Noah: Ο γιος του Thom Yorke κάνει το μουσικό του ντεμπούτο με ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι

Έχοντας έναν πατέρα που είναι μέλος ενός από τα πιο καταξιωμένα σύγχρονα ροκ συγκροτήματα στη Βρετανία, θα μπορούσε να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο άγχος την κυκλοφορία της δικής του μουσικής. Αλλά ο γιος του Thom Yorke, του φροντμαν των Radiohead, που ακούει στο όνομα Noah, κυκλοφόρησε το πρώτο του single με το όνομά του και όλοι μιλούν για ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο.

Ο Noah, με έδρα την Οξφόρδη, έχει ήδη κυκλοφορήσει μουσική ως Alec Owen, στο άλμπουμ του με τίτλο «L. E. T. H. A. L-Living Entities», την προηγούμενη χρονιά, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η μουσική του έχει το όνομά του.

Κι από ό,τι φαίνεται το μήλο δεν έπεσε και πολύ μακριά από τη μηλιά, καθώς μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια ισχυρή επιρροή των Radiohead στο νέο κομμάτι του Noah, με τίτλο «Trying Too Hard (Lullaby)» – με παρόμοια μελωδία και γενικότερη ατμόσφαιρα που θυμίζει εκείνη του The Bends του 1995 καθώς και του άλμπουμ In Rainbows.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noah Yorke (@ny.wav)

Μετά την κυκλοφορία του single ο 20χρονος ευχαρίστησε όσους το άκουσαν, ενώ απευθύνθηκε και σε όλους εκείνους που αναπόφευκτα τον συγκρίνουν με τον πατέρα του. «Ως τώρα έχει φτάσει τις 10.000 προβολές», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Γνωρίζω ότι οι λόγοι για αυτό δεν σχετίζονται πάντα με εμένα, αλλά σημαίνει πολλά για εμένα ότι ο καθένας το αποδίδει ή συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι τρομακτικό να προσπαθείς να προσδιορίσεις την ταυτότητά σου και οι άνθρωποι που νοιάζονται για ένα τραγούδι που είναι τόσο σημαντικό για μένα, μου δίνουν μια μικρή αυτοπεποίθηση ότι δεν είμαι απλώς ένα «παρακλάδι» του πατέρα μου».

Το κομμάτι επαίνεσε ο νονός του Noah και κιθαρίστας των Radiohead, Jonny Greenwood, ο οποίος έγραψε: «Τι υπέροχο μουσικό κομμάτι – σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα και είμαι τόσο εντυπωσιασμένος. Πολύ καλή δουλειά, Noah».

Ακούστε το τραγούδι εδώ:

Πηγή: dazeddigital.com