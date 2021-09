Πού να πάμε σήμερα: 6 παραστάσεις για την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου

1. «Ξορκίζοντας το Κακό», του Akram Khan στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

O βραβευμένος ως «χορογράφος / καλλιτέχνης της χρονιάς 2020» Άκραμ Καν και η ομάδα του έρχονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με την πολυσυζητημένη και εμβληματική παραγωγή, βραβευμένη με βραβείο Olivier, «Outwitting the Devil – Ξορκίζοντας το Κακό», την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου. Μια παράσταση – προτροπή στον επαναπροσδιορισμό της ανθρώπινης ύπαρξης και της αιωνιότητας μέσω της Μνήμης και της Συνύπαρξης. Βασισμένη σε διάφορες, βασικές ιστορίες του δυτικού πολιτισμού και της μονοθεϊστικής παράδοσης. Από την Ανατολή έως τη Δύση και από τον παραδοσιακό και κλασικό χορό έως το Hip-Hop.

Τρίτη 28/9, 21:00

Εισιτήρια: :Διακεκριμένη ζώνη: 100€, Α ζώνη: 85€, Β’ ζώνη: 70€, Γ ’ ζώνη: 60€, Δ’ ζώνη: 50€, Ε’ ζώνη: 40€, ΣΤ’ ζώνη: 30€, Ζ’ ζώνη: 15€, ΑΜΕΑ: 10€ | Προπώληση: viva.gr.

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα. Τηλ: 2109213310

2. «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού

Η τραγωδία του Ευριπίδη, «Βάκχες», σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, θα παρουσιαστεί στο θέατρο Κολωνού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού του ΟΠΑΝΔΑ την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με την οποία θα κλείσει και η αυλαία του. Ο Διόνυσος καταφθάνει στη Θήβα, την πατρίδα της μητέρας του, έχοντας μαζί του τις πιστές του ακολούθους, για να επιβάλει τη δική του Θρησκεία και να τιμωρήσει όλους όσοι είναι εμπόδιο στο δρόμο του , τολμώντας να τον αμφισβητήσουν.

Τρίτη 28/1, 21:00

Εισιτήρια: 10€. Παιδιά, φοιτητές, άνεργοι (με επίδειξη κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ), ΑμεΑ: 5€ | Προπώληση: ticketservices.gr.

Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού, Ιωαννίνων και Καπανέως, Κολωνός, Αθήνα. Τηλ: 210-5284856. https://www.opanda.gr/

3. «Ικέτιδες» από την ομάδα M.A.S. στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών φιλοξενεί την παράσταση μουσικού θεάτρου «Ικέτιδες» του Αισχύλου, της ομάδας Musical Arts on Stage performers (Μ.Α.S.), την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου. Μια σύγχρονη ματιά του αρχαίου δράματος, μέσα από την κίνηση, το ρυθμό και τους ήχους της ηλεκτρονικής άρπας ο χορός πρωταγωνιστεί μέσα από τα σώματα των εξαίρετων χορευτών, ενώ οι performers ταξιδεύουν στις μνήμες του μύθου και συνομιλούν με τις Ικέτιδες και το Θεό Δία.

Τρίτη 28/9, 21:00

Εισιτήριο: 10€ |Κρατήσεις στα τηλέφωνα: 210 3490160, 210 3490055 και 6970885692 καθώς και με μήνυμα στο Musical Arts on STAGE. Προαγορά εισιτηρίων από τα Κέντρα Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00 – 14:00 και Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 20:00 – 22:00).

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Λόφος Νυμφών, Αθήνα 118 10. Τηλέφωνο: 21 0349 0000

4. «Τοπία χωρίς χρώμα» από την ομάδα Teatro La Re-sentida στην Πειραιώς 260

Στην παράσταση «Τοπία χωρίς χρώμα» της Χιλιανής ομάδας Teatro La Re-sentida και του ανερχόμενου θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Μάρκο Λαγέρα εννέα έφηβες από τη Χιλή κατακτούν τη σκηνή και μιλούν για τη βία εναντίον των γυναικών. Η ομάδα βασίστηκε σε συνεντεύξεις με περισσότερα από εκατό κορίτσια και νεαρές γυναίκες που έζησαν καταστάσεις κακοποίησης, είτε ως θύματα είτε ως μάρτυρες. Οι νεαρές ηθοποιοί αφηγούνται τις πραγματικές αυτές ιστορίες, σχολιάζοντάς τες και αναπαριστώντας πολλά από τα περιστατικά.

Τρίτη 28/9, 21:00

Εισιτήρια: Διακεκριμένη Ζώνη 25€ • Ζώνη Α΄ 20€ • Φοιτητικά / 65+ / Καλλ. Σωματείων 16€ • Αμεα / Ανέργων / Σπουδαστικά Καλλ. Σχολών 5€ | Προπώληση: ticketservices.gr.

Χώρος Η, Πειραιώς 260, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr/

5. «Κάποιος θα έρθει», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στο ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος , σε συνεργασία με τον Γιάννη Χουβαρδά, παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Γιον Φόσσε, «Κάποιος θα έρθει» για δεκατέσσερις παραστάσεις. Ένας άνδρας και μία γυναίκα. Μόνοι. Και ένα παλιό σπίτι. Απομονωμένο. Και ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Ακριβώς όπως και οι δύο πάντα το επιθυμούσαν. Να είναι μακριά από όλους τους άλλους, μόνοι, και όμως μαζί. Εκεί, στη θάλασσα, στο δικό τους σπίτι. Όμως αυτό το όνειρο που έγινε πραγματικότητα γεννά ταυτόχρονα μια παράξενη ανησυχία. Είναι οι δυο τους πραγματικά εντελώς μόνοι;

Τρίτη 28/9, 20:30

Εισιτήριο: Ζώνη Α (γενική είσοδος 15€, μειωμένο 10€). Ζώνη Β – μειωμένης ορατότητας (10€ για όλους) | Προπώληση: ticketservices.gr.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.

6. «Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας» της Μαρίνα Αμπράμοβιτς από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ και παρουσιάζει μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή. Πρόκειται για το νέο φιλόδοξο οπερατικό πρότζεκτ της ιέρειας της performance art Μαρίνα Αμπράμοβιτς για την απόλυτη ντίβα Μαρία Κάλλας, με τίτλο «Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας». Επτά θάνατοι αναβιώνουν υποδειγματικά επί σκηνής βασισμένοι στις κορυφαίες μουσικές και σκηνικές στιγμές που διαμόρφωσαν τις αντίστοιχες όπερες – όλες τους άριες που ήταν απείρως σημαντικές για τη Μαρία Κάλλας.

Τρίτη 28/9, 19:30

Εισιτήριο: 15€, 20€, 35€, 40€, 55€, 65€, 70€, 100€, Φοιτητικό, παιδικό: 12€ / Περιορισμένης ορατότητας: 10€ | Προπώληση: viva.gr.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λ. Συγγρού, Καλλιθέα. Τηλ. (+30) 216 8091000. Email: [email protected]. snfcc.org.