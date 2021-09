Μεγαλώνουμε μαζί: Μια ημέρα γεμάτη διάδραση μεταξύ γενεών στον Κήπο του Μεγάρου

Η «Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης» και η «ΑΝΤΑΜΑ» υπό την αιγίδα της «European Geriatric Medicine Society» σας προσκαλούν την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, από τις 10.00 έως τις 18.00, στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε μία Διαγενεακή Γιορτή.

Με στόχο την επιστημονική ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων ως προς τη σημασία της διαγενεακής επαφής, διάδρασης και αλληλεγγύης και πως αυτή μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του ηλικιακού ρατσισμού και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας συμπεριληπτικής και ισότιμης προς όλους, η ΕΕΜΕΓ & η ΑΝΤΑΜΑ διοργανώνουν μία ημέρα γεμάτη θετικές εικόνες και διαδραστικές δράσεις, ανοιχτή για όλες τις ηλικίες.

Διαγενεακή γιορτή: Δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Υπαίθρια «Έκθεση Διαγενεακής Φωτογραφίας»

Έργα μικρών και μεγάλων καλλιτεχνών, θα κοσμούν τον Κήπο του Μεγάρου. Κάθε συμμετοχή θα απεικονίζει μία δυνατή στιγμή με παιδιά, ανίψια, γονείς ή παππούδες, τους μικρούς ή μεγάλους φίλους του κάθε συμμετέχοντα, η οποία θα αναδεικνύει τη δύναμη της διαγενεακής αγάπης κι επαφής. Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στην ανάγκη της ανθρώπινης επαφής και διάδρασης για την υγιή γήρανση και η ενέργεια δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

*[Yποβολή φωτογραφιών έως 1/10 | mail υποβολής: [email protected] | Περισσότερες πληροφορίες εδώ].

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της γήρανσης [ΕΕΜΕΓ] θα δώσει χρήσιμες συμβουλές για το πως μπορούν τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα να αποφεύγουν τις πτώσεις και θα ενημερώσει το κοινό με ποιους τρόπους να προστατεύει τους αγαπημένους του από το να πέσουν μέσα στο σπίτι.

Ταξίδι στον χρόνο

Με πολύ ενδιαφέρον αναμένεται η δράση «Ταξίδι στον χρόνο» από το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (www.hcm.org), με χρήση αντικειμένων του 20ου αιώνα, που θα αποτελέσουν πηγή εξερεύνηση και διαλόγου μεταξύ μικρών και μεγάλων.

Μέσα στο νερό

Επιπλέον, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με το έκθεμα «Μέσα στο νερό» θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους παρευρισκόμενους να παίξουν και να πειραματιστούν με σαπούνι και νερό φτιάχνοντας φυσαλίδες.

Επιπλέον δράσεις:

Καλλιτεχνικά εργαστήρια από την «Πεταλούδα»

Ενημέρωση των δράσεων της «50+ ΕΛΛΑΣ»,

Ενημέρωση για τα οφέλη της δια βίου εκπαίδευσης στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας απο την «People Behind»,

Εισαγωγή, διαλογιστική στάση και πρακτική στο Τάι Τσι.

Τέλος, θα λάβει χώρα δράση αστικής καλλιέργειας με φύτευση σπόρων κι επαφή με τη διαδικασία της κομποστοποίησης, από την «Οργάνωση Γη».

«Growing Old in Better Health: Building Synergies across Europe»

H ημέρα «Διαγενεακής Γιορτής» πραγματοποιείται στο πλαίσιο διοργάνωσης του 17ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της EuGMS στην Αθήνα (11-13 Οκτωβρίου 2021), το οποίο θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Growing Old in Better Health: Building Synergies across Europe» και με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων υγείας από όλον τον κόσμο.

Η εξαιρετική σημασία της εξειδικευμένης ιατρικής αντιμετώπισης των ηλικιακά μεγαλύτερων συμπολιτών μας έχει αναδειχθεί ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με την έλευση της πανδημίας COVID 19 αλλά και με την δημογραφική γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού.

Το γηριατρικό συνέδριο αποτελεί μια προσπάθεια αφύπνισης της ιατρικής κοινότητας και των πολιτικών αρχών σε ότι αφορά την πιεστική ανάγκη ανάπτυξης γηριατρικής προσέγγισης με ευρωπαϊκά κριτήρια στα προβλήματα υγείας των μεγαλύτερων ατόμων. Το συνέδριο διοργανώνεται από την European Geriatric Medicine Society.