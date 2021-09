TV Guide: Τι θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ATN1

Επεισόδιο 10 Σεζόν 2: Η Αλεξάνδρα πιέζει την Αλίκη να ξεχάσει για πάντα το κοινό τους μυστικό και να μην προκαλέσει η ίδια την καταστροφή τους μιλώντας γι’ αυτό στον Δημήτρη. Ο Νικήτας αποφασίζει να μιλήσει στην Αθηνά για τις απειλές της Τζένης κι εκείνη του λέει ότι πρέπει να φύγει άμεσα από την πόλη… Η Δάφνη ψάχνει να βρει τρόπο να φύγουν μακριά με το μωρό. Ο Χρήστος απογοητευμένος, είναι έτοιμος να σταματήσει να την ψάχνει, όταν μια κάμερα της πόλης την καταγράφει κι οι ελπίδες του να βρει το γιο του αναζωπυρώνονται. Η Ελένη πλησιάζει τον Ιάσωνα κι εκείνος της ομολογεί το μυστικό του… Η Αλίκη τρομοκρατείται όταν μαθαίνει ότι ο Δημήτρης βρήκε ένα δυνατό στοιχείο που θα τον οδηγήσει στην εξιχνίαση του φόνου του Βολίδη…

20:00 Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα στον ALPHA

Επεισόδιο 102 Σεζόν 8: Ο Άγγελος σώζει τη ζωή ενός συναδέλφου και αυτός του κάνει πρόταση για προαγωγή. Όταν ο Άγγελος αρνείται, η Βέλη καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά… Η Βούλα εποφθαλμιά τη θέση του βοηθού ντετέκτιβ στο γραφείο, αλλά ο Μηνάς βλέπει υποψήφιους και ξεχωρίζει έναν. Όταν έρχεται για να τα πούνε από κοντά, η Βούλα κάνει ό,τι μπορεί για να τον ξεφορτωθεί. Η Καίτη μαθαίνει ότι η κυρίες της υψηλής κοινωνίας διοργανώνουν διάφορα events στα οποία δεν την καλούν και θα κινήσει γη και ουρανό για να αλλάξει αυτό. Ο Μπάμπης και η Ξένια δεν μπορούν να το χωνέψουν πως η Σοφία έφυγε από το σπίτι με τον Άλκη. Όταν όμως επιστρέφει η χαρά τους γίνεται λύπη…

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 10 Σεζόν 1: Οι σχέσεις της Έλλης με τον Λεωνίδα βελτιώνονται. Αντιθέτως, η σχέση της Σοφίας και του Νικηφόρου οδηγείται σε αδιέξοδο. Ο Λευτέρης ζητάει από τη δικηγόρο του συμβουλές για το πώς να προχωρήσει με το διαζύγιό του, τώρα που η γυναίκα του τον έχει εγκαταλείψει. Η Σοφία νιώθει ότι μόνο ο Ορέστης μπορεί να την καταλάβει και αρχίζει να αναζητά τη συντροφιά του.

Ταινίες

22:00 Η Κληρονομιά Του Μπορν (The Bourne Legacy) στον ANT1

Περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής (2012) Σκηνοθεσία: Τόνι Γκιλρόι

Παίζουν: Τζέρεμι Ρένερ, Ρέιτσελ Βάις, Έντουαρντ Νόρτον, Άλμπερτ Φίνει, Τζόαν Άλεν

Υπόθεση: Η αποκάλυψη του σχεδίου της CIA Τρέντστοουν αναγκάζει το υπουργείο Άμυνας να τερματίσει ένα ανάλογο δικό του, «αόρατο» πρόγραμμα εκπαίδευσης πρακτόρων. Ένας από αυτούς όμως καταφέρνει να διασωθεί και με μια ερευνήτρια χημικό τρέπονται σε φυγή καταδιωκόμενοι…

21:00 Σε Απόσταση Ασφαλείας (Security) στο STAR

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Αλέν Ντεροσέρ

Ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Σερ Μπεν Κίνγκσλει, Λίαμ ΜακΙντάιρ, Τσαντ Λίντμπεργκ, Γκαμπριέλα Ράιτ

Υπόθεση: Ένας πρώην βετεράνος του πολέμου υποφέρει από μετατραυματικό στρες, είναι άνεργος και εμφανώς σε μεταβατική κατάσταση, όσον αφορά τη σχέση του με την οικογένειά του. Βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να δεχθεί την πρώτη δουλειά, που του προσφέρεται στο γραφείο ευρέσεως εργασίας, ως security, σε ένα απομακρυσμένο εμπορικό κέντρο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην παρθενική του βάρδια βρίσκεται να πολιορκείται από μια αδίστακτη συμμορία εγκληματιών, όταν προσφέρει καταφύγιο σε ένα κυνηγημένο 10χρονο κορίτσι, μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη ενός αρχιμαφιόζου. Ό,τι ακολουθεί είναι ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, καθώς ο πρώην στρατιωτικός και οι τέσσερις άλλοι φύλακες, διακινδυνεύουν τη ζωή τους προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι από τους κακοποιούς και τον ψυχοπαθή αρχηγό τους.

21:00 Πριν Έρθεις Εσύ (Me Before You) στο OPEN

Αισθηματικό δράμα βρετανικής και αμερικανικής συμπαραγωγής (2016) Σκηνοθεσία: Θία Σάροκ

Ηθοποιοί: Εμίλια Κλαρκ, Σαμ Κλάφλιν, Τζάνετ ΜακΤιρ, Τσαρλς Ντανς

Υπόθεση: Η Λουίζα, μια 26χρονη κοπέλα που ψάχνει να βρει μια δουλειά που να την ευχαριστεί, αποφασίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μια πλούσια οικογένεια για να φροντίζει τον γιο τους, έναν τραπεζικό, που πρόσφατα έμεινε ανάπηρος λόγω ενός ατυχήματος. Καθώς η ελπίδα τον εγκαταλείπει, η Λουίζα αποφασίζει να του δείξει τη χαρά και το νόημα της ζωής, κάτι που θα αλλάξει τις ζωές και των δύο για πάντα…Τεράστια κινηματογραφική όσο και εισπρακτική επιτυχία με έναν από τους πρώτους πρωταγωνιστικούς ρόλους για την Εμίλια Κλαρκ μετά την επιτυχία της στη θρυλική σειρά Game Of Thrones στο ρόλο της βασίλισσας των δράκων.

Ντοκιμαντέρ

17:15 Πολεμιστές: Η Εκδίκηση των Σπαρτιατών στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2009)

Υπόθεση: Στην αρχαία Σπάρτη, τα αγόρια ανατρέφονταν με έναν και μοναδικό σκοπό: να γίνουν καλοί πολεμιστές. Μέσα από ποια εκπαίδευση περνούσαν για να το καταφέρουν; Ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού είναι έτοιμος να το ανακαλύψει!

20:15 Τα 10 πιο Φονικά Όπλα της Αρχαιότητας στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής (2016)

Υπόθεση: Σε κάθε ιστορική περίοδο, η ανθρωπότητα προσπαθούσε διαρκώς να εφευρίσκει νέα και πιο αποτελεσματικά όπλα. Από το βυζαντινό ‘υγρόν πυρ’ έως το τόξο των Μογγόλων πολεμιστών, μια παρουσίαση των 10 φονικότερων όπλων της αρχαιότητας.

00:00 Μυστικά της Ιστορίας: Πρίγκιπας Φίλιππος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Μπατίστ Ματόν

Υπόθεση: Ξεχώρισε για το στιλ και το χιούμορ του, αλλά και για τις γκάφες και τα ξεσπάσματά του. Όμως, 70 χρόνια τώρα, ο πρίγκιπας Φίλιππος παραμένει στο πλευρό της βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του Στέμματος.

Προτάσεις ταινιών στην COSMOTE TV

21:00 Η Απαγωγή (Ransom) στο COSMOTE CINEMA 1HD

Θρίλερ αμερικανικής παραγωγής (1996) Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ

Ηθοποιοί: Μελ Γκίμπσον, Γκάρι Σινίζ, Ρενέ Ρούσο

Υπόθεση: Όταν ο γιος του πέφτει θύμα απαγωγής, ο Τομ είναι πρόθυμος να ακολουθήσει τις οδηγίες των δραστών παραδίνοντας τα λύτρα. Μόλις όμως συνειδητοποιεί ότι το παιδί είναι καταδικασμένο, επικηρύσσει τους απαγωγείς με το ίδιο ποσό.

00:15 Ένα Τέλειο Σχέδιο στο COSMOTE CINEMA 2HD

Δραματική κομεντί ισπανικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Πόλο Μενάργκεθ

Ηθοποιοί: Αντόνιο Ντε Λα Τόρε, Ραούλ Αρέβαλο, Τσέμα ντελ Μπάρκο

Υπόθεση: Τρεις φίλοι, άνεργοι και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κανονίζουν να συναντηθούν για να εκτελέσουν ένα σχέδιο που θα βελτιώσει τη ζωή τους. Όταν βρίσκονται όλοι μαζί, όμως, ένα απρόβλεπτο γεγονός ανατρέπει τα πλάνα τους.

Προτάσεις ταινιών στην NETFLIX

Wonder Woman

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής (2017) Σκηνοθεσία: Πάτι Τζένκινς

Ηθοποιοί: Γκαλ Γκαντότ, Κρις Πάιν, Ντέιβιντ Θιούλις, Κόνι Νίλσεν, Ντάνι Χιουστον

Υπόθεση: Μια πολεμίστρια πριγκίπισσα αφήνει την ασφάλεια του προστατευμένου νησιού της, ελπίζοντας να βάλει τέλος σε έναν καταστροφικό πόλεμο που μαστίζει τον έξω κόσμο.