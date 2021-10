Η Adele επιστρέφει: Το νέο τραγούδι και τα μυστηριώδη billboards σε όλο τον κόσμο

Μετά από 5 χρόνια αναμονής, η Adele επιτέλους επιστρέφει με νέα μουσική την επόμενη εβδομάδα.

Το βράδυ της Τρίτης, η βραβευμένη με 15 Grammy τραγουδίστρια μάς έδωσε μία πρώτη γεύση από το νέο της τραγούδι. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε στο Twitter ότι το τραγούδι με τίτλο «Easy on Me» θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου.

Ένα σύντομο ασπρόμαυρο βίντεο δείχνει την τραγουδίστρια να βάζει μία κασέτα στο ραδιόφωνο ενός αμαξιού, να δυναμώνει την ένταση και να φεύγει οδηγώντας όσο παρτιτούρες και χαρτιά πετούν από τα παράθυρα. Κατά τη διάρκεια του βίντεο ακούμε μία γλυκιά μελωδία από πιάνο, που μας θυμίζει πολύ τα παλιότερα τραγούδια της Adele. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να περιμένουμε άλλες δέκα ημέρες αν θέλουμε να ακούσουμε την υπέροχη φωνή της τραγουδίστριας και τους στίχους του τραγουδιού.

Τι συμβαίνει με το επόμενο άλμπουμ της Adele;

Παράλληλα, εδώ και λίγες ημέρες τα social media έχουν γεμίσει με φήμες για το πότε θα έχουμε στα χέρια μας το νέο άλμπουμ της. Αφορμή στάθηκαν κάποια μυστηριώδη billboards και αφίσες σε όλο τον κόσμο με τον αριθμό «30».

Όπως είναι γνωστό, η τραγουδίστρια ονοματίζει τα άλμπουμ της με βάση την ηλικία την οποία είχε όταν τα έγραφε -χαρακτηριστικά παραδείγματα τα δύο προηγούμενα άλμπουμ της «21» και «25», τα οποία επίσης είχαν κερδίσει το Grammy για το Καλύτερο Άλμπουμ της χρονιάς, με το «25» να έχει πουλήσει πάνω από 11 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική μόνο.

“I will always come back, and I will always write music.»

