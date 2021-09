30 χρόνια Nevermind: Το εμβληματικό άλμπουμ των Nirvana γιορτάζει με μία deluxe επανέκδοση

Η Geffen Records και η Universal Music Enterprises γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την έκδοση του πρωτοποριακού άλμπουμ των Nirvana, Nevermind, με μία πολυτελή επανέκδοση.

Ίσως το πιο εμβληματικό άλμπουμ στην ιστορία της grunge μουσικής, το Nevermind καθόρισε μια ολόκληρη γενιά, με κλασσικά τραγούδια που ακούμε μέχρι σήμερα. Πρόσφατα μάλιστα επανήλθε και πάλι στην επικαιρότητα, όταν το «μωρό» στο εξώφυλλο έκανε μήνυση στο συγκρότημα για… παιδική πορνογραφία.

Η 30η επετειακή έκδοση του δίσκου, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991, θα επανεκδοθεί σε ποιότητα υψηλής ανάλυσης 192kHz 24-bit, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις από τις αρχικές αναλογικές κασέτες μισής ίντσας και θα προσφέρεται σε διάφορες επιλογές, όπως σετ των 2 CD, σετ ενός βινυλίου ή μία deluxe ψηφιακή λήψη.

Υπάρχει επίσης η super deluxe έκδοση, που έρχεται ως προσφορά με 5 CD ή 8 βινύλια και περιλαμβάνει τέσσερις ζωντανές εμφανίσεις των Nirvana: Από το Άμστερνταμ (25 Νοεμβρίου 1991), το Ντελ Μαρ (28 Δεκεμβρίου 1991), τη Μελβούρνη (1η Φεβρουαρίου 1992) και το Τόκιο (19 Φεβρουαρίου 1992). Και τα δύο σετ περιλαμβάνουν επίσης ένα Blu-ray της εμφάνισης του συγκροτήματος στην Ολλανδία, με νέο επεξεργασμένο ήχο και με βίντεο HD. Ακόμα, το βινύλιο θα περιλαμβάνει τα Endless, Nameless, Even In His Youth και Aneurysm.

Το Nevermind 30th Anniversary Edition είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο επίσημο διαδικτυακό κατάστημα των Nirvana και κυκλοφορεί στις 12 Νοεμβρίου.

Ακολουθεί λίστα με τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει η επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του Nevermind.

CD 1 – Nevermind (Original Album Remastered)

Smells Like Teen Spirit In Bloom Come As You Are Breed Lithium Polly Territorial Pissings Drain You Lounge Act Stay Away On A Plain Something In The Way

CD 2 – Live στο Άμστερνταμ, Ολλανδία (Paradiso, November 25, 1991)

Drain You Aneurysm School Floyd The Barber Smells Like Teen Spirit About A Girl Polly Lithium Sliver Breed Come As You Are Been A Son Negative Creep On A Plain Blew Love Buzz Territorial Pissings

CD 3 – Live στο Del Mar της Καλιφόρνια (Pat O’Brien Pavilion, Del Mar Fairgrounds, December 28, 1991)

Drain You Aneurysm School Floyd The Barber Smells Like Teen Spirit About A Girl Polly Sliver Breed Come As You Are Lithium Territorial Pissings

CD 4 – Live στην Μελβούρνη της Αυστραλίας (The Palace, St. Kilda, February 1, 1992)

Aneurysm Drain You School Sliver About A Girl Come As You Are Lithium Breed Polly Lounge Act In Bloom Love Buzz Smells Like Teen Spirit Feedback Jam Negative Creep On A Plain Blew

CD 5 – Live στο Τόκιο, Ιαπωνία (Nakano Sunplaza, February 19, 1992)

Negative Creep Been A Son On A Plain Blew Come As You Are Lithium Breed Sliver Drain You About A Girl School Aneurysm Love Buzz Polly Territorial Pissings Smells Like Teen Spirit

Blu-ray – Live στο Άμστερνταμ, Ολλανδία (Paradiso, November 25, 1991)

Drain You Aneurysm School Floyd The Barber Smells Like Teen Spirit About A Girl Polly Lithium Sliver Breed Come As You Are Been A Son Negative Creep On A Plain Blew Love Buzz Territorial Pissings