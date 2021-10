TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 21 Σεζόν 2: Η Ελένη συμβουλεύει τον Ιάσωνα να παραδοθεί, αφού πλέον οι υποψίες στρέφονται στον θείο του Λεωνίδα Ζερίδη. Ωστόσο μία νέα ανατροπή αλλάζει και πάλι τα δεδομένα. Η Εύα αποφασίζει να αναλάβει πρωτοβουλία κάνοντας τα πράγματα ακόμη χειρότερα για την ίδια και τον Ιάσωνα. Η Αλίκη ανησυχεί για την Εύα που δείχνει να έχει απομακρυνθεί και εξαφανiζεται για ώρες, χωρίς να της λέει πού πάει, ενώ η αγωνία της ότι η αλήθεια για τον θάνατο του Βολίδη θα βγει στην επιφάνεια κορυφώνεται.

Η Μαργαρίτα Βολίδη επισκέπτεται το Τμήμα και αποκαλύπτει στον Δημήτρη ότι η Αλεξάνδρα είχε τσακωθεί με τον Βολίδη και ίσως είναι αυτή υπεύθυνη για το θάνατό του… Ο Νικήτας αποφασίζει να κάνει μία ληστεία για να τελειώνει επιτέλους με την Τζένη. Τα πράγματα, όμως, δεν πάνε όπως θα περίμενε… Ο Δημήτρης είναι πεπεισμένος ότι η Αλεξάνδρα είναι η μία από τις δύο γυναίκες που εμπλέκονται στη δολοφονία Βολίδη. Ενημερώνει την Αλίκη, ενώ αναρωτιέται ποια μπορεί να είναι η άλλη.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ANT1

Επεισόδιο 9 Σεζόν 3: Η δίκη για την δολοφονία του Θέμελη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των τριών παιδιών του Δούκα και οι δυο πλευρές ρίχνονται στη μάχη με όλα τους τα όπλα. Ο Ακύλας προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του χωριού, ενώ ο Ζάχος τον προσεγγiσει με σκοπό να μάθει αν έχει σχέση με τη δίωξη του Λάμπρου. Ο Άγγελος θα έχει μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πέτρο που θα φέρει καινούρια μπλεξίματα.

Η Ουρανία παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να βοηθήσει τον Μπάμπη, αλλά με κίνδυνο να προκαλέσει την οργή του Κυριάκου. Η Ελένη με τη σειρά της, κάνει τα πάντα για να φέρει πίσω τον Λάμπρο και φτάνει μέχρι το γραφείο του Ντούνια, όπου εκεί την περιμένει μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 13 Σεζόν 1: Ο Θωμάς, μετά από μία ακόμα αντιπαράθεση με το Ζαχαρία, καταφέρνει να κάνει την ανάληψη του ποσού που ζήτησε σαν δάνειο η Ρωξάνη. Ο Άρης πείθει τη Σοφία ότι πρέπει να πει την αλήθεια της στα social media. Θα δικαιωθεί; Οι ετοιμασίες για το γάμο της Έλλης και του Δημήτρη προχωράνε όμως οι αμφιβολίες δεν αφήνουν την Έλλη να χαρεί. Η Τζοβάνα είναι ιδιαίτερα αγχωμένη με την προετοιμασία για το γύρισμα ενώ όλοι προσπαθούν να καθησυχάσουν τις ανησυχίες της. Θα είναι τελικά μια μεγάλη επιτυχία ή ένα μεγάλο φιάσκο; Ο Θωμάς συναντιέται με τη Ρωξάνη προκειμένου να της δώσει τα χρήματα. Καθώς όμως απομακρύνεται από το σημείο συνάντησης θα πέσει θύμα επίθεσης και ο Δημήτρης θα σταθεί ηρωικά δίπλα της για να τη σώσει.

22:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 22 Σεζόν 1: Η Αργυρώ και ο Αστέρης ζουν τον απελπισμένο έρωτά τους, αλλά το μυστικό τους θα αποκαλυφθεί σε κάποιον που δεν περιμένουν. Η Σοφία αναλαμβάνει δράση και αποκαλύπτει την εγκυμοσύνη της Στέλλας στον Αστέρη, που χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Η Θοδώρα ορκίζεται να εκδικηθεί τον Πέτρο, την ώρα που οι γονείς της προετοιμάζουν τους αρραβώνες της με τον Γιώργο.

Μια ιστορία από το παρελθόν βαραίνει τους ώμους της γιαγιάς Ειρήνης, που αναζητά την εξιλέωση. Ένας αδιέξοδος έρωτας, μία τραγική ιστορία αγάπης και ένας ξεχασμένος τάφος έρχονται να αποδείξουν ότι το παρελθόν είναι πολύ βαρύ για να ξεχαστεί…

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδια 41 & 42 Σεζόν 1: Ο αστυνόμος Κουράκος ανακρίνει τον Νικόλα κι εκεiνος του εξομολογείται ότι διατηρούσε σχέση με τη Στέλλα, ενώ υποπτευόταν πως το παιδί που κουβαλούσε στην κοιλιά της ήταν δικό του. Παράλληλα, ο Στάθης κι ο Στέφανος αφήνονται ελεύθεροι κι απαλλάσσονται των κατηγοριών. Ο Κωνσταντίνος χρίζει τον Δημήτρη δεξί του χέρι κι εκείνος δεν αργεί να αναλάβει δράση. Διατάσσει τη δολοφονία της Φρόσως Αργυρέα, αλλά το κάνει να φανεί σαν ανακοπή καρδιάς. Τα νέα του θανάτου της συγκλονίζουν τον Λυκούργο.

Συντετριμμένη, όμως, είναι και η Χάιδω, που μαθαίνει για τoν ανέντιμο βίο της κόρης της. Ο Ισίδωρος εκμυστηρεύεται στον Κωνσταντίνο το ένοχο παρελθόν του και την πιθανότητα να είναι κόρη του η Αντιγόνη. Η Μαργαρίτα προβληματίζεται από τη συμπεριφορά του Αλέξη και την άρνησή του να της γνωρίσει τη νέα του κοπέλα. Η Άννα αποφασίζει να το φτάσει στα άκρα κι εξομολογείται στην Αθηνά πως είναι έγκυος στο παιδί του Δημήτρη.

18:45 Μόλις Χθες στο ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 11 Σεζόν 1: Ο Μιχάλης και η Μαρία θα έρθουν πιο κοντά με την Κατερίνα με αφορμή ένα κουτάβι. Η Λουΐζα προτείνει στον Σπύρο να πούνε στον Μιχάλη την αλήθεια, αλλά ο Σπύρος θέλει να τον απομακρύνει από την οικογένειά του. Ο Αχιλλέας παίρνει επιτέλους εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η τραυματική εμπειρία της Έλενας με τον Νώντα την φέρνει ξανά σε δύσκολη θέση απέναντι στον Πάνο. Ο Ορέστης έχει βαλθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην Κέλλυ. Ο Ιάσωνας ζητάει χρήματα από τη Δάφνη για μια νέα επιχείρηση, που συνεχίζει να εθελοτυφλεί απέναντι στα προβλήματα του γιου της.

Ταινίες

22:30 Ο Κυνηγός της Νύχτας (Night Hunter) στον ALPHA

Θρίλερ, αμερικανικής και καναδικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ρέιμοντ

Ηθοποιοί: Χένρι Καβίλ, Μπεν Κίνγκσλεϊ, Αλεξάνδρα Νταντάριο, Στάνλεϊ Τούτσι, Μπρένταν Φλέτσερ, Μίνκα Κέλι

Υπόθεση: Ένας αστυνομικός με τραυματικό παρελθόν καλείται να εξιχνιάσει, με τη βοήθεια μιας νεαρής συναδέλφου του και ενός αυτόκλητου τιμωρού, μια σειρά απαγωγών, βιασμών και φόνων με δράστη έναν άρρωστο ψυχικά άνδρα. Μετά από ανθρωποκυνηγητό ο συγκεκριμένος άνδρας συλλαμβάνεται, γρήγορα όμως δημιουργούνται υποψίες πως σε όλα αυτά τα εγκλήματα και τις ανατριχιαστικές πράξεις, υπήρχε πιθανώς και συνεργός που κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος και συνεχίζει το άρρωστο έργο του.

Ντοκιμαντέρ

13:00 Portolago: Φαντάσματα στο Αιγαίο στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Cosmote TV (2017) Σκηνοθεσία: Ιωάννα Ασμενιάδου-Φωκά

Υπόθεση: Στη μικροσκοπική Λέρο του Μεσοπολέμου, οι Ιταλοί κατακτητές έχτισαν μια πόλη ικανή να στεγάσει 30.000 κατοίκους. Την ονόμασαν Portolago. Σήμερα, εκεί είναι το Λακκί, το λιμάνι του νησιού. Αυτή είναι η ιστορία του.

20:00 Χαμένοι Κόσμοι: Η Αρχαία Αθήνα στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2006) Σκηνοθεσία: Άννα Τόμσον

Υπόθεση: Τον 5ο αιώνα π.Χ., ένας σπουδαίος άντρας οδήγησε την Αθήνα σε μια χρυσή εποχή κι άνοιξε το δρόμο στον δυτικό πολιτισμό. Το ντοκιμαντέρ υποκλίνεται στο μεγαλείο της Αρχαίας Ελλάδας, με ένα ‘ταξίδι’ στην Αθήνα του Χρυσού Αιώνα του Περικλή.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 Η Ζωή που δεν Ήθελα (Everybody Has a Plan) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Αστυνομικό θρίλερ αργεντίνικης, ισπανικής και γερμανικής παραγωγής (2021) Σκηνοθεσία: Άνα Πίτερμπαργκ

Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Σολεδάδ Βιγιαμίλ, Ντάνιελ Φανέγκο

Υπόθεση: Αναζητώντας διέξοδο από την ανιαρή ζωή του, ένας επιφανής γιατρός υιοθετεί την ταυτότητα του νεκρού δίδυμου αδελφού του. Αυτό που δεν περιμένει είναι πως η ευκαιρία για μια νέα αρχή θα μετατραπεί σε μια σκληρή μάχη για επιβίωση.

22:00 Η Έκτη Αίσθηση (The Sixth Sense) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής (1999) Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Ηθοποιοί: Μπρους Γουίλις, Χάλεϊ Τζόελ Όσμοντ, Τόνι Κολέτ

Υπόθεση: Ένας παιδοψυχολόγος προσπαθεί να προσεγγίσει ένα μικρό αγόρι που ισχυρίζεται πως έρχεται σε επαφή με τους νεκρούς. Όμως, η αποκάλυψη της αλήθειας θα έχει τρομακτικές συνέπειες για εκείνον, σε μια ταινία που προτάθηκε για 6 Όσκαρ.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Once Upon A Time In Hollywood

Κωμωδία/Δράμα αμερικανικής παραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Κουεντίν Ταραντίνο

Ηθοποιοί: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι

Υπόθεση: Το 1969 ένας ηθοποιός τηλεοπτικών σειρών και ο κασκαντέρ του ζυγίζουν την επόμενή τους κίνηση σε ένα Λος Άντζελες «χτυπημένο» από την αλλαγή, ενώ το πιο χοτ ζευγάρι της σόου μπιζ μετακομίζει στο διπλανό σπίτι.