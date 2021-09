1.«Ιππείς» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Κωσταντίνου Ρήγου, στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια παρουσιάζει τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, μια πολιτική κωμωδία, σε σκηνοθεσία Κωσταντίνου Ρήγου. Το όνομα της προέρχεται από τον χορό του έργου και ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Παφλαγόνας είναι εμπνευσμένος από τον Κλέωνα, ηγέτη της Αθηναικής Πολιτείας. Ο Αριστοφάνης σατιρίζει τη διαφθορά κάθε λαοπλάνου πολιτικού, που ασκεί εξουσία αποβλέποντας σε προσωπικό όφελος- στην προκειμένη περίπτωση στην Αθήνα του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος ασκώντας ανεύθυνη διοίκηση, οδήγησε την πολιτεία στην καταστροφή. Μεταξύ άλλων παίζουν ο Κώστας Κόκλας, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Στέλιος Ιακωβίδης.

Κυριακή 19/9, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 10 ευρώ, 5 ευρώ μειωμένο. Προπώληση: viva.gr

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, Παραλία Ελευσίνας (Κανελλοπούλου και Δραγούμη)

2. «Η Κυρά της Ρω», του Γιάννη Σκαραγιά, στο Θέατρο Κολωνού

Η παράσταση «Η Κυρά της Ρω» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του βραβευμένου Γιάννη Σκαραγκά και είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της Ελληνίδας χήρας που έγινε γνωστή ως Κυρά τη Ρω καθώς πήρε το όνομα ενός μικρού νησιού, στο οποίο έζησε μόνη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το τέλος της ζωής της. Πρόκειται για μια διαχρονική ιστορία για γυναίκες που αγωνίζονται να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο χωρίς μνήμη και χώρο για αυτές, στον ομώνυμο ρόλο η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Κυριακή 19/9, 21:00

Εισιτήριο: 5 ευρώ, 3 ευρώ παιδικό, φοιτιτικό, ανέργων, ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Κολωνού: Ιωαννίνων και Καπανέως, Αθήνα 104 44. Τηλέφωνο: 21 0528 4800

3. «Αθάνατες» της Τάνιας Χαεοκόπου, στο Drive in της Γλυφάδας

Μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση, της Τάνιας Χαεκόπου για την ηρωική ελληνική επανάσταση του 1821, η οποία εστιάζει και στον αγώνα των σπουδαίων γυναικών που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα και θυσιάστηκαν για την ελευθερία του έθνους και έμειναν «Αθάνατες». Σε δύο νησιά, στη Μύκονο η Μαντώ Μαυρογένους και στην Ύδρα η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, δύο δυναμικές γυναίκες με κοινό χαρακτηριστικό το απαράμιλλο θάρρος τους, δεν σταμάτησαν τον αγώνα τους για ελευθερία. Μια ιστορία βασισμένη σε ιστορικά γεγονότα, με σκοπό να ανοίξει ένα ακόμη παράθυρο, στην ηρωική περίοδο της επανάστασης. Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, στο Drive in της Γλυφάδας.

Κυριακή 19/9, 20:00

Εισιτήριο: Είσοδος Ελεύθερη.

Drive in: Αλ. Παναγούλη 24, Γλυφάδα 166 75. Τηλέφωνο: 21 3202 5215

4. «Θεόφιλος» του Θανάση Σκρουμπέλου, στην Galerie Δημιουργών

Το θεατρικό έργο «Θεόφιλος» του Θανάση Σκρούμπελου επιστρέφει, έπειτα από δύο κύκλους επιτυχημένων παραστάσεων, την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, στην Galerie Δημιουργών. Παρακολουθούμε τα βήματα του Θεόφιλου από την εφηβεία έως και το πρώτο του ταξίδι από τη Μυτιλήνη στην Σμύρνη, θα περάσει από το Πήλιο και θα φτάσει στον Βόλο, που θα πολεμήσει για τα οράματα του. Η καθημερινότητα του απαρτίζεται από την απόρριψη, τον χλευασμό και την φτώχεια, όμως η ουσιαστική δικαίωση θα έρθει μέσα από τα ίδια του τα έργα.

Κυριακή 19/9, 20:30

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ.

Galerie Δημιουργών: Χελιδονούς 28, Κηφισιά. Τηλέφωνο: 2106251732

5. «Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ», στην Πειραιώς 260

«Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλυγουντ» του διακεκριμένου Πολωνού σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλικόφσκι, είναι μια νέα θεατρική παράσταση, μια ιστορία που πραγματεύεται την ‘’Οδύσσεια’’ μιας σύγχρονης Πηνελόπης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που διακινδύνευσε τη ζωή της για την επιστροφή του άντρα της από το μέτωπο, επηρεασμένο τόσο από τα Ομηρικά Έπη, όσο και από τις ταινίες της Hanna Krall, τα »Chasing the King of Hearts» και »Story for Hollywood». Ένα σενάριο που θα μπορούσε να εμπνεύσει μια χολιγουντιανή ταινία, όπως αναγράφεται και στον τίτλο.

Κυριακή 19/9, 20:00

Εισιτήριο: Διακεκριμένη Ζώνη 40 ευρώ, Α Ζώνη 30 ευρώ-μειωμένο 24 ευρώ, Β Ζώνη 20 ευρώ, 16 ευρώ μειωμένο, Σπουδαστικό Καλλ. Σχολών, ΑμεΑ, ανέργων 5 ευρώ. Προπώληση: tickets.aefestival.gr, ticketservices.gr

Πειραιώς 260, Χώρος Δ. Καλλιθέα, 183 46. Τηλέφωνο: 21 0928 2900

6. «Η πόρνη από πάνω», του Αντώνη Τσιπιανίτη, στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η θεατρική παράσταση «Η πόρνη από πάνω» βασισμένη στον αριστουργηματικό μονόλογο του Αντώνη Τσιπιανίτη και μεταφέρει σημαντικά ανθρωπιστικά μηνύματα στους θεατές, μέσω της συγκίνησης και του χιούμορ, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Πατρώνη. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Κατερίνα Διδασκάλου, ενσαρκώνει την Ερατώ -και όχι μόνο- την ‘’νοικοκυρά από κάτω’’, αναπολεί την σκληρή πραγματικότητα, ζώντας υπομονετικά στο περιθώριο, μέχρι που μετακομίζει «η πόρνη από πάνω», ένα ανατρεπτικό τέλος την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Κυριακή 19/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική είσοδος 15 ευρώ, 12 ευρώ φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων. Προπώληση: Κλειστό Γυμναστήριο Βριλησσίων.

Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μεταμορφώσεως Σωτήρος 25-27, Βριλήσσια 152 38. Τηλέφωνο: 2108101510-1

7. «Το κορίτσι που γίνεται γορίλας και άλλες ιστορίες ενηλικίωσης», στα Πρώην Πλεκτήρια- Υφαντήρια Αθηνών

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο «Ακούγοντας Φωνές», «Το κορίτσι που γίνεται γορίλας και άλλες ιστορίες ανάρρωσης», Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, στα Πρώην Πλεκτήρια- Υφαντήρια Αθηνών. Είναι μια μια performance εμπνευσμένη από μαρτυρίες ανθρώπων που άκουγαν φωνές, κατάφεραν να μάθουν από τις φωνές τους και βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης. Ένα έργο που μιλάει για την ορατότητα και την αποδοχή, σε σκηνοθεσία Βίκυ Αδάμου και Χρήστου Καπένη.

Κυριακή 19/9, 21:15

Εισιτήριο: 15 ευρώ, 10 ευρώ φοιτητικό, ανέργων άνω των 65. Προπώληση: ticketservices.gr

Βιομηχανικό πάρκο ΠΛΥΦΑ: Πρώην Πλεκτήρια-Υφαντήρια Αθηνών- Κορυτσάς 39, 104 47, Αθήνα.

8. «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός», στο Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής»

Μια κωμωδία που σατιρίζει διάφορες όψεις και πτυχές των ανθρώπων, βασισμένη στην ομώνυμη θρυλική ταινία του 1961 από της Φίνος Φίλμ, των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη. «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός» πραγματεύεται την ιστορία του ιδιοκτήτη ιχθυοπωλείου Κλέαρχου Ζουγκαλά (Χάρης Ρώμας) και τον γάμο του με την κακότροπη Μαρίνα (Ευτυχία Φαναριώτη). Ο Κλέαρχος που απατάει συνέχεια την Μαρίνα αποφασίζει να καταστρώσει ένα σχέδιο με τον κοντό για να πάει στο Ναύπλιο και να μπορεί να δράσει ελεύθερος, χωρίς έγνοιες. Ένα απρόσμενο τέλος γεμάτο αγωνία την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής».

Κυριακή 19/9, 21:00

Εισιτήριο: 12 ευρώ. Προπώληση: Δημαρχείο Αιγάλεω και ticketservices.gr

Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής»: Δαρδανελλίων 16, Αιγάλεω 122 43. Τηλέφωνο: 21 0531 1168