Πού να πάμε σήμερα: 13 παραστάσεις για την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου

1.«Το καινούριο παιδί» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, στο «Θέατρο Κάτια» Δανδουλάκη

Η παράσταση των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, «Το Καινούργιο Παιδί», με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη έρχεται από Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη». Η παράσταση είναι ένας μονόλογος μιας γυναίκας, της Δάφνης (Κάτια Δανδουλάκη) που αφηγείται μια καθημερινή ζωή, έναν συντηρητικό μπαμπά, μια μαμά που διαβάζει τη σκέψη της κόρης της, έρωτες, γάμους, προδοσίες, γέννες, απώλειες. Μια ζωή που ξετυλίγεται άλλοτε σαν δράμα και άλλοτε σαν κωμωδία.

Πέμπτη 7/10, 19:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, Λαϊκή Απογευματινή (Τετάρτη) 15 ερυώ, 20 ευρώ φοιτητικό. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη: Αγίου Μελετίου 61, Αθήνα 112 51. Τηλέφωνο: 21 0864 0414

2.«Οι Άθικτοι» των Olivier Nakache και Éric Toledano, στο Θέατρο Νέος Ακάδημος

Η Happy Productions παρουσιάζει στον Νέο Ακάδημο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου το βραβευμένο αριστούργημα «Οι Άθικτοι» (The Intouchables), των Olivier Nakache και Éric Toledano, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία, γεμάτη ελπίδα και δικαίωμα στο όνειρο, που περιγράφει την σχέση δύο διαφορετικών ανθρώπων που συναντήθηκαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και δέθηκαν τόσο δυνατά, δημιουργώντας μια αξεπέραστη φιλία που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους. Πρωταγωνιστούν ο Αντώνης Καρυστινός και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης, σε θεατρική διασκευή του Αντώνη Γαλέου.

Πέμπτη 7/10, 19:30

Εισιτήριο: Τετάρτη-Παρασκευή Ζώνη Α: 20 ευρώ, Ζώνη Β: 18 ευρώ, Ζώνη Γ: 15 ευρώ. Προπώληση: viva.gr, neosakadimos.gr

Θέατρο Νέος Ακάδημος: Ακαδημίας και, Ιπποκράτους 17, Αθήνα 106 79. Τηλέφωνο: 21 0362 5119

3. «Το κάλεσμα του Προμηθέα» του Χριστόφορου Χριστόφη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η νέα παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Το κάλεσμα του Προμηθέα – 1821» παρουσιάζεται για τρεις παραστάσεις στον κύκλο εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ένα μουσικό ιστορικό δράμα στο οποίο συμμετέχει ένας λαμπρός θίασος Ελλήνων ηθοποιών και θα ανέβει μόνο για τρείς παραστάσεις στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, πρεμιέρα απόψε, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου. Μεταφερόμαστε στην έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα, στη σφαγή της Χίου, την πολιορκία του Μεσολογγίου, στον θάνατο του λόρδου Βύρωνα, μέχρι τη δολοφονία του Καποδίστρια στο Ναύπλιο. Μια εποχή καθοριστική για τη διαμόρφωση νέων ιδεών από τους φοιτητές, τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς και τους πολιτικούς της εποχής με αναφορές στον Υψηλάντη, τον Ντελακρουά, τον Γκαίτε και τον Ναπολέοντα, σε σκηνοθεσία Χριστόφορου Χριστόφη.

Πέμπτη 7, Παρασκευή 8, Σάββατο 9/10, 20:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος από 40 ευρώ έως 11 ευρώ, 8 ευρώ φοιτητικό, νέοι έως 25 ετών, άνεργων, ΑμεΑ, 65+, πολυτέκνων. Προπώληση: megaron.gr, καταστήματα Public, 210 72 82 333.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Βασ. Σοφίας, Αθήνα 115 21. Τηλέφωνο: 21 0728 2000

4. «Αξύριστα Πηγούνια» του Γιάννη Τσίρου, στο Θέατρο Μικρό Χόρν

Το βραβευμένο θεατρικό έργο «Αξύριστα Πηγούνια» του Γιάννη Τσίρου ανεβαίνει απόψε Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρό Χορν, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Ένα σύγχρονο και επίκαιρο έργο που πραγματεύεται την ανθρώπινη εκμετάλλευση, τη κατάσταση των μεταναστών, την σεξιστική αντιμετώπιση της γυναίκας, την οικονομική ανισότητα και τις σχέσεις εξουσίας. Τα «Αξύριστα Πηγούνια» έρχονται μετά από δέκα χρόνια για να μας προβληματίσουν σαν να μιλούν για το εδώ και το τώρα ξετυλίγοντας κομμάτι-κομμάτι το κουβάρι της ιστορίας μέχρι το καθηλωτικό φινάλε.

Πέμπτη 7/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, φοιτητικό, ανέργων ΑμεΑ 10 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Μικρό Χόρν: Αμερικής 10, Αθήνα 106 71. Τηλέφωνο: 21 1100 0365

5. «Ο πατέρας μου η Αθήνα» της Μάνιας Παπαδημητρίου, στο Θέατρο Αλεξάνδρεια

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Ο πατέρας μου η Αθήνα» της δημιουργού και σκηνοθέτη Μάνιας Παπαδημητρίου, παρουσιάζεται Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλεξάνδρεια. Θα μας αφηγηθεί την Αθήνα του ’60 μέσα από τα μάτια του πατέρα της, που η ρεμπέτικη μουσική κυριαρχούσε στους δρόμους, τραγούδια του Ζαμπέτα, της Μοσχολιού του Χιώτη όπως επίσης του Θεοδωράκη, του Χατζιδάκι και του Ξαρχάκου θα μας ταξιδέψουν, στην εποχή της καντάδας, όπου πλούσιοι και φτωχοί, εργαζόμενοι και φοιτητές μαζεύονταν γύρω από μια κιθάρα και ένα μπουζούκι και ξεσπούσαν τα ντέρτια τους. Εξαίρετοι μουσικοί θα μας ταξιδέψουν στην ρεμπέτικη ζωή της Αθήνας.

Πέμπτη 7/10, 20:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ. Κράτηση: 21 2100 7079

Θέατρο Αλεξάνδρεια: Σπάρτης 14, Αθήνα 112 52. Τηλέφωνο: 21 2100 7079



6. «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα στο Θέατρο Πορεία



Η πολυαγαπημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα «This is not Romeo & Juliet» εμπνευσμένη από το αριστούργημα του Σαίξπηρ, παρουσιάζεται απόψε, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τούμαση βρίσκονται μαζί επί σκηνής σε ένα αέναο παιχνίδι ρόλων που γοητεύει και θολώνει τα όρια μεταξύ καθημερινού βίου και μύθου. Δύο αιώνια έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα εισβάλλουν στο θέατρο ζώντας μέσα σε μια καθολική άρνηση μέχρι να πάρει τέλος η αδικία στο κόσμο.

Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8/10, 21:00

Εισιτήριο: Α’ Ζώνη 20 ευρώ, Β’ Ζώνη 17 ευρώ, Γ’ Ζώνη 15 ευρώ, άνω των 65 17 ευρώ, φοιτητικό, νεανικό, ανέργων 15 ευρώ, ΑμεΑ 12 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Πορεία: Τρικόρφων 3, Αθήνα 104 33. Τηλέφωνο: 21 0821 0991

7. «Η Γίδα ή ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι στο Θέατρο Αθηνών

Η παράσταση «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;» του Έντουαρντ Άλμπι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται απόψε, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνών. Ο βραβευμένος -με τρία Πούλιτζερ- Αμερικάνος συγγραφέας Έντουαρντ Άλμπι απέδωσε αυτό το κείμενο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους θέλοντας να θέσει κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο μέσα στις παραδοσιακές δομές της κοινωνίας. Παίζουν ο Νίκος Κουρής, η Λουκία Μιχαλοπούλου, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Πέμπτη 7/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ. Προπώληση: ticketmaster.gr

Θέατρο Αθηνών: Ελ. Βενιζέλου 7, Αθήνα 105 64. Τηλέφωνο: 21 0331 2343

8. «Ορέστεια» από το Sardegna Teatro στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Το Θέατρο Τέχνης υποδέχεται την παράσταση «Ορέστεια / Orestea», σε σκηνοθεσία Valentino Mannias από το Sardegna Teatro, την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολου Κουν. Η γέννηση της δημοκρατίας, η σχέση του ιδιωτικού με το δημόσιο, η σχέση ανδρών- γυναικών, η επίγεια και η «άλλη ζωή», είναι κάποια από τα ζητήματα στα οποία εστιάζει η νέα πρόταση του Sardegna Teatro.

Πέμπτη 7/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν: Φρυνίχου 14, Πλάκα 105 58. Τηλέφωνο: 21 0322 2464

9. «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» του Martin McDonagh στο Σύγχρονο Θέατρο

Η επιτυχημένη παράσταση της Ομάδας Νάμα «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας σύγχρονης δραματουργίας του Ιρλανδού συγγραφέα Martin McDonagh. Μια τραγωδία που αποτυπώνει την ανθρώπινη μοναξιά, με μαύρο χιούμορ, έντονο σασπένς και μεγάλες ανατροπές. Μια ανατομία των σχέσεων με επιθετικό και βίαιο τρόπο βασισμένη στη νέα τάξη πραγμάτων της σύγχρονης ζωής. Παίζουν η Σοφία Σεϊρλή, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης και ο Γιώργος Κατσής, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη.

Πέμπτη 7/10, 21:15

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, μειωμένο εισιτήριο 14 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Σύγχρονο Θέατρο: Ευμολπιδών 45, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0346 4380

10. «Το Μήνυμα» του Αργύρη Χιόνη, στο Θέατρο Φούρνος

Η ομάδα APUS παρουσιάζει την κωμικοτραγική φάρσα του Αργύρη Χιόνη, «Το Μήνυμα» σε σκηνοθεσία Ανθής Φουντά την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Φούρνος. Μια ευρηματική παράσταση και βαθιά ανθρώπινη παράσταση που πραγματεύεται δύο εγκλωβισμένους ανθρώπους σε ένα ταξίδι χωρίς αρχή και τέλος που πασχίζουν να παραδώσουν ένα μήνυμα που έχουν ξεχάσει. Μια κωμική κατάντια, μια απρόσμενη απόγνωση που μας προσκαλεί να αναρωτηθούμε τί μένει από τον άνθρωπο αν του πάρεις την αρχή και το τέλος.

Πέμπτη 7/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 12 ευρώ, 10 ευρώ φοιτητικό και ανέργων. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Φούρνος: Μαυρομιχάλη 168, Αθήνα 114 72. Τηλέφωνο: 21 0646 0748

11. «Mute» του Γιώργου Χρυσοστόμου, στο Θέατρο Νέου Κόσμου

Το αυτοβιογραφικό έργο «Mute», του ταλαντούχου ηθοποιού, δημιουργού και πρωταγωνιστή Γιώργου Χρυσοστόμου παρουσιάζεται Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Ένα ρεσιτάλ υποκριτικής, με σουρεαλιστικές διαστάσεις. Προκειμένου να βρει σήμα το κασετόφωνο του, σκαρφαλώνει στην διώροφη σκαλωσιά μιας οικοδομής καθώς μεταμορφώνεται σε 12 διαφορετικούς ήρωες, τι τους συνδέει; Μια σιωπηλή εσωτερική επανάσταση. Ένα υπαρξιακό έργο που γεννά διαρκώς ερωτήματα και οι απαντήσεις είναι προσωπική υπόθεση του θεατή.

Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8/10, 20:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 18 ευρώ, 15 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, 65+, ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Νέου Κόσμου: Αντισθένους και Θαρύπου, Αθήνα 117 43. Τηλέφωνο: 21 0921 2900

12. «Η χώρα που ποτέ δε πεθαίνεις» της Ornela Vorpsi, στο Θέατρο Σταθμός

Η παράσταση «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις», της Ornela Vorpsi παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Σταθμός. Το βραβευμένο μυθιστόρημα της Ornela Vorpsi ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα φέτος, αποτελεί ένα μανιφέστο ενάντια στην πατριαρχική δομή της Αλβανίας και στην καταπίεση του ερωτισμού και της ελευθερίας του λαού της από την περίοδο του ‘70 έως τη διάλυση των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Το καθαρά γυναικείο σύμπαν της Vorpsi καταφέρνει να επιβιώσει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, στη γειτονική μας χώρα προσπαθεί να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες και τις πληγές της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα. Η Αμαλία Αρσένη υποδύεται την συγγραφέα και τα εφιαλτικά πρόσωπα γύρω της η Αθηνά Καραγιώτη και η Vefi Redhi.

Πέμπτη 7/10, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, 65+ ΑμεΑ. Προπώληση: viva.gr

Θέατρο Σταθμός: Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα 104 37. Τηλέφωνο: 21 0523 0267

13. «Κάψε το σενάριο Reloaded 2021» στο Lunar Space

Το «Κάψε το σενάριο Reloaded 2021» επιστρέφει για μια μοναδική βραδιά στο Lunar Space. Ο Λάμπρος Φισφής, ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Ζήσης Ρούμπος παρουσιάζουν μια παράσταση κωμικού αυτοσχεδιασμού δημιουργώντας από το μηδέν μια παράσταση χωρίς σενάριο, με καταιγιστικό ρυθμό και καμένο χιούμορ. Απόψε, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου το αυτοσχεδιαστικό comedy show θα γίνει ένα με το κοινό και ο θεατής θα έχει τη δύναμη να αποφασίσει τα πάντα.

Πέμπτη 7/10, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ και 12 ευρώ, Freedom Pass 13 ευρώ και 10 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Lunar Space: Πειραιώς 260, Ταύρος Αττικής 177 78. Τηλέφωνο: 21 1418 5217