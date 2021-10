TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση τo Σαββατοκύριακο 2-3 Οκτωβρίου

Ταινίες

Σάββατο 2/10, 01:00 Το Κρυσφήγετο (Safe House) στον ANT1

Περιπέτεια, νοτιοαφρικανικής και αμερικάνικης παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Ντανιέλ Εσπινόζα

Ηθοποιοί: Ράιαν Ρέινολντς, Ντένζελ Γουάσινγκτον, Βέρα Φαρμίγκα, Μπρένταν Γκλίζον, Σαμ Σέπαρντ, Άγκνες Φίσερ

Υπόθεση: Ο νεαρός ειδικός πράκτορας Mατ Γούιστον υπηρετεί τη CIA ως φύλακας στο κρησφύγετο της στην περιοχή του Cape Town της Ν. Αφρικής. Ενώ υπομένει την ατελείωτη ανία περιμένοντας μία ευκαιρία να δείξει τι αξίζει, του φέρνουν έναν κρατούμενο. Πρόκειται για το Νο.1 καταζητούμενο της Υπηρεσίας, τον διαβόητο Τομπι Φροστ, κορυφαίο πρώην πράκτορα της CIA, ο οποίος διέφευγε για σχεδόν μία δεκαετία τη σύλληψη, από όταν αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο φτάνοντας να πουλά στρατιωτικά μυστικά μέχρι και στη Βόρεια Κορέα. Όταν όμως το κρησφύγετο δεχθεί σφοδρή επίθεση από άγνωστους μισθοφόρους, ο Mατ με τον Tομπιν θα αναγκαστούν να συνεργαστούν, προκειμένου να βρουν ποιος τους θέλει νεκρούς.

Σάββατο 2/10, 22:50 Ironmask: Ταξίδι Την Κίνα (Ironmask: The Mystery Of The Dragon Seal) στο STAR

Περιπέτεια κινεζικής, ρωσικής και αμερικανικής συμπαραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Όλεγκ Στρεπτσένκο

Ηθοποιοί: Τζέισον Φλέμινγκ, Τζάκι Τσαν, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Ρούτγκερ Χάουερ

Υπόθεση: Ο Άγγλος εξερευνητής Τζόναθαν Γκριν λαμβάνει εντολή από τον Πέτρο τον Μέγα να χαρτογραφήσει τη ρωσική Άπω Ανατολή. Για άλλη μια φορά, ξεκινά ένα μακρύ ταξίδι γεμάτο απίστευτες περιπέτειες, που τον οδηγούν τελικά στην Κίνα. Εκεί θα αντιμετωπίσει απροσδόκητα πολλές εκπλήξεις, που κόβουν την ανάσα, θα συναντήσει παράξενα πλάσματα και Κινέζες πριγκίπισσες ενώ θα κινδυνέψει από θανατηφόρους δασκάλους πολεμικών τεχνών. Και θα πρέπει να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τον βασιλιά όλων των δράκων, τον Δράκο Βασιλιά.

Σάββατο 2/10, 00:30 Ο Κυνηγός 2 (Predator 2) στον ΣΚΑΙ

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (1990) Σκηνοθεσία: Στίβεν Χόπκινς

Ηθοποιοί: Ντάνι Γκλόβερ, Γκάρι Μπάσεϊ, Μπιλ Πάξτον, Άνταμ Μπόλντγουιν

Υπόθεση: Λος Άντζελες 1997. Έμποροι ναρκωτικών βρίσκονται σφαγιασμένοι αποτρόπαια χωρίς κανένας να γνωρίζει τον δράστη. Το FBI αναλαμβάνει τη σχετική έρευνα, αλλά ένας αστυνομικός αποφασίζει να βρει τον δολοφόνο με δική του πρωτοβουλία, χωρίς να υποψιάζεται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον εξωγήινο πολεμιστή.

Κυριακή 3/10, 21:00 Οι Μαχητές Των Δρόμων 8 (The Fate Of The Furious) στον ANT1

Περιπέτεια αμερικάνικης παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Φ.Γκάρι Γκρέι

Ηθοποιοί: Βιν Ντίζελ, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Στέιθαμ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρίς Γκίμπσον, Κρις Μπρίτζες, Νάταλι Εμάνιουελ, Κερτ Ράσελ, Σκοτ Ίστγουντ, Σαρλίζ Θερόν, Έλεν Μίρεν

Υπόθεση: Ο Ντομ και η Λέτι περνούν τον μήνα του μέλιτος στην Αβάνα κάνοντας, τι άλλο, κόντρες. Εκεί, όμως, το όνειρο θα κοπεί απότομα, όταν η Σάιφερ, μια underground χάκερ με ανθρωπιστική συνείδηση, θα συναντήσει τον Τορέτο και θα τον εκβιάσει, με άγνωστό μας διακύβευμα, να στραφεί εναντίον της ίδιας του της ομάδας. Κι αυτός θα το κάνει.

Κυριακή 3/10, 01:15 Καταδίωξη Στο Σαν Φρανσίσκο (Metro) στον ALPHA

Αστυνομική κωμωδία, αμερικανικής παραγωγής (1997) Σκηνοθεσία: Τόμας Κάρτερ

Ηθοποιοί: Έντι Μέρφι, Μάικλ Ράπαπορτ, Μάικλ Γουίνκοτ

Υπόθεση: Ο Σκοτ Ρόπερ, διαπραγματευτής ομήρων του αστυνομικού σώματος έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, που τον κάνουν να αισθάνεται περήφανος. Η τελευταία του επιχείρηση όμως θα ανατρέψει την αυτοπεποίθησή του, όταν ο ληστής τον ο οποίο ο Σκοτ κατάφερε να αφοπλίσει και να τον στείλει στη φυλακή, δραπετεύει. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι απλά δραπέτευσε, αλλά και ότι έχει απαγάγει τη σύντροφο του Σκοτ ως όπλο διαπραγμάτευσης. Ο Σκοτ δεν έχει τώρα άλλο δρόμο, από το να αποδειχτεί ακόμα πιο ευφυής από τον αντίπαλό του…

Κυριακή 3/10, 00:30 Τρόμος Στο Amityville (The Amityville Horror) στον ΣΚΑΙ

Ταινία τρόμου αμερικανικής παραγωγής (2005) Σκηνοθεσία: Άντριου Ντάγκλας

Ηθοποιοί: Κλόι Μορέτς, Τζέσι Τζέιμς, Τζίμι Μπένετ, Μελίσα Τζορτζ, Ράιαν Ρέινολντς

Υπόθεση: Στις 14 Νοεμβρίου 1974, η αστυνομία δέχεται μια παράξενη κλήση από την οικία Ντεφέο. Ο μόνος επιζών, ο Ρόναλντ, αποκαλύπτει ότι κάποιες φωνές τον παρότρυναν να σκοτώσει τους γονείς του και τα αδέρφια του ενώ κοιμόντουσαν. Έναν χρόνο μετά, στις 18 Δεκεμβρίου 1975, ο Τζορτζ και η Κάθι Λατζ μαζί με τα τρία παιδιά τους μετακομίζουν στο ίδιο σπίτι θεωρώντας ότι είναι το σπίτι των ονείρων τους. Σύντομα όμως το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη…

Ντοκιμαντέρ

Σάββατο 2/10, 23:00 Χτίζοντας μια Αυτοκρατορία: Η εποχή του Μ. Αλεξάνδρου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2006) Σκηνοθεσία: Τεντ Πουλ,Μαρκ Κάνον

Υπόθεση: Το 438 π.Χ. ολοκληρώθηκε το ύψιστο δημιούργημα της αρχαιότητας, ο Παρθενώνας. Ωστόσο, παρά τα σπουδαία επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων, η μετάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα πέρατα του κόσμου οφείλεται στον Μέγα Αλέξανδρο.

Σάββατο 2/10, Τοπία στην Ιστορία: Κόρινθος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2014)

Υπόθεση: Μια λωρίδα γης, 3.000 χρόνια ιστορίας. Μια συναρπαστική αναδρομή στη μακρόχρονη ιστορία της Κορίνθου, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας, που εξακολουθεί να αποτελεί κόμβο του εμπορικού δικτύου της Μεσογείου.

Κυριακή 3/10, 22:00 Κόπτικες Μούμιες της Αντινοόπολης στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ ιταλικής παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Τζάκι Μπαστίντ

Υπόθεση: Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο αρχαιολόγος Αλμπέρ Γκαγιέ έκανε μια σπουδαία ανακάλυψη στην Αντινοόπολη της Αιγύπτου: μούμιες και αντικείμενα των πρώτων Κοπτών χριστιανών. 100 χρόνια μετά, μια μελέτη ρίχνει φως στον τρόπο ζωής τους.

Κυριακή 3/10, 23:00 Γέρασα: Η Ελληνορωμαϊκή Πόλη της Μέσης Ανατολής στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Ζακ Βισέ

Υπόθεση: Στη σημερινή Ιορδανία βρίσκονται τα ερείπια της ελληνιστικής πόλης Γέρασα. Η πόλη ιδρύθηκε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εξελίχθηκε σε μια από τις λαμπρότερες της Μέσης Ανατολής. Μια αναδρομή στη μακραίωνη ιστορία της.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

Σάββατο 2/10, 20:20 Μια Σφαίρα στο Κεφάλι (Bullet to the Head) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Ταινία δράσης αμερικανικής, ινδικής και ελβετικής συμπαραγωγής (2013) Σκηνοθεσία: Γουόλτερ Χιλ

Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Μομόα, Κρίστιαν Σλέιτερ

Υπόθεση: Μετά τον φόνο των συνεργατών τους, ένας εκτελεστής και ένας αστυνομικός ενώνουν τις δυνάμεις τους μπροστά στον κοινό εχθρό. Το αταίριαστο δίδυμο είναι αποφασισμένο να μην αφήσει κανέναν να σταθεί εμπόδιο στο εκδικητικό του σχέδιο.

Κυριακή 3/10, 04:05 Ο Φάρος (The Lighthouse) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Θρίλερ αμερικανικής και καναδικής συμπαραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Έγκερς

Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Πάτινσον, Γουίλεμ Νταφόε, Λόγκαν Χοκς

Υπόθεση: Σε ένα απομονωμένο ξερονήσι της Νέας Αγγλίας, δυο φαροφύλακες προσπαθούν να συνυπάρξουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ βυθίζονται στα ανείπωτα μυστήρια αυτού του παράξενου μέρους… Η ταινία κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Fantasy Island

Δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Τζεφ Ουάλντο

Ηθοποιοί: Λούσι Χέιλ, Μάικλ Πένια, Μάγκι Κιού

Υπόθεση: Όταν ο οικοδεσπότης ενός μυστηριώδους θέρετρου σε νησί υπόσχεται να εκπληρώσει τις φαντασιώσεις των επισκεπτών, η επίσκεψη καταλήγει σε μια εφιαλτική δοκιμασία επιβίωσης.