Πού να πάμε σήμερα: 8 συναυλίες για το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου

1. «Επειδή Σ’αγαπώ» Αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη

Η Χρυσούλα Στεφανάκη δύο χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Σπανού, θα παρουσιάσει ένα δίωρο μουσικό πρόγραμμα μόνο με ένα πιάνο και με τα πιο γνωστά του τραγούδια όπως ‘’Οδός Αριστοτέλους’’, ‘’Άνθρωποι μονάχοι’’, ‘’Θα με θυμηθείς’’ ‘’Πες πως μ ’αντάμωσες’’ που θα ξαναζωντανέψουν μέσα από τις συγκινητικές αφηγήσεις και την ερμηνεία της, στο πιάνο ο Σωτήρης Προίσκος. Μια μοναδική μουσική παράσταση το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: Γενική Είσοδος 10€, Προπώληση: 7€ | Σημεία προπώλησης: ticketservices.gr

Θέατρο Νταμάρι «Αλίκη Βουγιουκλάκη», Μεταμορφώσεως Σωτήρος 25-27, Βριλήσσια. Τηλ: 2106871700.

2. «Monsieur Minimal», στο Gazarte Roof Stage

Ο Monsieur Minimal επιστρέφει το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στο Gazarte για να μας ταξιδέψει στο σύμπαν του, που είναι γεμάτο με ‘’Πάστα Φλώρες’’ ‘’Στιγμές και Αγκαλιές’’ καθώς και όλες τις αγαπημένες επιτυχίες για μια μοναδική συναυλία, σε νέες και ιδιαίτερες εκτελέσεις. Ένα απελευθερωτικό live που θα μας μαγέψει με τους αισθησιακούς ρυθμούς των νέων του τραγουδιών.

Σάββατο 18/9, 21:30

Εισιτήριο: Αριθμημένες θέσεις 12 ευρώ, free sheating 10 ευρώ. Προπώληση: Viva.gr

Gazarte: Βουτάδων 34, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0346 0347

3. «Jukebox» – Tα τραγούδια που μας μεγάλωσαν’’, στο Ct Garden

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται ξανά μαζί με τους Μπλε, τον Στάθη Δρογώση, την Αγάπη Διαγγελάκη, τον Ηλία Λαμπρόπουλο και τον Θανάση Τσακιράκη σ’ ένα ζωντανό Jukebox live ερμηνειών, θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα μεταφέρει το κοινό στο πέρασμα του μουσικού χρόνου, με αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες του παρελθόντος. Οι καλλιτέχνες θα μας ταξιδέψουν στην εποχή του ‘’Jukebox – Tα τραγούδια που μας μεγάλωσαν’’, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στο CT Garden Festival.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: VIP Ζώνη 25€, Α’ Ζώνη 20€, Β’ Ζώνη 15€. Προπώληση: viva.gr

CT Garden, Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι. Τηλ: 2117701700

4. «Αμήν»: Η Άννα Βίσση, στο Κατράκειο Θέατρο

Η Άννα Βίσση ενώθηκε ξανά με την «χρυσή» 12μελή μπάντα της και θα παρουσιάσει ένα τρίωρο ανατρεπτικό μουσικό ταξίδι με την καθηλωτική ερμηνεία της, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στο Κατράκειο Θέατρο. Μια ανανεωμένη μουσική παράσταση με τραγούδια σταθμούς από την δισκογραφία της αλλά και αγαπημένα τραγούδια και διασκευές από την ελληνική και διεθνή σκηνή. Σε αυτό το μοναδικό live θα τραγουδήσουν μαζί της ο Νικόλας Ραπτάκης και η Νατάσα Μηνδρινού.

Σάββατο 18/9, 21:30

Εισιτήριο: Προπώληση 16 ευρώ, ημέρα συναυλίας 18 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr

Κατράκειο Θέατρο: Μάνου Κατράκη, Κυρά Της Ρώ &, Νίκαια 184 51. Τηλέφωνο: 21 3207 5289

5. Παντελής Αμπαζής μαζί με την «Ανώτατη Ζαμπετική», στο Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής»

Ο μποέμ τραγουδοποιός Παντελής Αμπαζής με την κιθάρα του μαζί με το συγκρότημα «Ανώτατη Ζαμπετική» και τον αγαπημένο ηθοποιό σε σκηνοθεσία Γεράσιμο Γεννατά, έρχονται το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής» για μια μοναδική συναυλία αλληλεγγύης. Ένα μουσικό πρόγραμμα με jazz διάθεση, ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά, με rock άποψη. Ερμηνεύει η Άντα Σεραϊδάρη, ο Κοσμάς Κοκόλης στο μπουζόυκι, ο Γιάννης Δοναδίκης στο πιάνο, στα τύμπανα-κρουστά ο Βαγγέλης Κορακάς και στο σαξόφωνο ο Κώστας Στάικος.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: Εισιτήριο αλληλεγγύης. Προπώληση: Δημαρχείο Αιγάλεω, Πολιτιστικό Κέντρο ‘’Γ.Ρίτσος’’

Δημοτικό Θέατρο «Αλ. Μινωτής»: Δαρδανελλίων 16, Αιγάλεω 122 43. Τηλέφωνο: 21 0531 1168

6. «Γιορτή Πολυφωνικού τραγουδιού 2021», στο Θέατρο Πέτρας

Το «Πολυφωνικό Καραβάνι» γιορτάζει την εγγραφή στον παγκόσμιο κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελώντας την πρώτη ελληνική εγγραφή το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Πέτρας. Ένα μουσικό ταξίδι ηπειρωτικής πολυφωνίας και πολυφωνικών τραγουδιών από τη Δράμα, την Αλβανία, την Βουλγαρία και την ελληνόφωνη κάτω Ιταλία, με τη συμμετοχή δεκατεσσάρων πολυφωνικών ομιλιών και σχημάτων.

Σάββατο 18/9, 20:00

Ελεύθερη είσοδος

Θέατρο Πέτρας: Μ. Μερκούρη, Πετρούπολη 132 31. Τηλέφωνο: 21 0501 24027.

7. «Κοίτα γύρω» του Γιάννη Κότσιρα, στο 7ο Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής Κομοτηνής

«Κοίτα γύρω» ονομάστηκε ο τίτλος της φετινής καλοκαιρινής περιοδείας του Γιάννη Κότσιρα, εμπνευσμένη από τον νέο, ομότιτλο δίσκο του, σε μουσική Χριστόφορου Γερμένη. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται μαζί με την Δήμητρα Μπουλούζου και τους σταθερούς μουσικούς συνεργάτες και φίλους το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, στο 7ο Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής στην Κομοτηνή. Ένα ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα που επιμελήθηκαν για να μας χαρίσουν μια αξέχαστη συναυλία.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: 10 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr

7ο Φεστιβάλ Μπύρας και Μουσικής Κομοτηνής: Κούλογλου 14, 69100, Κομοτηνή



8. «Together we Fight the Fire», στην Τεχνόπολη

Το «Together we Fight the Fire» είναι ένα live Οικονομικής Ενίσχυσης Πυρόπληκτων. Οι 1000mods μαζί με τους Νightstalker και τους Wish Upon Α Star, Drunk Jackals και Sadhus, θα εμφανιστούν στην σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου για να συμβάλλον στην αποκατάσταση των πυρκαγιών. Θα δώσουν το καλύτερο τους εαυτό και μια υπέροχη συναυλία σαν μια ελάχιστη συμβολική κίνηση.

Σάββατο 18/9, 21:00

Εισιτήριο: 10 ευρώ. Προπώληση: viva.gr

Πειραιώς 100, Αθήνα 118 54. Τηλέφωνο: 21 0346 1589