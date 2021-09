TV Guide: Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου

Σειρές

20:00 Ήλιος στον ANT1

Επεισόδιο 7 Σεζόν 2: Η Αλίκη κι ο Δημήτρης εξακολουθούν να είναι χώρια και υποφέρουν ο ένας μακριά από τον άλλο. Η Εύα ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα έχει όπλο κι ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει τι σκοπεύει να κάνει με αυτό. Η Λήδα αποφασίζει να μιλήσει στον Χρήστο για την Τζένη. Ο Ιάσωνας βασανίζεται από εφιάλτες και αρχίζει να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τον εαυτό του: κι αν όντως σκότωσε τους γονείς του και δεν το θυμάται;…

Ο Δημήτρης ανακαλύπτει κάτι που καθιστά και τον Βασίλη ύποπτο για το φόνο των γονιών του, ενώ μαθαίνουν με την Ελπίδα ένα μυστικό της οικογένειας Ζερίδη που δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση. Η Αθηνά έχει μία περίεργη συνάντηση με τον Στέφανο στο Αστυνομικό Τμήμα… Ο Αντώνης αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημμα που θα κρίνει τη σχέση του με την οικογένειά του και τους φίλους του… Οι εφιάλτες της Αλίκης επιβεβαιώνονται, όταν ακούει τυχαία ότι βρέθηκε κάπου θαμμένο το πτώμα ενός άνδρα…

20:00 Άσε Μας Ρε Μαμά στον ALPHA

Επεισόδιο 5 Σεζόν 1: Η Ρωξάνη, ?δέχεται? ψύχραιμα την ανακοίνωση γάμου του Λευτέρη με τη Νάντια, αλλά πιέζει το Μενέλαο να φέρει πίσω την Τζοβάνα. Η Τζοβάνα από τη μεριά της, επιστρέφει μόνη της γιατί αισθάνεται ότι χάνει έδαφος έναντι της Ρωξάνης στη σχέση της με τον Άρη. Κι ενώ η Γεσθημανή βρίσκεται στον πυρετό των προετοιμασιών για το πάρτι της Νικόλ, η Ρωξάνη με τα κορίτσια του σπιτιού πηγαίνει στη λαϊκή αγορά για ψώνια. Εκεί, συναντά τον Δημήτρη για πρώτη φορά μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα και η ένταση μεταξύ τους είναι εμφανής. Ο Παπαπέτρου ξεκινά την πολιορκία της Ρωξάνης, η οποία στο πάρτι της Νικόλ θα μάθει την αλήθεια για το Δημήτρη και την Έλλη.

21:00 Σασμός στον ALPHA

Επεισόδιο 11 Σεζόν 1: Ο Νικηφόρος σπαράζει πάνω από τον χτυπημένο Στεφανή! Όλο το χωριό είναι ανάστατο. Ποιος είναι ο φονιάς; Η Άσπα σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί πως ο Κώστας της έχει πει ψέματα, η Μαρίνα από την άλλη αγωνιά για τον Πέτρο, που λείπει απ’ το πρωί. Οι έρευνες της αστυνομίας ξεκινούν, στο καφενείο όμως, ήδη μιλάνε όλοι για τη βεντέτα και τα δελτία των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών έχουν πάρει φωτιά. Η Καλλιόπη σίγουρη ότι ο Βρουλάκης είναι ένοχος πάει στο σπίτι της Βασιλικής να τη στηρίξει. Η Αργυρώ συναντιέται με τον Αστέρη όλο θυμό και αγωνία. Τα πράγματα γι’ αυτούς έχουνε πια φτάσει σε αδιέξοδο, μπορεί, όμως, τουλάχιστον να βοηθήσει τον αδελφό της, που κινδυνεύει να βρεθεί ύποπτος για τον φόνο. Ο μόνος, ωστόσο, που είδε πραγματικά τον δολοφόνο, είναι ο Μανόλης!

18:40 Το Αύριο Μας Ανήκει στο MEGA

Επεισόδιο 7 Σεζόν 1: Η Έλλη παίρνει την μεγάλη απόφαση να εμπιστευτεί τον Ορέστη. Του εξομολογείται πως είναι έγκυος. Παράλληλα, η Σοφία ανησυχεί και πηγαίνει στην αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνιση της αδελφής της. Ο Λευτέρης και η Στέλλα βρίσκονται σε δίλημμα ως προς το τι πρέπει να κάνουν.

21:00 Η Γη Της Ελιάς στο MEGA

Επεισόδιο 23 Σεζόν 1: Η Ιουλία, μετά την τυχαία συνάντηση που με τον Στάθη και τη γυναίκα του, έρχεται σε μεγάλη αντιπαράθεση μαζί του. Η Μυρτάλη απογοητεύεται όταν μαθαίνει πως η διαθήκη δεν είναι πλαστή, ο Λυκούργος, όμως, έχει ακόμα ελπίδες ότι μπορούν να κερδίσουν την υπόθεση. Η Μαρίνα και ο Μάνος συναντιούνται στο σπίτι της, όπου δέχονται μια απρόσμενη επίσκεψη. Η Βασιλική παρακαλάει τον Στέφανο να μεσολαβήσει για να πιάσει δουλειά στο ανθοπωλείο της Μαρίνας, κι αυτός συμφωνεί χωρίς, όμως, να μιλήσει πρώτα στους γονείς του. Η Αθηνά δέχεται εξώδικο από τον δικηγόρο της Μυρτάλης και γίνεται έξαλλη. Ο Αποστόλης κρατά την υπόσχεσή του και κάνει το πρώτο μάθημα ιππασίας με την Ευτυχία, ενώ αργότερα απειλεί τον Δημήτρη πως, αν δεν ξεκόψει με την Άννα, θα τον καρφώσει στη «μητέρα» του την Αθηνά.

Επεισόδιο 24 Σεζόν 1: Η Χάιδω συνεχίζει να απειλεί τη Μαρίνα και σύντομα τα κουτσομπολιά «κυκλοφορούν» σε όλο το χωριό. Ο Στάθης κι η Ιουλία κανονίζουν να βρεθούν στο εξοχικό της, στην Καρδαμύλη. Η Μυρτάλη εντοπίζει τον ντετέκτιβ που είχε παρακολουθήσει την Αθηνά και τον Δημήτρη. Για να της μιλήσει, όμως, ζητά και το ανάλογο αντίτιμο. Η Αθηνά παρακαλεί τη Μαργαρίτα να μην προδώσει το μυστικό σχετικά με τη μάνα της. Η Άννα πιέζει τον Δημήτρη να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους, αλλά εκείνος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο με διάφορες δικαιολογίες.

Η Ευτυχία κι ο Αποστόλης έρχονται ακόμα πιο κοντά, ενώ ο Ανέστης καραδοκεί. Ο Λυκούργος εξομολογείται στη Χάιδω ότι νιώθει τύψεις για τον άδικο χαμό του Σταύρου Βρεττάκου, ο οποίος αυτοκτόνησε στα 26 του χρόνια. Η Μυρτάλη αποφασίζει να βοηθήσει με το συσσίτιο για τους άστεγους, γεγονός που ενοχλεί τον Στέφανο, καθώς εκείνη θα βρίσκεται «κοντά» στον Αλέξη. Ο Δημήτρης δίνει εντολή στον Ανέστη να βγάλει τη Μυρτάλη από τη μέση, μια και καλή…

Ταινίες

22:00 Mamma Mia! Here We Go Again στον ANT1

Μιούζικαλ αμερικάνικης και βρετανικής συμπαραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ

Ηθοποιοί: Λίλι Τζέιμς, Αμάντα Σέιφριντ, Μέριλ Στριπ, Ντόμινικ Κούπερ, Κριστίν Μπαράνσκι, Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Σερ, Τζούλι Γουόλτερς

Υπόθεση: Πέντε χρόνια μετά την αποκάλυψη για την ύπαρξη των τριών πατεράδων της Σόφι, η παρέα των Σαμ , Χάρι (Κόλιν Φερθ) και Μπιλ (Στέλαν Σκάρσγκαρντ) επανενώνεται στο νησί, καθώς η κόρη τους ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της ξενοδοχείο με το όνομα «kalokairi». Καθώς η μητέρα της έχει φύγει από τη ζωή, θα ζητήσει τη βοήθεια των πιστών φιλενάδων της και κάπως έτσι θα μάθει ακόμη περισσότερα μυστικά για το παρελθόν της μητέρας της και και για την ανεπανάληπτη γιαγιά της.

02:15 Με Απόκρυψη (Retribution) στο STAR

Θρίλερ ισπανικής και γαλλικής συμπαραγωγής (2015) Σκηνοθεσία: Ντάνι Ντε Λα Τόρε

Ηθοποιοί: Λουίς Τοσάρ, Χαβιέ Γκουτιέρες, Ελβίρα Μινγκέζ, Φερνάντο Κάγιο, Γκόγια Τολέδο

Υπόθεση: Ο Κάρλος, στέλεχος τράπεζας και οικογενειάρχης, ξεκινά την ημέρα του πηγαίνοντας τα παιδιά του στο σχολείο. Καθώς οδηγεί, δέχεται μια ανώνυμη κλήση από κάποιο τηλέφωνο, που βρίσκει μέσα στο αυτοκίνητό του. Μια άγνωστη φωνή τον πληροφορεί ότι υπάρχει βόμβα κάτω από το κάθισμά του και ότι έχει λίγες ώρες να συγκεντρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Διαφορετικά, το αυτοκίνητό του θα ανατιναχθεί.

21:00 Ρόκι ΙΙ στο OPEN

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής (1979) Σκηνοθεσία: Σιλβέστερ Σταλόνε

Ηθοποιοί: Σιλβέστερ Σταλονε, Τάλια Σάιρ, Μπερτ Γιάνγκ

Υπόθεση: Μετά τη μάχη με τον Απόλο Κριντ ο Ρόκι αγωνίζεται να κρατήσει τις ισορροπίες στην οικογενειακή του ζωή, ενώ ο ατιμασμένος θρύλος προσπαθεί να τον πείσει να δεχτεί έναν επαναληπτικό αγώνα.

Ντοκιμαντέρ

21:00 Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ γαλλικής παραγωγής (2002) Σκηνοθεσία: Ζακ Ντεμπς

Υπόθεση: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α’ στέκει στο σταυροδρόμι που ενώνει τον ελληνικό, τον μουσουλμανικό, τον σλαβικό και τον δυτικό κόσμο. Ενσαρκώνει με το χάρισμα, τον δυναμισμό, τη ζωντάνια και το πνεύμα του το όραμα για ειρήνη.

22:30 Τραγωδία του Αιγαίου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Βασίλη Μάρου (1961) Σκηνοθεσία: Βασίλης Μάρος

Υπόθεση: Ένα πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ με αυθεντικές εικόνες από την περίοδο 1912-1945, που απαθανάτισαν γνωστοί κι άγνωστοι οπερατέρ στις πρώτες γραμμές του πολέμου, στους δρόμους της Αθήνας, εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία της Ελλάδας.

00:00 Κωστής Παλαμάς – Το υπέρτατο λουλούδι του λόγου στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Σταμάτη Τσαρουχά (2014) Σκηνοθεσία: Σταμάτης Τσαρουχάς

Υπόθεση: Η ζωή και το έργο του μεγάλου εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Ο φακός φωτίζει άγνωστες πτυχές αυτού του σπουδαίου εκπροσώπου των ελληνικών γραμμάτων, αποκαλύπτοντας συγχρόνως την κοινωνικοπολιτική ιστορία της χώρας από το 1865 ως το 1943.

Προτάσεις ταινιών COSMOTE TV

21:00 The Charm of Love στο COSMOTE CINEMA 1HD

Ρομαντική κομεντί αμερικανικής παραγωγής (2020) Σκηνοθεσία: Νταμιάν Ρομάι

Ηθοποιοί: Κατρίνα Νόρμαν, Τίλκι Τζόουνς, Ινμακουλάδα Αλκαντάρα

Υπόθεση: Αναζητώντας έναν θρυλικό λίθο, μια ιστορικός τέχνης, εξειδικευμένη στα αρχαία κειμήλια, ταξιδεύει στην Καραϊβική. Εκεί, θα συναντήσει έναν ελκυστικό ξενοδόχο που θα τη βοηθήσει να εντοπίσει αυτό που ψάχνει… και όχι μόνο!

22:00 The Post: Απαγορευμένα Μυστικά (The Post) στο COSMOTE CINEMA 2HD

Πολιτικό θρίλερ αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής (2018) Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ηθοποιοί: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Σάρα Πόλσον

Υπόθεση: Το 1971, η εκδότρια μιας εφημερίδας καλείται να αποφασίσει αν θα δημοσιεύσει ένα σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων σχετικά με τον Πόλεμο στο Βιετνάμ. Η ταινία προτάθηκε για 2 Όσκαρ.

Προτάσεις ταινιών NETFLIX

Eat Pray Love

Βιογραφικό ρομαντικό δράμα, αμερικανικής παραγωγής (2010) Σκηνοθεσία: Ράιαν Μέρφι

Ηθοποιοί: Τζούλια Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ Τζένκινς

Υπόθεση: Όταν αποφασίζει να αναθεωρήσει τη ζωή της μετά από έναν διαζύγιο, η Λιζ ταξιδεύει στον κόσμο σε αναζήτηση καλού φαγητού, πνευματικότητας και αληθινής αγάπης.