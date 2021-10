TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου

Σειρές

20:00 Χαιρέτα μου τον πλάτανο στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 18 Σεζόν 2: Η Καλλιόπη, πάλι, θέλει διακαώς να κερδίσει ο Πλάτανος την επόμενη δοκιμασία και βάζει τα μεγάλα μέσα διαβάλλοντας τους Αθηναίους στον παπα-Νώντα, ο οποίος δεν θέλει και πολύ για να πάρει ανάποδες. Το ίδιο ισχύει και για την Κατερίνα, όμως! Ο Σάββας παθαίνει την πλάκα του με την Κική, η οποία έχει γίνει μούσκεμα εξαιτίας μιας… χαλασμένης τσιμούχας. Η Κατερίνα με τον Παναγή βρίσκονται στο δάσος και οι εξελίξεις για το πρώην ζευγάρι είναι απρόβλεπτες. Ο Ηλίας γιορτάζει, γιατί πιστεύει ότι θα γίνει παππούς, μόνο που υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον την… υποψήφια μάνα. Η Χρύσα «τα παίρνει» με τον Τζώρτζη, που συνεργάζεται με την Αγγέλα, πόσο θα τα πάρει ο Θοδωρής μαζί του, όμως, όταν καταλάβει τι σκαρώνει πίσω από την πλάτη του;

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 23 Σεζόν 2: Η Εύα συνεχίζει να καλύπτει τον Ιάσωνα κι έρχονται όλο και πιο κοντά, αλλά ένα στοιχείο που ανακαλύπτει ο Δημήτρης απειλεί να αποκαλύψει το μυστικό τους και να οδηγήσει στην σύλληψη του Ιάσωνα. Η Αλίκη νιώθει μια μόνιμη απειλή, ενώ μια συνάντηση της Αλεξάνδρας και της Έλσας καταλήγει σε μια αναπάντεχη εξέλιξη της σχέσης τους. Η Αθηνά και ο Χρήστος σκαρφίζονται ένα σχέδιο για το Νικήτα πίσω από την πλάτη του Δημήτρη. Η Λήδα αισθάνεται πως ο Νικήτας δεν της λέει όλη την αλήθεια για το φόνο της Τζένης κι ο Νικήτας εγκλωβίζεται, χωρίς να μπορεί να ψάξει για στοιχεία που θα τον αθωώσουν. Κι ενώ η Δάφνη είναι με το μωρό στο κτήμα, κάποιος τους ανακαλύπτει.

21:00 Έρωτας με διαφορά στο STAR

Επεισόδιο 18 Σεζόν 2: Η Μάρω αναγκάζεται να εξηγήσει στην οικογένεια ποιος είναι ο «αγαπητός» Πέρης, αλλά του στέλνει ένα mail, όπου του ζητάει να κατεβάσει από το ίντερνετ όλα τα βιντεάκια με τις συμβουλές που τού έστελνε, διότι δεν είχε την άδειά της για να το κάνει. Όλοι προσπαθούν να την πείσουν ότι αυτά τα βιντεάκια κάνουν μόνο καλό, διότι βοηθούν πολύ κόσμο να τα βγάλει πέρα με τις δουλειές του σπιτιού. Εκείνη, όμως, είναι ανένδοτη. Όταν ο Άρης ανακαλύπτει ότι τα βιντεάκια δεν είναι πλέον διαθέσιμα, απελπίζεται, διότι ήταν η μόνη βοήθεια που είχε για να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της Μπέτυς. Η Φαίη και η Ζέτα πηγαίνουν στη σουίτα της νύφης για περιποίηση, πριν από το μπάτσελορ πάρτι.

Εκεί, η Φαίη μαθαίνει τυχαία ότι ο γαμπρός είναι ο Γιάννης, με τον οποίο διατηρούσε η ίδια σχέση στο παρελθόν και γίνεται έξαλλη, όταν συνειδητοποιεί ότι εκείνος δεν έχει αναφέρει τίποτα για την ίδια στη μέλλουσα γυναίκα του. Η Ζέτα μιλάει με τη Μίνα και αντιλαμβάνεται ότι δεν αποτελεί απειλή για τη σχέση της με τον Κωστή. Η Ελβίρα κάνει δοκιμαστικό με τον Χρήστο για ένα διαφημιστικό σποτ και εκείνος τα πηγαίνει πολύ καλά. Η μητέρα του Κωστή, η Ναταλία, έρχεται στην Αθήνα για τα γενέθλια του γιου της…

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 24 Σεζόν 1: Η απόφαση της Στέλλας σχετικά με την εγκυμοσύνη της πέφτει σαν βόμβα. Ο Αστέρης προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, παλεύοντας με τις ενοχές του. Η αντίδραση της Αργυρώς δεν θα είναι η αναμενόμενη… Ο Πέτρος δέχεται μία αναπάντεχη οικονομική πρόταση, την ώρα που η Μαρίνα έρχεται ολοένα και πιο κοντά με τον Αντώνη. Η σχέση Μαθιού και Βασιλικής δοκιμάζεται, ενώ ο Τάσος ανακαλύπτει ότι η Αργυρώ είναι η ερωμένη του Αστέρη! Βασιλική και Νικηφόρος έρχονται σε σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα. Λόγια σκληρά θα ειπωθούν, αλήθειες που πονάνε θα βγουν στην επιφάνεια, την ώρα που ένα σοβαρό τροχαίο έρχεται να κλονίσει συθέμελα τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες

21:00 Η Γη της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 45 Σεζόν 1: Η Μαργαρίτα παρακολουθεί τον Αλέξη, αφού το ένστικτό της την προειδοποιεί πως κάτι πολύ άσχημο συμβαίνει. Ο Λυκούργος λαμβάνει e-mail με τη φωτογραφία του Ιάκωβου Βρεττάκου, στοιχείο που του δίνει κουράγιο στην προσπάθειά του να βρει τον εξαφανισμένο αδελφό των Βρεττάκων. Στο μεταξύ, όλοι απορούν για το πού έχει εξαφανιστεί η Μυρτάλη, ειδικά τώρα που πρόκειται να ξεκινήσει η δίκη για τη διαθήκη.

Ο Στέφανος της στέλνει μήνυμα και της ζητά να τα ξαναβρούν, αλλά η απάντηση που παίρνει είναι απογοητευτική. Ο Στάθης λέει στην Αρετή ότι πηγαίνει στην Καλαμάτα για να συναντήσει έναν πελάτη, ενώ, στην πραγματικότητα, συναντά την Ιουλία σ’ ένα απομακρυσμένο σημείο της Μάνης. Όταν γυρίσει στο σπiτι του, θα τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη, αφού η Αρετή έχει ανακαλύψει το ψέμα του.

22:00 Σε ξένα χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 13 Σεζόν 1: Ο Φεγκούδης εκβιάζει με μία φωτογραφία τον Πιπερόπουλο, προκειμένου να σταματήσει να παριστάνει τον άρρωστο και να γίνει ο γάμος. Ο Μάνος γοητεύεται από τη γνωριμία του με την Τόνια και ο Πάρης καταφέρνει να βρει το τηλέφωνο της Τζέιν. Ο Χρύσανθος θυμώνει με τη Μάρω και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, ενώ ο Λουδοβίκος ενοχλείται μαθαίνοντας το παλιό αμόρε της Σούλας με τον Φεγκούδη.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ANT1

Επεισόδιο 11 Σεζόν 3. Η κατάθεση της Ασπασίας και του αστυνόμου Σπανού, στριμώχνει τον Δούκα κι εμπλέκει τους Άβαντες. Ο Ακύλας εξοργίζεται με τον Θανόπουλο που δεν ακολουθεί το σχέδιο και αποκαλύπτει στον Δούκα πως κινδυνεύει να καταδικαστεί και για τους φόνους των εισαγγελέων. Θα δεχτεί ο Δούκας τη λύση που του προτείνει; Ο Πέτρος με τη βοήθεια της Ασημίνας μοιράζει παράνομες εφημερίδες όταν αναγκάζονται να κρυφτούν στο μαγαζί του Νικηφόρου για να διαφύγουν απ’ την αστυνομία…Θα αποκαλυφθούν;

Η Ζωή υποψιάζεται τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ήρθαν στο Διαφάνι ενώ η Ελένη με τις υπόλοιπες γυναίκες σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η Αιμιλία μοιράζει τιμωρίες στα παιδιά προκαλώντας αναταραχή στις μανάδες τους κι έρχεται σε σύγκρουση με την αδερφή της, Ζωή. Ο Ζάχος προσπαθεί να προσαρμοστεί στο χωριό και να πείσει την Ελένη για τις ειλικρινείς προθέσεις του παρά τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Η Δρόσω δέχεται την πρόσκληση του Λευτέρη για σινεμά αλλά εκεί θα έχει μια αναπάντεχη συνάντηση. Η Κορίνα υποψιάζεται πως ο Μελέτης κάτι της κρύβει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και αποφασίζει να το ανακαλύψει.

Ταινίες

21:00 Νώε (Noah) στο OPEN

Βιβλικό έπος, αμερικανικής παραγωγής (2014). Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι

Παίζουν: Ράσελ Κρόου, Τζένιφερ Κόνελι, Άντονι Χόπκινς, Έμμα Ουότσον.

Υπόθεση: Ο Νώε επιλέγεται από τον Θεό να αναλάβει μια μνημειώδη αποστολή για την ανθρωπότητα, προτού ξεκινήσει η αποκαλυπτική πλημμύρα που θα έχει στόχο να εξαγνίσει τον κόσμο…

22:15 Joker στο STAR

Ψυχολογικό θρίλερ αμερικάνικης παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς

Παίζουν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Φράνσις Κονρόι, Ζαζί Μπιτζ.

Υπόθεση: Ο Άρθουρ Φλεκ, είναι ένας μοναχογιός ιδιόρυθμος άνθρωπος που ζει με την μητέρα του «ευάλωτη» μητέρα του και εργάζεται ως κλόουν. Ονειρεύεται να κάνει μια σπουδαία καριέρα ως κωμικός αλλά βρίσκεται στο περιθώριο. Αναζητά την αποδοχή αλλά εισπράττει μόνο σκληρότητα, υποτίμηση, περιφρόνηση, αδιαφορία, από μια εχθρική κοινωνία. Όταν συνειδητοποιεί ότι τελικά ο ίδιος είναι ο περίγελος και όχι αυτά που λέει ή κάνει, το ανεξέλεγκτο γέλιο του θα γίνει το καύσιμο για μια έκρηξη με απρόβλεπτες διαστάσεις…

22:30 Ο Όλυμπος έπεσε (Olympus has Fallen) στο MEGA

Ταινία Δράσης, αμερικανικής παραγωγής (2013) Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά

Παίζουν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μόργκαν Φρίμαν, Ντίλαν ΜακΝτέρμοτ, Άσλεϊ Τζουντ, Άαρον Έκχαρτ, Μελίσα Λίο.

Υπόθεση: Ένας μυστικός πράκτορας της προεδρικής φρουράς καταφέρνει να σώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ όταν η λιμουζίνα που τον μεταφέρει πέφτει από μια γέφυρα και χάνει τη ζωή της η Πρώτη Κυρία. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Λευκός Οίκος, με κωδικό όνομα Όλυμπος, δέχεται τρομοκρατική επίθεση από μια ομάδα Κορεατών και ο Πρόεδρος πέφτει θύμα απαγωγής, οι Aμερικανικές Ειδικές Δυνάμεις προσπαθούν με κάθε τρόπο να επέμβουν. Ο Μάικ βρίσκεται και ο ίδιος εγκλωβισμένος στο κτίριο και κάνει τα αδύνατα δυνατά για να σώσει την ζωή του Προέδρου και να αποτρέψει μια τεράστια καταστροφή.

Ντοκιμαντέρ

20:00 Η σκοτεινή επιστήμη του μυστικισμού στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικάνικης παραγωγής (2009) Σκηνοθεσία: Μπεν Μολ

Υπόθεση: Τι απαντήσεις μπορεί να δώσει η επιστήμη για τα ‘παράδοξα’ και τα ‘ανεξήγητα’ αρχαίων πολιτισμών; Από το Μεξικό έως τη Βρετανία και την Ελλάδα, ερευνητές και αρχαιολόγοι επιχειρούν να εξηγήσουν σκοτεινά μεταφυσικά μυστήρια.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Η τελευταία στιγμή που θυμάμαι (The last moment of clarity) COSMOTE CINEMA 1HD

Θρίλερ μυστηρίου αμερικάνικης παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Κόλιν Κρίσελ,Τζέιμς Κρίσελ

Παίζουν: Σαμάρα Γουίβινγκ,Ζακ Άβερι,Μπράιαν Κοξ

Υπόθεση: Μετά τη δολοφονία της συντρόφου του από μαφιόζους, ο Σαμ καταφεύγει στο Παρίσι. Λίγα χρόνια αργότερα, κι ενώ τον στοιχειώνουν εφιαλτικές αναμνήσεις, θα δει σε ένα φιλμ μια γυναίκα που μοιάζει εκπληκτικά με τη νεκρή αγαπημένη του.

23:50 Never rarely sometimes always στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική ταινία βρετανικής και αμερικάνικης παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Ελάιζα Χίτμαν

Παίζουν: Σίντνεϊ Φλάνιγκαν,Τάλια Ράιντερ,Τεοντόρ Πελερίν

Υπόθεση: Αντιμέτωπη με μια απρόσμενη και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, μια δεκαεπτάχρονη καταφεύγει στη Νέα Υόρκη για να διακόψει την κύηση. Με τη στήριξη της ξαδέλφης της, θα βρει το σθένος να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες του δύσκολου ‘ταξιδιού’ της στην τοπική κλινική της πόλης.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX



Se7en (Επτά)

Νεο-νουάρ αστυνομική ταινία αμερικάνικης παραγωγής (1995) Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Παίζουν: Μπράντ Πιτ, Μόργκαν Φρίμαν, Γουίνεθ Πάλτροου, Κέβιν Σπέισι

Υπόθεση: Ένας έμπειρος αστυνόμος ανθρωποκτονιών και ο νέος συνεργάτης του κυνηγούν έναν δολοφόνο και προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια σειρά από τελετουργικούς φόνους εμπνευσμένους τα αποτρόπαια εγκλήματα που βασίζονται στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα.