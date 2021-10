Πού να πάμε σήμερα: 11 παραστάσεις για το Σάββατο 9 Οκτωβρίου

1. «Η Γυναίκα με τα μαύρα» της Σούζαν Χιλ, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη στο Θέατρο Πειραιώς 131

Στην σκηνή του θεάτρου Πειραιώς 131 ανεβαίνει το μεταφυσικό ψυχολογικό θρίλερ «Η Γυναίκα με τα Μαύρα» το οποίο είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Σούζαν Χιλ, Σάββατο 9 Οκτωβρίου. Ο συμβολαιογράφος Άρθουρ Κιπς ταξιδεύει από το βικτοριανό Λονδίνο σε μια απομονωμένη εξοχική έπαυλη για να τακτοποιήσει μια υπόθεση κληρονομιάς. Η μυστηριώδης παρουσία μιας γυναικείας φιγούρας, ντυμένης στα μαύρα συμβολίζει τον θάνατο. Μέσω της αφήγησης πλάθεται η ατμόσφαιρα κινδύνου και φόβου, που διαχέεται εντέχνως από τα σκοτεινά δωμάτια της απομονωμένης έπαυλης. Ένα απροσδόκητο φινάλε με την αφήγηση να αναδεικνύεται ικανή ακόμη και να ζωντανέψει την γυναίκα με τα μαύρα, που «μολύνει» με την κατάρα της ακόμα και τον ίδιο τον ηθοποιό…Παίζουν ο Τάσος Χαλκιάς και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

Σάββατο 9/10, 19:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 14 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Πειραιώς 131: Πειραιώς 131, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0345 0922

2. «Έξι φορές» σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η παράσταση «Έξι φορές» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη, ανεβαίνει Σάββατο 9 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε πέρυσι. Έχει αρχική πηγή έμπνευσης τα «Έξι μονόπρακτα» που είχε ανεβάσει η Έλλη Λαμπέτη το 1978 (στα οποία η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Όλια Λαζαρίδου έπαιζε έναν βουβό ρόλο). Σε αυτήν την διαφορετική σκηνική εκδοχή περιλαμβάνονται κείμενα μεταξύ άλλων Άντον Τσέχοφ και Ζαν Κοκτώ καθώς επίσης η Όλια Λαζαρίδου τώρα ερμηνεύει έξι διαφορετικούς ρόλους. Είναι μια αναφορά στη μαγεία και στην τέχνη του θεάτρου.

Σάββατο 9/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι. Προπώληση: megaron.gr, καταστήματα Public, 210 72 82 333

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας, Αθήνα 115 21. Τηλέφωνο: 21 0728 2000

3. «Οι 12 ένορκοι» του Reginald Rose στο Θέατρο Άνεσις

Οι «12 Ένορκοι» του Reginald Rose παρουσιάζονται σε μετάφραση και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη και παραγωγή της A PRIORI για 7η συνεχή χρονιά, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσις. Στη Νέα Υόρκη του 1957, ένα αλλοδαπό αγόρι 16 χρόνων κατηγορείται για φόνο και η τύχη της ζωής του είναι στα χέρια 12 ενόρκων. Πρέπει να αποφασίσουν ομόφωνα για την επικείμενη αθώωση του ή για την θανατική του καταδίκη. Οι 12 ένορκοι αντικατοπτρίζουν τις προκαταλήψεις της κοινωνίας μέσα από 12 πεντακάθαρα ψυχογραφήματα που ξετυλίγονται βίαια μπροστά στα μάτια του θεατή.

Σάββατο 9/10, 19:15

Εισιτήριο: Πλατεία Α: 18 ευρώ, Πλατεία Β/Εξώστης: 15 ευρώ, Εξώστης Β: 12 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr, Θέατρο Άνεσις, 2108938111

Θέατρο Άνεσις: Λεωφ. Κηφισίας 14, Αθήνα 115 26. Τηλέφωνο: 21 0771 8943

4. «170 τετραγωνικά (Moonwalk)» του Γιωργή Τσουρή, στο Θέατρο Ιλίσια

Το βραβευμένο νεοελληνικό έργο του Γιωργή Τσουρή «170 τετραγωνικά», σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, επιστρέφει το Σάββατο 9 Οκτωβρίου για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Ιλίσια. Τα «170 τετραγωνικά (MOONWALK)» στοχεύει στο εδώ και το τώρα της Ελλάδας, βασισμένη στον σκληρό ρεαλισμό και το χιούμορ συνδυάζει έντονες κωμικές και δραματικές στιγμές. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν ένα οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα «ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων. Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;

Σάββατο 9/10, 18:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Ιλίσια: Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα 115 28. Τηλέφωνο: 21 0721 0045

5. «Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπωνία» του Λευκάδιου Χερν στο Θέατρο Άβατον

H Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα» παρουσιάζει το έργο του Λευκάδιου Χερν, «Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπωνία» στο θέατρο Άβατον για δύο μόνο παραστάσεις Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Οκτωβρίου. Στην παράσταση «Ιστορίες Φαντασμάτων από την Ιαπωνία» συμμετέχουν κωφοί και ομιλούντες ηθοποιοί που χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος και τη Νοηματική Γλώσσα, με ταυτόχρονη φωνητική ερμηνεία για να μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο, όπου το υπερφυσικό στοιχείο πρωταγωνιστεί σε παμπάλαιους μύθους της Άπω Ανατολής. Ένα ποιητικό ταξίδι μέσα από ιστορίες και εικόνες της ιαπωνικής κουλτούρας.

Σάββατο 9/10, 21:00

Εισιτήριο: : Γενική είσοδος 12 ευρώ, 10 ευρώ ΑμεΑ, 5 ευρώ άνεργοι, ατέλειες. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Άβατον: Ευπατριδών 3, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0341 2689

6. «Μάκμπεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, από την ομάδα Νοσταλγία, στο Θέατρο Rabbithole

Το «Μακμπέθ»του Ουίλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται Σάββατο 9 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Θέατρο Rabbithole. Ένα έργο πολιτικό και βαθιά υπαρξιακό, αποτελεί μία απ’ τις πιο συναρπαστικές σκιαγραφήσεις της πολύπλοκης, αμφίσημης και επικίνδυνα αυθαίρετης σχέσης του ανθρώπου με το χρόνο. Η ομάδα Νοσταλγία εμπνέεται από την έντονη παρουσία του μαγικού στοιχείου σ’ ένα βαθιά πολιτικό έργο και εξερευνά τα θέματα και τα υλικά που προτείνει ο κόσμος του μεταφυσικού με κεντρικό άξονα την θηλυκή φιγούρα της μάγισσας. Εννέα καλλιτέχνιδες οργανώνουν ένα σύμπαν όπου, μαζί με τους θεατές, θα ανακαλύψουν τις ανατριχιαστικές αλλά και ελκυστικές όψεις των μαγισσών και τους τρόπους με τους οποίους διώχθηκαν, χλευάστηκαν, βοήθησαν αλλά και καταράστηκαν τις κοινωνίες όπου έζησαν. Μπορεί ο διάβολος να λέει την αλήθεια; Σε σκηνοθεσία Τώνιας Ράλλη.

Σάββατο 9 και Κυριακή 10/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, 10 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr, 210 52 49 903 | Προπώληση: viva.gr.

Θέατρο Rabbithole: Γερμανικού 20, Αθήνα 104 35. Τηλέφωνο: 21 0524 9903

7. «Άνθρωποι και Ποντίκια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη, στον Cartel Τεχνοχώρο

Το έργο «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μπισμπίκη, παρουσιάζεται Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Οκτωβρίου στον Cartel Τεχνοχώρο. Μια σκληρή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία διαψευσμένων ονείρων που αφηγείται με ακραίο ρεαλισμό τη ζωή δύο εκτοπισμένων φίλων, του Βασίλη και του Λένου μέσα στις βιομηχανικές αποθήκες που αναζητούν δουλειά. Η δύναμη της φιλίας, η σημασία της ελπίδας, τα ιδανικά της αφοσίωσης και της πίστης είναι τα στοιχεία της διαχρονικότητας του αριστουργήματος του Τζον Στάινμπεκ. Μεταξύ άλλων παίζουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Δημήτρης Δρόσος, Μαίρη Μηνά, Στέλιος Τυριακίδης και Μάνος Καζαμίας.

Σάββατο 9 και Κυριακή 10/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 17 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, 65+, 10 ευρώ ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Cartel Τεχνοχώρος: Λεγάκη 7, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33. Τηλέφωνο: 693 989 8258

8. «Ο απρόσκλητος επισκέπτης» της Aγκάθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Φρατζεσκάκη, στο Θέατρο Eliart

Η ιστορία αστυνομικού σασπένς, νουάρ ατμόσφαιρας και εξιχνίασης φόνων «Ο απρόσκλητος επισκέπτης» της Aγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη επέστρεψε ανανεωμένη και παρουσιάζεται Σάββατο 9 Οκτωβρίου για τρίτη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Eliart. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Νότια Ουαλία πιο συγκεκριμένα στη μέση του πουθενά όπου ο Μάικλ Σταρκβέντερ χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει σ’ ένα χαντάκι, προσπαθώντας να βρει βοήθεια μπαίνει σε μια απομονωμένη έπαυλη. Ένα πιστόλι, ένας νεκρός και μια αιθέρια ύπαρξη η Λόρα Γουόρικ -η οποία παραδέχεται πως δολοφόνησε το σύζυγό της. Γοητευμένος από τη νεαρή χήρα αποφασίζει να τη βοηθήσει, επιχειρώντας να κατασκευάσουν από κοινού ένα ακλόνητο άλλοθι. Μήπως όμως δεν είναι αυτή τελικά η δολοφόνος; Μεταξύ άλλων παίζουν Οδυσσέας Σταμούλης, Ιλιάς Λαμπρίδου, Μυριέλλα Κουρεντή, Γιώργος Φρατζεσκάκης, Αννέτα Παπαθανασίου και Σαράντος Γεωγλερής.

Σάββατο 9/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 17 ευρώ, 14 ευρώ φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ και 65+. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Eliart: Κωνσταντινουπόλεως 127, Αθήνα 104 47. Τηλέφωνο: 21 0347 7677

9. «Το κάλεσμα του Προμηθέα» του Χριστόφορου Χριστόφη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η νέα παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Το κάλεσμα του Προμηθέα – 1821» έρχεται απόψε Σάββατο 9 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, για μια τελευταία παράσταση στον κύκλο εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ένα μουσικό ιστορικό δράμα στο οποίο συμμετέχει ένας λαμπρός θίασος ηθοποιών. Μεταφερόμαστε στην έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, στη σφαγή της Χίου, την πολιορκία του Μεσολογγίου, στον θάνατο του λόρδου Βύρωνα, μέχρι τη δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Μια εποχή καθοριστική για τη διαμόρφωση νέων ιδεών από τους φοιτητές, τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς και τους πολιτικούς της εποχής με αναφορές στον Υψηλάντη, τον Ντελακρουά, τον Γκαίτε και τον Ναπολέοντα, σε σκηνοθεσία Χριστόφορου Χριστόφη.

Σάββατο 9/10, 20:00

Εισιτήριο: Από 40 ευρώ έως 11 ευρώ, 8 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, 65+, πολυτέκνων. Προπώληση: megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας, Αθήνα 115 21. Τηλέφωνο: 21 0728 2000

10. «Το καινούριο παιδί» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»

Η παράσταση «Το Καινούργιο Παιδί» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη παρουσιάζεται Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη». Η παράσταση είναι ένας μονόλογος μιας γυναίκας, της Δάφνης (Κάτια Δανδουλάκη) που αφηγείται μια καθημερινή ζωή, έναν συντηρητικό μπαμπά, μια μαμά που διαβάζει τη σκέψη της κόρης της, έρωτες, γάμους, προδοσίες, γέννες, απώλειες. Μια ζωή που ξετυλίγεται άλλοτε σαν δράμα και άλλοτε σαν κωμωδία -όπως και στην πραγματικότητα.

Σάββατο 9 και Κυριακή 10/10, 21:00 και 19:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 20 ευρώ, 15 ευρώ φοιτητικό. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»: Αγίου Μελετίου 61, Αθήνα 112 51. Τηλέφωνο: 21 0864 0414

11. «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα, στο Θέατρο Πορεία

Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet» εμπνευσμένη από το Σαιξπηρικό αριστούργημα, παρουσιάζεται το Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τούμαση βρίσκονται μαζί επί σκηνής σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο, ζώντας μέσα σε μια καθολική άρνηση μέχρι να πάρει τέλος η αδικία στο κόσμο.

Σάββατο 9 και Κυριακή 10/10, 21:00, 21:00

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη 20 ευρώ, Β’ Ζώνη 17 ευρώ, Γ’ Ζώνη 15 ευρώ, 17 ευρώ 65+, νεανικό, φοιτητικό ανέργων 15 ευρώ, 12 ευρώ ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Πορεία: Τρικόρφων 3, Αθήνα 104 33. Τηλέφωνο: 21 0821 0991