TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου

Σειρές

22:00 Σε Ξένα Χέρια στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 5 Σεζόν 1: Η αναζήτηση του μωρού συνεχίζεται και όσο η Τόνια προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη στο παιδί της. Το δίδυμο των απαγωγέων, Φλοριάν και Ταρζάν, συνειδητοποιεί πως έχει κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Οι υποψίες γύρω από τον Φλοριάν πυκνώνουν και τον εξωθούν στα άκρα. Παράλληλα, οι προσπάθειες του Φεγκούδη να ενώσει τον Μάνο με τη Μαριτίνα τορπιλίζονται από έναν αναπάντεχο ερχομό στην οικογένεια.

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 15 Σεζόν 2: Η Αλίκη έχει μία αποκαλυπτική συνάντηση με τη Μαργαρίτα Βολίδη στο νοσοκομείο και οι τύψεις της ενισχύονται. Η σχέση του Χρήστου και της Σοφίας περνάει κρίση, ενώ κάποια μυστηριώδη τηλεφωνήματα αναστατώνουν και φοβίζουν την Έλσα. Ο Ιάσωνας στέλνει ένα σημείωμα στον αδερφό του που μοιάζει ανησυχητικό για τη ζωή του. Ο Δημήτρης και η Ελπίδα φοβούνται πως θα κάνει κακό στον εαυτό του…

Η Αθηνά συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται βοήθεια με το θέμα του ποτού και ο Στέφανος είναι δίπλα της. Η Αλίκη επισκέπτεται ξανά την Μαργαρίτα Βολίδη στο νοσοκομείο, αυτή τη φορά για να της πει όλη την αλήθεια για τη νύχτα του φόνου του άντρα της. Ο Νικήτας επισκέπτεται τον Αντώνη στο κτήμα και βλέπει τη Δάφνη με το μωρό… Κι ενώ ο Δημήτρης κι η Ελπίδα με τη βοήθεια της Ελένης έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο για να πιάσουν τον Ιάσωνα, ένα ξαφνικό ατύχημα τινάζει τα σχέδια όλων στον αέρα.

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 15 Σεζόν 1: Οι έρευνες της αστυνομίας ολοκληρώνονται και ο Λευτέρης με την Στέλλα οδηγούνται στη σύλληψη του βασικού υπόπτου για τον βιασμό της Βένιας. Στην κατάθεσή του όμως, ο ύποπτος κατονομάζει κάποιον άλλο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο Νικηφόρος θα βρεθεί μπλεγμένος άθελά του και η Αλεξάνδρα βρίσκει το πιστοποιητικό θανάτου του παιδιού που είχε γεννήσει η Έλλη.

20:00 Σ’ Αγαπάω Μεν Αλλά στο OPEN

Επεισόδιο 2 Σεζόν 1: Έφτασε η μέρα για το άνοιγμα της διαθήκης του Μίμη και όλη η οικογένεια του Παύλου είναι υπ’ ατμών. Την ίδια στιγμή, η Ρία καυγαδίζει με το Μάκη για τη δουλειά του, πράγμα που τον κάνει να αποφασίσει να παραιτηθεί, όμως ο Παύλος του αλλάζει τελευταία στιγμή απόφαση. Η διαθήκη του Μίμη ανοίγει και κρύβει μια μεγάλη έκπληξη για τον Παύλο, καθώς κληρονομεί ένα μεγάλο ποσό. Τελικά, καταλήγει να παραιτείται εκείνος από το Δάνο και ξεκινάει να κάνει μεγαλεπήβολα σχέδια, με στόχο να αλλάξει τα πάντα στη ζωή του. Ο Μίμης όμως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη…

Ταινίες

21:00 Justice League στο STAR

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Ζακ Σνάιντερ

Ηθοποιοί: Τζάρεντ Λέτο, Μπεν Άφλεκ, Άμπερ Χερντ, Έιμι Άνταμς, Χένρι Καβίλ, Τζέισον Μομόα

Υπόθεση: Χάρη στην ανιδιοτελή θυσία του Σούπερμαν, που αποκαθιστά την πίστη του στην ανθρωπότητα, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό. Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή. Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων -Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg- μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων.

01:15 Megan Leavey στον ALPHA

🔍Δραματική ταινία/βιογραφία, αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Γκαμπριέλα Καουπέρθγουεϊτ

Ηθοποιοί: Κέιτ Μάρα, Ραμόν Ροντρίγκεζ, Τομ Φέλτον, Γουίλ Πάτον

Υπόθεση: Η Μέγκαν Λίβι, δεκανέας του αμερικάνικου πεζικού, καλείται να συνεργαστεί στο πεδίο της μάχης με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, Ρεξ, προκειμένου να φέρουν εις πέρας μία δύσκολη αποστολή. Οι δύο τους θα σώσουν τις ζωές πολλών. Όταν όμως ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εκραγεί αναπάντεχα, η Μέγκαν θα βρεθεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της δικής της ζωής, όπου μόνο ένα θαύμα μπορεί να αποτρέψει το μοιραίο…

23:30 Αμαρτωλή Πόλη (Sin City) στο OPEN

Αστυνομικό νεο-νουάρ αμερικανικής παραγωγής (2005) Σκηνοθεσία: Φρανκ Μίλερ, Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ

Ηθοποιοί: Τζέσικα Άλμπα, Μπρους Γουίλις, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Μπρίτανι Μέρφι, Κλάιβ Όουεν, Μίκι Ρουρκ, Ελάιζα Γουντ

Υπόθεση: Τέσσερις ιστορίες ακραίας τόλμης, πόθου και απόγνωσης συναντιούνται μοιραία στους σκοτεινούς δρόμους της Αμαρτωλής Πόλης. Ένας υπερμυώδης άντρας που ψάχνει εκδίκηση για το θάνατο της μόνης γυναίκας που αγάπησε, ένας πρώην αστυνομικός που προσπαθεί να προστατεύσει ένα μικρό κορίτσι από τις ορέξεις ενός διεστραμμένου, ένας άλλος άντρας που έχει κουραστεί από τη διαφθορά της αστυνομίας και αποφασίζει να πάρει το νόμο στα χέρια του, και τέλος, ένας πληρωμένος δολοφόνος που αναζητά χρήματα…Ταινία ορόσημο για το είδος της, με γκεστ σκηνοθετική παρουσία του Κουέντιον Ταραντίνο και ένα all-star-cast ηθοποιών, που η πρωτοποριακή κινηματογράφησή της εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία.

Ντοκιμαντέρ

21:00 Κάλλας, Κένεντι, Ωνάσης: Δυο Βασίλισσες για έναν Βασιλιά στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Φιλίπ Κολί

Υπόθεση: Τρεις λαμπερές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, που, παρά τη δόξα, η μοίρα τούς επιφύλασσε τρομερές δοκιμασίες… Οι διάσημες ιστορίες αγάπης του Αριστοτέλη Ωνάση με τη Μαρία Κάλλας και την Τζάκι Κένεντι, όπως δεν τις έχετε ξαναδεί!

22:40 Ρεμπέτικο στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2003) Σκηνοθεσία: Τίμων Κουλμάσης,Ηρώ Σιαφλιάκη

Υπόθεση: Μια ‘περιπλάνηση’ στους δρόμους και στα μονοπάτια του ρεμπέτικου τραγουδιού, μέσω της οποίας αναδεικνύονται γνωστές, άγνωστες ή ξεχασμένες εκφάνσεις αυτής της τόσο αγαπημένης μουσικής, που συνδέεται άμεσα με την ιστορία των Ελλήνων.

23:40 Νικόλαος Πλαστήρας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Πολεμικού Μουσείου (2012) Σκηνοθεσία: Γιάννης Κοροδήμος

Υπόθεση: Ένα αφιέρωμα στον επονομαζόμενο ‘Μαύρο Καβαλάρη’, τον διακεκριμένο στρατιωτικό και πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, που επέδειξε έντονη δράση σε κρίσιμες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

00:50 Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο (Terminator: Dark Fate) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ταινία επιστημονικής φαντασίας αμερικανικής και ισπανικής συμπαραγωγής (2019) Σκηνοθεσία: Τιμ Μίλερ

Ηθοποιοί: Λίντα Χάμιλτον, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Μακένζι Ντέιβις

Υπόθεση: Μια νεαρή Μεξικανή καταδιώκεται από έναν εξελιγμένο εξολοθρευτή που ταξίδεψε πίσω στον χρόνο με σκοπό να την εξοντώσει. Μόνη της ελπίδα σωτηρίας, η συνεργασία με μια γυναίκα-στρατιώτη από το μέλλον… και η βετεράνος Σάρα Κόνορ.

20:15 Το Ξίφος του Δράκου (Dragon Blade) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Περιπέτεια συμπαραγωγής Κίνας και Χονγκ Κονγκ (2015) Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Λι

Ηθοποιοί: Τζάκι Τσαν, Τζον Κιούζακ, Άντριεν Μπρόντι

Υπόθεση: Συνοδευόμενος από έναν πελώριο στρατό, ο αδίστακτος Ρωμαίος αυτοκράτορας Τιβέριος διεκδικεί τον Δρόμο του Μεταξιού. Μια ομάδα πολεμιστών θα αναλάβει δράση, προκειμένου να διατηρήσει την ευαίσθητη ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.

Προτάσεις ταινιών στην NETFLIX

Εξιλέωση (Atonement)

Δραματική ταινία βρετανικής παραγωγής (2007) Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ

Ηθοποιοί: Τζέιμς ΜακΑβόι, Κίρα Νάιτλι, Ρομόλα Γκαράι, Βανέσα Ρεντγκρέιβ

Υπόθεση: Η Μπράιονι καταγγέλλει έναν νεαρό άνδρα για έγκλημα, όταν ανακαλύπτει ένα λάγνο γράμμα και γίνεται μάρτυρας μιας σεξουαλικής πράξης μεταξύ εκείνου και της αδερφής του.