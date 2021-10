Το Facebook και το Instagram «έπεσαν» και το Twitter γέμισε ξεκαρδιστικά memes

Κανένας δεν είχε προετοιμαστεί για την χθεσινή επιβεβλημένη… αποτοξίνωση από το Facebook. Για έξι περίπου ώρες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που όλοι αγαπούν ήταν εκτός λειτουργίας, και οι χρήστες τους απογοητευμένοι κατέφυγαν στις υπόλοιπες εναλλακτικές που είχαν διαθέσιμες.

Στις εναλλακτικές αυτές, την τιμητική τους είχαν το Tiktok και το Twitter, τα οποία έμοιαζαν από μηχανής θεοί στα μάτια των χιλιάδων απογοητευμένων χρηστών, που ένιωθαν ότι έχουν αποκοπεί από τον κόσμο. Οι δύο αυτές οάσεις στην έρημο της καθολικής απουσίας των «πολύτιμων» Instagram, Facebook, Messenger και WhatsApp ήταν η μόνη κοινωνική διέξοδος όλων, και φάνηκε αμέσως από τα χιλιάδες meme και τα αστεία βίντεο που τις είχαν κατακλύσει.

Εξάλλου, το Twitter «ζει» για το χάος, οπότε δεν αποτελούν έκπληξη οι αντιδράσεις των χρηστών του, όταν το Facebook και το Instagram παύουν να λειτουργούν. Και αν πούμε πως δεν ταυτιστήκαμε έστω και λίγο με τα παρακάτω ξεκαρδιστικά memes, θα ήταν μεγάλο ψέμα.

Το Twitter ήταν το καταφύγιο όλων

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Σχεδόν απόρθητο βέβαια, καθώς και αυτό άρχισε να δυσλειτουργεί μετά από κάποιες ώρες. Όμως πάντα θα είναι δίπλα μας, όταν τα υπόλοιπα social media μας… απογοητεύουν. Και το Twitter το ξέρει αυτό, και είναι περήφανο!

Μία καλή συμβουλή

Mark Zuckerberg should try unplugging Facebook and plugging it back in. — Derrick Johnson (@DerrickNAACP) October 4, 2021

Πάντως με τις οικιακές συσκευές δουλεύει. Και αν δεν πιάσει, πάντα υπάρχει η επιλογή της επανεκκίνησης.

Θα περάσαν σίγουρα δύσκολα

Check in on your influencer friends today ♥️ — Harry Hill (@veryharryhill) October 4, 2021

Χθες το απόγευμα χιλιάδες influencer ήταν στα πρόθυρα να χάσουν την δουλειά τους. Φυσικά και πρέπει να δούμε πως νιώθουν με αυτή την αναστάτωση.

Πρέπει να τα γράφουμε κάπου

marketers trying to figure out their passwords for tumblr pic.twitter.com/qhZ3lqAaat — Josh Rangel (@rangelie) October 4, 2021

Οι κωδικοί που βάζουμε στα social media πρέπει να είναι κάτι που θα θυμόμαστε για πάντα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τους χρειαστείς. Για παράδειγμα, το Tumblr που έφτιαχναν όλοι στο Γυμνάσιο, χθες ήταν μία καλή λύση και όσοι δεν ήξεραν τον κωδικό τους βρέθηκαν σε μία κάπως… δύσκολη θέση.

Μην τα λέμε έτσι απότομα αυτά…

Twitter, TikTok and YouTube needs to shut down so we can have a worldwide day of play! — Fiona Applebum says #BlockShaunKing 🍎 (@WrittenByHanna) October 4, 2021

Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ αυτές οι τρεις πλατφόρμες είχαν πάρει… φωτιά, καθώς ήταν οι μόνες «ζωντανές». Όλοι οι χρήστες έτρεξαν εκεί για να παρηγορηθούν από την «προδοσία» του Instagram και του Facebook, οπότε μία πιθανή εξέλιξη να «πέσουν» και αυτά, θα ήταν καταστροφική για πολλούς.

Το Squid Game δε θα έλειπε από τα memes

Twitter right now as WhatsApp, Instagram and Facebook crash #instagramdown pic.twitter.com/zSHya9uxC0 — Thando (@whoistedo) October 4, 2021

Είναι κοινό μυστικό πως χθες το Twitter «κουβάλησε» όλα τα υπόλοιπα social media. Και μία αναφορά στο Squid Game ήταν επιβεβλημένη.

Ίσως δύο αναφορές

Facebook – Eliminated

Instagram – Eliminated

Whatsapp – Eliminated

Twitter – Eliminated

Only TikTok, Snapchat & Telegram made it to the next round#SocialMediaDown pic.twitter.com/qkDrBsyfDx — Mirza Bico (@mirzabico) October 4, 2021

Ένα ίσων κανένα. Για αυτό και οι χρήστες του Twitter ίσως και να το παράκαναν με τις αναφορές στην καινούρια σειρά-φαινόμενο του Netflix, αλλά δεν παραπονιόμαστε, καθώς είναι πολύ αστείες. Όλα τα αγαπημένα μας social media εξοντώθηκαν και στον επόμενο γύρο πέρασαν μόνο τα TikTok, Snapchat και Telegram.

Απόγνωση

Two hours later, WhatsApp, Instagram and Facebook are still down pic.twitter.com/cn7WnKWJ04 — beesan 🌼 (@beesan2002) October 4, 2021

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί πως έστω και για λίγο νιώσαμε έτσι.

Πραγματικά δύσκολο…

Instagram being down is making it really fucking hard for me to post my spotify links that absolutely no one cares about — Lil Sasquatch (@lilsasquatch66) October 4, 2021

«Τώρα που «έπεσε» το Instagram είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να κοινοποιήσω τις λίστες που έχω στο Spotify, για τις οποίες δεν νοιάζεται απολύτως κανένας». Ένα δίκιο το έχει.

Έξι δημιουργικές ώρες

You know, Shakespeare wrote King Lear during the plague. what are you gonna produce while Instagram is down?? — Allison P Davis (@AllisonPDavis) October 4, 2021

«Ξέρετε, ο Σαίξπηρ έγραψε τον Βασιλιά Ληρ κατά τη διάρκεια της πανούκλας. Εσείς τι θα δημιουργήσετε όσο το Instagram δεν λειτουργεί;» Μάλλον είχε έρθει ο καιρός να γίνουμε και εμείς δημιουργικοί.

Το Twitter είχε σίγουρα την… τιμητική του

Μέχρι που έπεσε και αυτό, και μετά ήρθε το… χάος.

Τελικά, μάλλον είμαστε όντως εξαρτημένοι στα social media, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Η επιβεβλημένη αυτή αποχή ίσως να μας ωφέλησε να συνειδητοποιήσουμε τις ώρες που περνάμε μπροστά από μία οθόνη και να ξανά σκεφτούμε τον ορισμό της λέξης κοινωνικός!