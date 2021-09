Πού να πάμε σήμερα: 9 συναυλίες για τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου

1. Ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Άλσος

Ο Γιάννης Πάριος επιστρέφει μετά τις sold out συναυλίες του, την Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Άλσος. Ο σπουδαίος τραγουδιστής θα μάς ταξιδέψει με την ερωτική του φωνή -όπως πάντα – σε ένα μουσικό πρόγραμμα που θα μάς χαρίσει αμέτρητες συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές.

Δευτέρα 20 και Τρίτη/9, 21:00

Εισιτήριο: 20 ευρώ. Προπώληση: Viva.gr

Θέατρο Άλσος, Πεδίον του Άρεως, Διεύθυνση: Ευελπίδων 4, Αθήνα 114 74. Τηλέφωνο: 21 0822 7471.

2. «Μουσικές Ιστορίες» του Στέφανου Κορκολή στο Βεάκειο Θέατρο

Ο Στέφανος Κορκολής μαζί με την ερμηνεύτρια Σοφία Μανουσάκη θα μάς μεταφέρουν στον μουσικό τους κόσμο τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, με επίτιμο καλεσμένο τον Αντώνη Ρέμο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο μεγάλοι καλλιτέχνες ετοιμάζουν μαζί νέα τραγούδια. «Μουσικές ιστορίες», απρόσμενες μουσικές εναλλαγές, αυτοσχεδιασμοί, για έναν συγκεκριμένο σκοπό, οι μουσικοί με τους ακροατές να γίνουν ένα.

Δευτέρα 20/9, 21:00

Εισιτήριο: Προπώληση 12 ευρώ, 14 ευρώ ταμείο. Προπώληση: ticketservices.gr

Βεάκειο Θέατρο, Ηρακλείου 13. Τηλέφωνο: 2104226330

3. Ο Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη»

»Ας γεμίσουν λοιπόν οι αποστάσεις μεταξύ μας με τις φωνές και τα τραγούδια μας». Ο αγαπημένος έντεχνος και ροκ τραγουδιστής- τραγουδοποιός Γιάννης Χαρούλης μάς προσκαλεί την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βράχων σε μια μοναδική συναυλία για να αποχαιρετήσουμε αυτό το καλοκαίρι ενωμένοι, υπό τον ήχο τραγουδιών που όλοι αγαπήσαμε.

Δευτέρα 20/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, 12 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη, Νεαπόλεως 58, Βύρωνας 162 32. Τηλέφωνο: 21 0760 9350

4. «Η εποχή του θερισμού» με τη Νατάσσα Μποφίλιου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

«Η εποχή του Θερισμού» η φετινή καλοκαιρινή περιοδεία, εμπνευσμένη από τον τελευταίο ομότιτλο δίσκο της Νατάσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ταξίδεψε σε Ελλάδα και Κύπρο παρουσιάζοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες που τους καθιέρωσαν. Θα μας μεταφέρουν την αισιοδοξία μέσα από τη μουσική τους στην τελευταία εμφάνιση της καλοκαιρινής περιοδείας, την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας.

Δευτέρα 20/9, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος: 10 ευρώ, 5 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: Viva.gr

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Παραλία Ελευσίνας Κανελλοπούλου και Δραγούμη

5. Η Νεφέλη Φασουλή στο Gazarte

Η Νεφέλη Φασουλή μάς περιμένει στην αγαπημένη ταράτσα του Gazarte για μια μοναδική συναυλία, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της album με τίτλο «Ο Κόσμος Σου» από την United We Fly, σε μουσική και στίχους του Φοίβου Δεληβοριά την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου. Θα την απολαύσουμε πρώτη φορά σε μια πολλά υποσχόμενη solo εμφάνιση.

Δευτέρα 20/9, 21:30

Εισιτήριο: 8 ευρώ. Προπώληση: Viva.gr

Gazarte, Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0346 0347

6. Οι Χαΐνηδες στο Faliro Summer Theater

Οι Χαΐνηδες γιορτάζουν 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας στην ελληνική μουσική σκηνή, μέσω της καλοκαιρινής περιοδείας τους, η οποία συνεχίζεται την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και θα μπορούμε να τους απολαύσουμε στο Faliro Summer Theater. Θα τραγουδήσουν αγαπημένες επιτυχίες και θα παρουσιάσουν τραγούδια από την νέα τους δισκογραφική επιτυχία που μόλις κυκλοφόρησε -σε εκδόσεις Καστανιώτη, με τίτλο «Βάρδα Φουρνέλο»

Δευτέρα 20/9, 21:00

Εισιτήριο: Τραπέζι 18 ευρώ, Α’ Ζώνη: 15 ευρώ, Β’Ζώνη: 13 ευρώ. Προπώληση: Viva.gr

Faliro Summer Theater, Μωραϊτίνη 2. Τηλέφωνο: 2109213310

7. «Μια τζαζ ματιά στο χθες» στο Δημοτικό Στάδιο Αγ. Δημητρίου

Μια βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο πιανίστα της ελληνικής τζαζ μουσικής, Μανώλη Μικέλη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Στάδιο Αγ. Δημητρίου. Η συναυλία του Δημήτρη Καλατζή θα μάς μεταφέρει σε ένα μουσικό ταξίδι στις εποχές των 50ς και των 60ς από την κλασική μουσική έως τον κινηματογράφο. Μια συναυλία αφιέρωμα στη μουσική εμβληματικών συνθετών του παρελθόντος.

Δευτέρα 20/9, 21:00

Εισιτήριο: Είσοδος Ελεύθερη με πρόσκληση. Κράτηση: 210 97 60 505

Αγ. Δημητρίου και Θεομήτορος. Τηλέφωνο: 2109817805

8. Η Επανάσταση του 1821, μια συναυλία – αφιέρωμα στο Βυζαντινό Μουσείο

Το Ωδείο Αθηνών και το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα γιορτάσουν την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με μια συναυλία αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου. Μεταξύ άλλων οι καλλιτέχνες Αγγελική Καθαρίου, Βάσια Αλάτη και Πέτρος Στεργίοπουλος θα ενσαρκώσουν έργα των G.M. Cambini, Ν. Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, Κ. Νικολόπουλου..

Δευτέρα 20/9, 20:30

Εισιτήριο: Δελτίο Εισόδου. Κράτηση: 211 7159909 και 6984 173741

Βυζαντινό Μουσείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα 106 75. Τηλέφωνο: 21 3213 9517.

9. Οι Ody Icons στο Lunar Space

Οι Ody Icons, μετά την νέα κυκλοφορία των δύο τραγουδιών «Working out my little muscles» και «Yes Hallo Hi», θα τα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Αθήνα, την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στο Lunar Space. Οι Ody Icons συνδυάζουν ρομαντικές και δραματικές μελωδίες, με ηλεκτρονικούς και ηλεκτρικούς ήχους δημιουργώντας ένα παραδοσιακό και avant-pop ρεπερτόριο με λαϊκές και ρεμπέτικες αναφορές, που βασίζονται σε στοιχεία ποίησης αλλά και υποκουλτούρας.

Δευτέρα 20/9, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος: 10 ευρώ, Freedompass 8 ευρώ. Προπώληση: Viva.gr

Lunar Space, Πειραιώς 260, Ταύρος Αττικής 177 78. Τηλέφωνο: 21 1418 5217