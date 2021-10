Το «Home Alone» επιστρέφει: Ποιες οι ομοιότητες του remake με την πρώτη εμβληματική ταινία των 90s;

Ένα νέο βίντεο, το οποίο συγκρίνει το τρέιλερ της πρώτης ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» (Home Alone) με το ολοκαίνουριο τρέιλερ της Disney για το επερχόμενο remake, με τίτλο «Home Sweet Home Alone», δείχνει ακριβώς πόσο μοιάζουν οι δύο ταινίες.

Μετά από τέσσερα σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του Κρις Κολόμπους που κυκλοφόρησε το 1990, το franchise του Home Alone φαινόταν να είχε… «εξαντλήσει» όσο μπορούσε την ιδέα ενός μοναχικού παιδιού που υπερασπίζεται τον εαυτό του και το σπίτι του από εισβολείς. Παρόλα αυτά, η Ντίσνεϊ φαίνεται να επέστρεψε στα… βασικά, με το Home Sweet Home Alone.

Καθώς η επιτυχία του πρώτου Home Alone ήταν μεγάλη, ο Κολόμπους επέστρεψε το 1992, με το καινούριο σενάριο του Τζον Χιούζ και το Home Alone 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη. Για τους τηλεθεατές, το Home Alone 2 ήταν πολύ πιο διασκεδαστικό και παρά τις φαινομενικές ομοιότητες με την πρώτη ταινία, κάποιοι θεώρησαν πως ήταν το καλύτερο από αυτά τα δύο.

Ωστόσο, οι επόμενες δύο ταινίες, τις οποίες δεν υπέγραφε η προηγούμενη σκηνοθετική και σεναριακή ομάδα, αλλά δεν συμμετείχε ούτε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, δεν κατάφεραν να ενθουσιάσουν το κοινό, το οποίο θεώρησε ότι οι ταινίες αυτές δεν θα έπρεπε να υπάγονται στο franchise, καθώς ήταν αρκετά διαφορετικές από την πρωτότυπη ιστορία.

Φέτος, η Ντίσνεϊ προσπαθεί να αλλάξει την «κατάρα» των σίκουελ και 31 χρόνια μετά να δώσει μία δική της νότα στην ιστορία, με το Home Sweet Home Alone.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Home Alone: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του remake της θρυλικής χριστουγεννιάτικης ταινίας

Μήπως σας θυμίζει κάτι το τρέιλερ της νέας ταινίας;

Στο πρώτο τρέιλερ του Home Sweet Home Alone, οι θεατές κατάφεραν να ρίξουν μία πρώτη ματιά στην ιστορία της νέας ταινίας, και κάτι τους φάνηκε αρκετά γνώριμο. Ενώ το τρέιλερ παρουσιάζει το καστ αλλά και την πλοκή της ταινίας, αυτό που κάνει επίσης είναι να αποδείξει πως η νέα αυτή συνέχεια του Home Alone, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα απλό remake, με ελάχιστες διαφορές, παρά τις προσδοκίες για κάτι πρωτότυπο, που μπορεί να είχαν κάποιοι.

Και όσο αυτή η άποψη άρχισε να διογκώνεται, και τα σχόλια να αυξάνονται, το επίσημο κανάλι του περιοδικού Consequence αποφάσισαν να αποδείξουν αν οι φήμες ισχύουν, ή όχι. Στο επίσημο κανάλι τους στο YouTube ανέβασαν ένα βίντεο σύγκρισης μεταξύ των δύο τρέιλερ, της πρώτης ταινίας και της νέας προσπάθειας της Ντίσνεϊ. Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του και υπερασπίζεται απόλυτα τα σχόλια που μιλούν για μία σχεδόν πανομοιότυπη εκδοχή της πρώτης ταινίας.

Το remake θα είναι απόλυτα πιστό στην πρωτότυπη ταινία

Πολύ πριν κυκλοφορήσει το τρέιλερ και κανένας δεν ήξερε πώς ακριβώς θα είναι η νέα ταινία, οι περισσότεροι είχαν αρχίσει να μιλούν για μία διαφορετική ιστορία και περίμεναν να δουν την οπτική γωνία που θα επιλέξει η Ντίσνεϊ, για να συνεχίσει το franchise του Home Alone.

Προσδοκίες που τελικά έμειναν στον αέρα, μετά το τρέιλερ αλλά και το συγκριτικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα η ομοιότητα των δύο ιστοριών.

Το σενάριο του remake το υπογράφουν οι Μάικι Ντέι και Στρίτερ Σέιντελ και όπως φαίνεται, η Ντίσνεϊ παρέμεινε πιστή στην πρωτότυπη ταινία, με σκοπό να προσεγγίσει το καινούριο νεανικό κοινό και να κάνει τους ήδη λάτρεις του Home Alone να δουν την ταινία και με μία πιο σύγχρονη ματιά. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τον Άρτσι Γέιτς, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από την επιτυχημένη ταινία Τζότζο Ράμπιτ και έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Μετά από πέντε ταινίες μόνος στο σπίτι, είναι κατανοητό ότι έχουν καλυφθεί οι περισσότερες δυνατότητες που μπορεί να έχει μία ιστορία για ένα παιδί που έχει μείνει μόνο του και προσπαθεί να προστατευτεί, χωρίς τους γονείς του. Για αυτό και η νέα παραγωγή της Ντίσνεϊ αποτελεί ένα remake, που προσπαθεί να δώσει μία πιο φρέσκια ματιά στην πρωτότυπη ιστορία αλλά και στους χαρακτήρες της, οι οποίοι πλέον έχουν διαφορετικά ονόματα, ελπίζοντας να ξεπεράσει ή έστω να φτάσει την επιτυχία των πρώτων ταινιών.