Academy Museum of Motion Pictures: Λαμπερά εγκαίνια για το μουσείο των Όσκαρ

Ένα υπερπολυτελές μουσείο αφιερωμένο στην 7η τέχνη, εγκαινιάστηκε χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες. Μετά από αναβολές 4 ετών, το Academy Museum of Motion Pictures έκανε χθες τα λαμπερά του εγκαίνια, με πολλούς αστέρες του κινηματογράφου, από τον Μπραντ Πιτ μέχρι την Κρίστεν Στιούαρτ να δίνουν το παρόν.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, το μουσείο θα ανοίξει και για το κοινό, με την προβολή της ταινίας «Ο μάγος του Οζ», με ζωντανή μουσική συνοδεία από την American Youth Symphony.

Σκοπός του μουσείου θα είναι να καταγράψει την ιστορία του κινηματογράφου, τις καινοτομίες του και να δείξει στους επισκέπτες τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μιας ταινίας.

Το νέο αυτό μουσείο είναι αφιερωμένο σε όλες τις πτυχές του Χόλυγουντ από τους σταρ, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, μέχρι τα σκηνικά και κοστούμια. Επιπλέον, διαθέτει περισσότερες από 115 ταινίες, συζητήσεις- αναλύσεις και προγράμματα για τους λάτρεις του σινεμά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο Τομ Χανκς ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με τον Ελληνοαμερικανό Τζιμ Γιαννόπουλος, πρόεδρο της Paramount.



Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano, και επρόκειτο να ανοίξει το 2017, κάτι που όμως δεν έγινε. Ο γιγάντιος γυάλινος τρούλος που υψώνεται στη μια πλευρά του μουσείου, φαίνεται να αιωρείται πάνω από το έδαφος και είναι πράγματι εντυπωσιακός. Ο ρόλος της όμως δεν είναι διακοσμητικός, μέσα της στεγάζεται μια κινηματογραφική αίθουσα χιλίων θέσεων, εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Οι επισκέπτες θα είναι σε θέση να ανακαλύψουν για παράδειγμα το φόρεμα που φορούσε η Claudette Colbert στην «Κλεοπάτρα» του 1934 ή το διαστημικό κοστούμι από την ταινία του Stanley Kubrick «2001: A Space Odyssey», όπως ακόμη πολυάριθμες στολές και διάσημα props που πρωταγωνίστησαν σε διάφορες ταινίες.

Ας δούμε ποιοι λαμπεροί αστέρες του κινηματογράφου παρευρέθηκαν στα εγκαίνια.

Νικόλ Κίντμαν

Σοφία Λόρεν

Κέιτι Πέρι και Ορλάντο Μπλουμ

Λέιντι Γκάγκα

Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον

