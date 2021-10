Νόμπελ Λογοτεχνίας 2021: Ο Abdulrazak Gurnah νικητής του φετινού βραβείου

Το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2021 απονεμήθηκε σήμερα, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, στον συγγραφέα Abdulrazak Gurnah για τις «παθιασμένες απεικονίσεις των επιπτώσεων της αποικιοκρατίας και της μοίρας των προσφύγων».

Ο Gurnah γεννήθηκε στην Ζανζιβάρη, που είναι σήμερα μέρος της Τανζανίας, το 1948, αλλά μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία σε μικρή ηλικία, όταν το 1964 ο στρατός της χώρας πραγματοποίησε βίαιο πραξικόπημα, «ρίχνοντας» την κυβέρνηση.

«Οι χαρακτήρες βρίσκουν τον εαυτό τους σε ένα χάσμα μεταξύ των πολιτισμών και των ηπείρων, ανάμεσα σε μία ζωή που υπήρχε παλιά και μία ζωή που αναδύεται τώρα. Είναι μία κατάσταση γεμάτη ανασφάλεια, για την οποία δεν έχει βρεθεί λύση» ανέφερε η Ακαδημία Νόμπελ Λογοτεχνίας.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021