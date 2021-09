Πώς ένας καλλιτέχνης «ξεγέλασε» μουσείο στη Δανία που πλήρωσε 70,000€ για έργα του

Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του μουσείου στο Euronews Next, η κίνηση του Jens Haaning τους έφερε προ εκπλήξεως. «Ο εύφορος έλαβε ένα e-mail στο οποίο ο καλλιτέχνης έγραφε ότι μετέτρεψε το έργο και τον τίτλο του σε «Take the Money and Run». Συνεπώς, ήμασταν βέβαιοι ότι τα μετρητά δε συμπεριλήφθηκαν σε αυτό». Ενώ, πρόσθεσε ότι ανέμεναν να πάρουν τα χρήματα πίσω στην αρχή της επόμενης χρονιάς.

Ο διευθυντής του Kunsten, Lasse Andersson, σχολίασε στο CBS News: «Ειχαμε υπογράψει συμβόλαιο το οποίο όριζε ότι τα $84,000 που θα εκτεθούν δεν ανήκουν στον Haaning και θα πρέπει να επιστραφούν με τη λήξη της έκθεσης στις 16 Ιανουαρίου 2022».

«Συμφωνώ με τον Haaning ότι αυτό που δημιούργησε είναι ένα νέο έργο τέχνης, το οποίο αντανακλά το θέμα της έκθεσης. Όμως, δεν ήταν αυτή η συμφωνία», πρόσθεσε, «δεν έπρεπε να πάρει τα χρήματα».

Τι δηλώνει ο καλλιτέχνης

Στην έκθεση συμμετέχουν πολυάριθμοι σύγχρονοι εικαστικοί. Ο Jens Haaning, που είναι γνωστός για την εννοιολογική και ακτιβιστική τέχνη του και τη χιουμοριστική νότα που τη διαπνέει, αν και δεν έχει παραβιάσει ακόμη το συμβόλαιο, καθώς τα χρήματα πρέπει να βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων του μουσείου έως τον Ιανουάριο, ωστόσο, δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να το κάνει ποτέ.

Σε συνέντευξη του στη δημόσια δανέζικη ραδιοτηλεόραση, DR, ο καλλιτέχνης είπε κατηγορηματικά: «Δεν πρόκειται να συμβεί. Πήρα τα χρήματά τους. Αυτό είναι το έργο». Μάλιστα, σχολίασε ότι για τη νέα του δουλειά εμπνεύστηκε από την προσφορά του Kunsten, ισχυριζόμενος ότι θα έπρεπε να δώσει σχεδόν 3,300 € από την τσέπη του για να αναδημιουργήσει τα δύο έργα.

Followers of #moneyart beware: Danish artist #JensHaaning has pulled of a caper called #takethemoneyandrun. He was commissioned to recreate a piece showing in cash the average wages of a worker in Denmark and Austria. All they got was the glass and tape where the cash used to be pic.twitter.com/QMterBzmaV

— Money Machine (@para_paramoney) September 27, 2021