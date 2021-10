Αρχαιογνωσία και Νεωτερικότητα στο όραμα της Εθνικής Παλιγγενεσίας: Ημερίδα στην Ακαδημία Αθηνών

Tο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Aspects of the Intellectual and Social History of the Greek Revolution» (Μάιος-Ιούνιος-Οκτώβριος 2021), την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11.45πμ, ημερίδα με θέμα: «Αρχαιογνωσία και Νεωτερικότητα στο όραμα της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Αναβίωση και επιδράσεις της ελληνικής φιλοσοφίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων στην Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση. Για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων με φυσική παρουσία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει εγγραφής στο e-mail [email protected] καθώς και θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (προσέλευση με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και χρήση μάσκας).

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο ίδιο e-mail για την αποστολή του συνδέσμου για τη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας zoom.

11.45: Χαιρετισμοί | Έναρξη των εργασιών της Ημερίδας από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών κ. Λουκά Χριστοφόρου

«Η στροφή προς την Ελληνική Αρχαιότητα στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό».

«Eυγένιος Βούλγαρης και Johann Jacob Brucker: το φιλοσοφείν ως ειδοποιός έκφραση του ελληνικού πνεύματος».

«Οι Ηπειρώτες Διαφωτιστές. Σχολεία και Ιδρύματα πριν και μετά την Επανάσταση του 1821. Η συμβολή τους στην Νεοελληνική πνευματική αναδημιουργία».

Συζήτηση 14.15: Διάλειμμα

«Η εκχριστιανισμένη εκδοχή της επικούρειας φιλοσοφίας στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό».

Ευδοξία Δελλή (Κ.Ε.Ε.Φ. Ακαδημίας Αθηνών) «Το Εγκώμιο του φιλοσόφου, μακαρισμός του ορθόδοξου, ψόγος του άθεου, ταλάνισμα του δεισιδαίμων του Δημητρίου Καταρτζή. Ένα πολύπλευρο συνθετικό εγχείρημα μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας».

17.30: Συζήτηση

Συζήτηση 17.45: Διάλειμμα

«Ορθόδοξες αξιολογήσεις της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Απόπειρα συνολικής αποτίμησης».

«Η Ακαδημία Αθηνών για την Ελληνική Επανάσταση: οι απόψεις των Κ. Τσάτσου, Π. Κανελλόπουλου, Ι. Θεοδωρακόπουλου και Κ. Δεσποτόπουλου».

