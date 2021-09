Βραβείο Booker 2021: Εκπλήξεις και ανατροπές επιφύλασσε η φετινή βραχεία λίστα

Μυθιστορήματα που τοποθετούνται στη Σρι Λάνκα, τη Νότια Αφρική, το Κάρντιφ Μπέι και το απώτερο σύμπαν αποτελούν μερικές από τις φετινές έξι υποψηφιότητες που κατάφεραν να φτάσουν στη βραχεία λίστα του Βραβείου Booker για το 2021.

Μια λίστα γεμάτη εκπλήξεις

Σύμφωνα με δήλωση των κριτών τα έξι αυτά μυθιστορήματα σε έκαναν να αισθάνεσαι «ότι δραπετεύεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς όπου οι περισσότεροι από εμάς είμασταν περιορισμένοι στο σπίτι». Στις υποψηφιότητες περιλαμβάνονται τρεις Αμερικανοί συγγραφείς και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μόνο ένας Βρετανός. Μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Καζούο Ισιγκούρο δε κατάφερε να βρεθεί από τη μακρά στη βραχεία λίστα.

Από την άλλη, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός συγγραφέας Ρίτσαρντ Πάουερς και ο Νοτιοαφρικανός Ντέιμον Γκάλγκατ, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος για το Booker άλλες δύο φορές στο παρελθόν, κατάφεραν να φτάσουν στην τελική εξάδα.

Λίγα λόγια για το Βραβείο Booker

Το υψηλού κύρους βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από αμοιβή 50.000 λιρών, είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε συγγραφέα γράφει στην αγγλική γλώσσα. «Καθώς αποφασίζαμε για τις υποψηφιότητες δεν λάβαμε υπόψιν μόνο το τι λένε οι συγγραφείς αλλά και πως το λένε, για τον λόγο αυτό οι εθνικότητες δεν μετράνε πραγματικά», σχολιάζει ο Τσιγκόζιε Ομπιόμα που συμμετείχε για 6η χρονιά στην κριτική επιτροπή αφότου ο ίδιος βρέθηκε δύο φορές στη βραχεία λίστα.

Η βραχεία λίστα του Βραβείου Booker 2021 περιλαμβάνει τα μυθιστορήματα:

Anuk Arudpragasam, «A Passage North»

Στο δεύτερο του μυθιστόρημα, ο συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα μιλάει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τραύματος και της βίας, αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου της χώρας του, καθώς και για μια παλιά ερωτική σχέση. «Αισθανθήκαμε ότι προσπαθούσε με σοβαρότητα να καταπιαστεί με το ερώτημα για το πως αδράχνει κανείς το παρόν, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κατανοήσει το παρελθόν», δηλώνει η κριτής Horatia Harrod.

Damon Galgut, «The Promise»

Το ένατο μυθιστόρημα του Νοτιοαφρικανού συγγραφέα αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας κατά τη διάρκεια δεκαετιών μετάβασης από το καθεστώς του απαρτχάιντ. «Το πραγματικό ερώτημα που θέτει το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι εάν η δικαιοσύνη, η αληθινή δικαιοσύνη είναι πιθανή σε αυτόν τον κόσμο», δηλώνει ο Τσιγκόζιε Ομπιόμα «Και αν είναι, πως θα μοιάζει»;

Patricia Lockwood, «No One Is Talking About This»

Πρόκειται για το πρώτο μυθιστόρημα της Αμερικανίδας ποιήτριας και βιογράφου. Ακολουθεί μια γυναίκα της οποίας η φήμη εκτοξεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Όταν η πραγματικότητα θίγει αυτή την διαδικτυακή ύπαρξη», σύμφωνα με τον κριτή Ρόουαν Oυίλιαμς, τότε το βιβλίο μετατρέπεται σε μια ιστορία «γεμάτη ένταση, συναισθηματική φόρτιση και ειλικρίνεια».

Nadifa Mohamed, «The Fortune Men»

Γεννημένη στη Σομαλιλάνδη και μεγαλωμένη στη Βρετανία, η Nadifa Mohamed τοποθετεί το βιβλίο της στις αποβάθρες του Κάρντιφ Μπέι την μεταπολεμική περίοδο. Μυθιστορηματοποιεί την ιστορία του Mahmood Mattan, ενός υπαρκτού Σομαλού ναύτη, ο οποίος κατηγορήθηκε λανθασμένα για φόνο. «Είναι μια ιστορία για την σημασία του παρελθόντος για το παρόν», λέει η επικεφαλής της κριτικής επιτροπής Μάγια Τζέισανοφ.

Richard Powers, «Bewilderment»

Ο Αμερικανός συγγραφέας κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ για το τελευταίο του μυθιστόρημα «The Overstory». Στο «Bewilderment» ένας χήρος αστροβιολόγος στρέφεται προς πειραματικές θεραπείες, ώστε να βοηθήσει τον εννιάχρονο με ειδικές ανάγκες γιό του και τον πηγαίνει σε άλλους πλανήτες. «Είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, ώστε να ξυπνήσουμε και να συνειδητοποιήσουμε για ποια πράγματα ο νους μας είναι ικανός στην πραγματικότητα, εάν ήμασταν λιγότερο υπάκουοι στο status quo», σχολιάζει η κριτής Νατάσα ΜακΕλόουν.

Maggie Shipstead, «Great Circle»

Το τρίτο μυθιστόρημα της Αμερικανής συγγραφέως διαπλέκει τις ιστορίες μιας γενναίας πιλότου της μεταπολεμικής περιόδου και μιας χολυγουντιανής ηθοποιού του 21ου αιώνα που προσπαθεί να σώσει τη φήμη της κάνοντας μια ταινία για την πρώτη. «Θέτει διαχρονικά ερωτήματα για την ελευθερία και τους περιορισμούς της πατριαρχίας στις ζωές των γυναικών», δηλώνει η Μάγια Τζέισανοφ.

*Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 3 Νοεμβρίου σε μια τελετή σε συνεργασία με το BBC.

Πηγή: BBC