ειλικρίνεια, η αυθεντικότητα και η προσωπική ευθύνη για δράση ως απάντηση σε αυτές τις αβέβαιες και παράξενες εποχές.

Σάββατο 16/10, guests 19:00 – κυρίως show 20:45

Εισιτήρια: 10€ με 12€ – Προπώληση: 2107234567, www.ticketservices.gr, Pulic

Θέατρο Πέτρας, Μ. Μερκούρη, Πετρούπολη 13231, 2105012402

8. XOAN live στην Ταράτσα του Romantso

Αν το να μένεις στη νοτιότερη πρωτεύουσα των Βαλκανίων έχει ένα καλό, αυτό είναι ότι το καλοκαίρι κρατάει μέχρι τον Οκτώβριο. Οι XOAN είναι μια τετραμελής μπάντα από την Αθήνα. Αφού κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο ‘Greenhorn’ τον Μάιο του 2020, μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταφέρει να το παρουσιάσουν live. Η ταράτσα του Ρομάντσο, ανοιχτή, αεράτη και φιλόξενη, αποφάσισε να διορθώσει αυτή τη συμπαντική αδικία και παρουσιάζει τους XOAN το Σάββατο 16 Οκτωβρίου σε ένα live που θα θυμίσει τη ζωή πριν.

Σάββατο 16/10, 21:00

Είσοδος: 6€

Romantso, Αναξαγόρα 3, Αθήνα 10552, 2167003325