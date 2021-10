TV Guide: Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε την Τρίτη 5 Οκτωβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 17 Σεζον 2: Κάποιος άγνωστος δίνει στην Αλεξάνδρα μια πολύτιμη πληροφορία που «καίει» την Έλσα, αφού την συνδέει άμεσα με την οργάνωση του Μενέλαου. Η Αλίκη σοκάρεται όταν μαθαίνει πως ο Βολίδης δέχτηκε δύο χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ η ίδια θυμάται ότι τον χτύπησε μόνο μία φορά… Στο μεταξύ, φτάνουν στα χέρια του Δημήτρη, κάποιες φωτογραφίες από το πάρτι της νύχτας της δολοφονίας. Ο Νικήτας νιώθει ενοχές που κρύβει από τη Λήδα το μυστικό του Αντώνη και της Δάφνης, ενώ εξακολουθεί να πιέζεται από τον εκβιασμό της Τζένης. Όλοι συνεχίζουν να ψάχνουν τον Ιάσονα που αγνοείται. Το άνοιγμα της διαθήκης του δολοφονημένου πατέρα Ζερίδη, εκπλήσσει όσους μαθαίνουν το περιεχόμενό της και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

22:00 Άγριες Μέλισσες στον ANT1

Επεισόδιο 6 Σεζόν 3: Το Διαφάνι αναστατώνεται απ’ τα νέα της σύλληψης του Λάμπρου, του Προκόπη και του Μπάμπη αλλά και των κατηγοριών που τους βαραίνουν. Η άφιξη της οικογένειας Μεγαρίτη στο χωριό θα φέρει καινούριους τριγμούς ενώ η Μυρσίνη ύστερα κι απ’ τον ερχομό της Πηνελόπης θα κάνει μια ύστατη προσπάθεια ν’ αλλάξει γνώμη στα παιδιά της, καθώς η κατάθεση τους στο δικαστήριο μπορεί ν’ αποδειχθεί θανάσιμη για τον Δούκα. Θα καταφέρει να τους μεταπείσει;

Η Δρόσω θα δεχθεί μια αναπάντεχη πρόταση απ’ τον Λευτέρη και την παρέα του. Η Ασημίνα αναγκάζεται να παραιτηθεί απ’ τη νέα της δουλειά και ο Πέτρος θα προβεί σε μια μεγάλη αποκάλυψη. Η επιστροφή της Βιολέτας θα δώσει μια νότα χαράς στο χωριό. Ο Λάμπρος, ο Προκόπης και ο Μπάμπης βρίσκονται πια σε μια νέα, εφιαλτική πραγματικότητα και ένας καινούριος Γολγοθάς για την Ελένη, αρχίζει, με σκοπό να φέρει τον άντρα της πίσω.

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 11 Σεζόν 1: Ο Δημήτρης καθησυχάζει τις ανησυχίες της Έλλης και ξεκινούν τις προετοιμασίες για το γάμο. Ο Ζαχαρίας δίνει μια ιδέα στη Ρωξάνη για την ενίσχυση της ΑΡΜΕΚΟ προτείνοντάς της να δώσει στους υπαλλήλους ένα ποσοστό της εταιρίας για να ενδυναμώσει το ανθρώπινο προφίλ της. Η Ρωξάνη ενθουσιάζεται, όμως ο Μενέλαος, η Κορίνα κι ο Λευτέρης έχουν διαφορετική γνώμη. Μια νέα ιδέα πέφτει στο τραπέζι.

Ένα live video που θα προωθήσει στα social media τα σπίτια βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχει αναλάβει η ΑΡΜΕΚΟ. Ο κλήρος για την παρουσίαση του video πέφτει στη Τζοβάνα, που δεν φαίνεται να χαίρεται καθόλου μ’ αυτό. Η Νικόλ βρίσκει προσωρινά κατάλυμα στο σπίτι της Ρωξάνης, όπου ο Λευτέρης με την Νάντια ανακοινώνουν την αναβολή του γάμου τους, γεγονός που φέρνει νέα ρήξη στην οικογένεια.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 19 Σεζόν 1: Ο Αντώνης και ο Παπά-Μιχάλης έχουν καταλάβει πως ο Μανόλης γνωρίζει πολλά περισσότερα από όσα λέει σχετικά με τη δολοφονία του Στεφανή. Οι γονείς της Στέλλας αποφασίζουν να μην πουν στην κόρη τους τίποτα για την καινούρια σχέση του Αστέρη, ενώ την ίδια στιγμή η Αργυρώ ομολογεί στη Μαρίνα ότι έχει γνωρίσει κάποιον γεμίζοντάς την χαρά, αλλά και περιέργεια… Ο Άγης συνεχίζει τον εκβιασμό ζητώντας από την Τζένη να βρεθούν κι άλλη φορά. Ο Νικηφόρος, αποφασισμένος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα μεταξύ τους, την περιμένει έξω από το σπίτι της. Η Τζένη σε κατάσταση απελπισίας του εξομολογείται όλα όσα έχουν συμβεί.

18:40 Το αύριο μας ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 17, Σεζόν 1: Η Έλλη συγκλονίζεται, όταν εντοπίζει την μαία, που την ξεγέννησε. Η γυναίκα αρχικά κάνει πως δεν θυμάται, μετά από πιέσεις όμως αποφασίζει να αποκαλύψει όσα ξέρει για την τύχη του παιδιού της Έλλης.

Η Τατιάνα αποφασίζει να διερευνήσει το παρελθόν του Λάζαρου, και ενώ τα πράγματα δείχνουν να φτιάχνουν για τον Νικηφόρο, η είδηση της εκτέλεσης του ύποπτου για βιασμό, πέφτει σαν βόμβα για την Βένια και τον Κωστή. Η Λιάνα μαθαίνει ότι η Έλλη ήταν η σύντροφος του παιδιού της.

22:00 Σε Ξένα Χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 7 Σεζόν 1: Ο Φεγκούδης, ύστερα από δέκα μήνες ευτυχίας με τον εγγονό και αφού γλίτωσε για την ώρα τη χρεοκοπία με τις λίρες της Ντάντω, ετοιμάζει μια έκπληξη στο Μάνο. Η Τόνια επιστρέφει πάλι από ένα ταξίδι στο Βελιγράδι κι αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα που αφορά το οικονομικό τους πρόβλημα. Πώς θ’ αντιδράσει ο Μάνος όταν δει μπροστά του τη Μαριτίνα γυναίκα; Τι θα πει ο παιδίατρος που έφερε κρυφά η Ντάντω με τον Φεγκούδη για να εξετάσει το παιδί;

21:00 Η γη της ελιάς στο MEGA

Επεισόδια 36-37 Σεζόν 1: Η Μυρτάλη δεν μπορεί να καταλάβει ποιος την έχει απαγάγει και γιατί. Η Μαρίνα ανησυχεί για την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της κολλητής της, που δεν την πήρε καν τηλέφωνο να της ευχηθεί για τον γάμο της με τον Μάνο. Ο Πότης συνειδητοποιεί πως ο Δημήτρης γυροφέρνει την Αντιγόνη και σύντομα το κουτσομπολιό φτάνει στα αυτιά της Άννας, η οποία, προκειμένου να απομακρύνει την Αντιγόνη, της λέει ότι είναι έγκυος. Η Μαργαρίτα εξομολογείται στον Λυκούργο πως ο άντρας της την παράτησε όταν ο Αλέξης ήταν επτά χρόνων.

Παράλληλα, Χάιδω και Μαργαρίτα αρχίζουν να γνωρίζονται καλύτερα και να γίνονται φίλες. Η Βασιλική κι ο Φίλιππος πέφτουν θύματα ληστείας. Ο Στέφανος, μετά από προτροπή του Στάθη, αποφασίζει να επικοινωνήσει με τη Μυρτάλη. Η απάντηση, όμως, που θα πάρει θα τον αποκαρδιώσει τελείως. Την ίδια ώρα, η Μυρτάλη αρπάζει μια ευκαιρία και προσπαθεί να ξεφύγει από τα χέρια του βασανιστή της.

Ο Στάθης προσπαθεί να μάθει την αλήθεια σχετικά με την περίεργη αργοπορία της Βασιλικής. Η Αρετή αποφασίζει να της περιορίσει και πάλι τις ελευθερίες, με σκοπό να ανακτήσει τον έλεγχο του σπιτιού της. Η Μυρτάλη παλεύει να αντέξει τον ψυχολογικό πόλεμο που της κάνει η άγνωστη φωνή που την κρατά κλειδωμένη σε ένα απόμερο σπίτι.

Ο Στέφανος, από την άλλη, έχει πεισθεί ότι ο χωρισμός τους είναι οριστικός κι αυτό έχει αρχίσει να τον πονάει. Ο Ισίδωρος ψάχνει τρόπους να αγοράσει το πατρικό τους σπίτι από την Αθηνά. Την ίδια ώρα, Αθηνά και Μαργαρίτα, υπό πλήρη μυστικότητα, επισκέπτονται την Μαρία, στο Σούνιο. Ένας περίεργος τραυματισμός στο καμπαρέ οδηγεί τον αστυνόμο Γιώργη Κουράκο σε στοιχεία που σχετίζονται με το διπλό φονικό των Στεφανέων.

Ο Μάνος κι η Μαρίνα επιστρέφουν στη Μάνη και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να κρύψουν τον μυστικό τους γάμο.

Ο Φίλιππος ζητά από τον Νικόλα να του παραχωρήσει το σπίτι του, με σκοπό να απομονωθούν εκεί με τη Βασιλική. Η Αντιγόνη εκμυστηρεύεται στην Μαρίνα τις υποψίες της, πως πιθανώς ο πατέρας που ψάχνει να ήταν ο Ιπποκράτης Βρεττάκος. Η Άννα δηλώνει στον Δημήτρη πως είναι έγκυος κι εκείνος της ξεκαθαρίζει πως δεν τον απασχολεί καθόλου και της ζητά να κάνει έκτρωση.

Ταινίες

01:45 Επιχείρηση: Μαύρη Θάλασσα (Black Sea) στο STAR

Περιπέτεια βρετανικής, αμερικανικής, ρωσικής συμπαραγωγής (2014) Σκηνοθεσία: Κέβιν Μακντόναλντ

Ηθοποιοί: Τζουντ Λο, Σκουτ Μακνέρι, Τζόντι Γουίτακερ, Τζουν Σμιθ, Μπεν Μέντελσον, Καρλ Ντέιβις

Υπόθεση: Ο Ρόμπινσον, ένας αδίστακτος, άνεργος κυβερνήτης υποβρύχιων, αναλαμβάνει μία σκοτεινή επιχείρηση: να βρει το θησαυρό, που κρύβει ένα βυθισμένο, γερμανικό πολεμικό υποβρύχιο, που βρίσκεται στον πάτο της Μαύρης Θάλασσας. Για να πετύχει το στόχο του επιλέγει το παράξενο και ανομοιογενές πλήρωμα του, έτοιμο να κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να φέρει σε πέρας την ριψοκίνδυνη αποστολή του. Καθώς η απληστία και η απελπισία παίρνουν τον έλεγχο στο κλειστοφοβικό πλοίο, η αυξανόμενη αβεβαιότητα της αποστολής αναγκάζει τους άνδρες να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου και να πολεμήσουν για την επιβίωσή τους.

22:20 Το Κόκκινο Σπουργίτι (Red Sparrow) στον ALPHA

Περιπέτεια κατασκοπείας αμερικανικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Φράνσις Λόρενς

Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόρενς, Τζόελ Ένγκερτον, Τζέρεμι Άιρονς, Σαρλότ Ράμπλινγκ

Υπόθεση: Στην σύγχρονη Ρωσία, η Ντομινίκα είναι μία γνωστή μπαλαρίνα των Μπολσόι, που υποστηρίζει οικονομικά την άρρωστη μητέρα της. Ωστόσο ένας τραυματισμός βάζει πρόωρο τέλος στην καριέρα της. Τότε την προσεγγίζει ο θείος της ώστε να της προσφέρει εργασία στο γραφείο πληροφοριών το οποίο δουλεύει ο ίδιος. Η Ντομινίκα αποδέχεται την προσφορά, η οποία όμως προϋποθέτει να αποπλανήσει έναν Ρώσο πολιτικό ώστε να πληρωθούν τα ιατρικά έξοδα της άρρωστης μητέρας της. Το σχέδιο όμως δεν πάει όπως είχε προγραμματιστεί καθώς ο Ρώσος πολιτικός την κακοποιεί. Πριν καν τελειώσει την πράξη του ένας άλλος πράκτορας πληρωμένος από τον θείο της Ντομινίκα σκοτώνει εν ψυχρώ τον Ρώσο πολιτικό. Έτσι τα σχέδια αλλάζουν καθώς και οι επιλογές στην ζωή της…

Ντοκιμαντέρ

20:00 Χαμένοι Κόσμοι: Η Χαμένη Πόλη της Αφροδίτης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2006)

Υπόθεση: Ευρέως αναγνωρισμένη ως ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, η Αφροδισιάς είναι μια πόλη από μάρμαρο στην Καρία της Μικράς Ασίας, αφιερωμένη στη θεά της ομορφιάς και του έρωτα, την Αφροδίτη.

21:00 Ο Σύζυγος της Βασίλισσας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2015) Σκηνοθεσία: Αναΐς Φεγιέτ,Εφ-Εξ Γκομπί

Υπόθεση: Έχει χαρακτηριστεί οξύθυμος, απρόβλεπτος και πνευματώδης. Έχει βρεθεί χιλιάδες φορές κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Πόσα όμως πραγματικά γνωρίζουμε για τον σύζυγο της Βασίλισσας Ελισάβετ και Δούκα του Εδιμβούργου Φίλιππο;

22:30 Σπέτσες ’21, στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής COSMOTE TV και Λιλέτ Μπόταση (2021) Σκηνοθεσία: Πάνος Α. Θωμαΐδης

Υπόθεση: 200 χρόνια μετά το 1821, Σπετσιώτες απόγονοι αγωνιστών της Επανάστασης συναντώνται με ιστορικούς και αφηγούνται εκδοχές της Ιστορίας, όπως διασώθηκε σε προφορική παράδοση και τεκμήρια.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

00:35 Πώς να Γίνεις Λατίνος Εραστής (How to Be a Latin Lover) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Κωμωδία αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Κεν Μαρίνο

Ηθοποιοί: Εουχένιο Ντερμπές, Σάλμα Χάγιεκ, Ρομπ Λόου

Υπόθεση: Έπειτα από 25 χρόνια γάμου, ένας καλομαθημένος Λατίνος γυναικοκατακτητής έρχεται προ εκπλήξεως, όταν η πλούσια ηλικιωμένη σύζυγός του τον παρατά. Άφραγκος πλέον, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να γυρίσει στην άλλοτε πολυτελή ζωή του.

23:45 My Blind Brother στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική κομεντί αμερικανικής παραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Σόφι Γκούντχαρτ

Ηθοποιοί: Άνταμ Σκοτ, Νικ Κρολ, Τζένι Σλέιτ

Υπόθεση: Ο Ρόμπι είναι ένας γοητευτικός άντρας κι άριστος αθλητής, παρά το γεγονός ότι είναι τυφλός. Ο αδελφός του Μπιλ είναι τα ‘μάτια’ του και ζει στη σκιά του. Τα πάντα, όμως, ανατρέπονται όταν οι δύο νέοι ερωτεύονται την ίδια κοπέλα…

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Hot Fuzz (Καυτοί και άσφαιροι)

Αστυνομική ταινία βρετανικής παραγωγής (2007) Σκηνοθεσία: Έντγκαρ Ράιτ

Ηθοποιοί: Σάιμον Πεγκ, Νικ Φροστ, Τζιμ Μπρόουντμπεντ

Υπόθεση: Ένας κορυφαίος αστυνομικός του Λονδίνου αναλαμβάνει να διερευνήσει μια φαινομενικά ήσυχη πόλη, στην οποία αρχίζουν ξαφνικά να προκύπτουν διάφορα μακάβρια «ατυχήματα».